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    LG’den evinizdeki havayı sağlıklı hale getirecek teknolojiler

    Sağlıklı ve ferah nefes için hava kirliliğinin engellenmesi gerekiyor. Bu içeriğimizde LG klimaları ve hava temizleme cihazlarını kullanarak evinizdeki havayı nasıl güzelleştireceğinizi anlatıyoruz.
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    LG’den evinizdeki havayı sağlıklı hale getirecek teknolojiler
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    Koronavirüs pandemisinin hayatımıza girmesiyle birlikte hava temizleme cihazlarına ve sağlık odaklı teknolojilere ilgi arttı. Koreli teknoloji devi LG, iklimlendirme teknolojilerindeki uzun yıllara dayanan bilgi birikimini hava temizleyici teknolojilere aktararak sağlıklı ürünler geliştirdi. Ayrıca klimalarına temiz hava özelliği ekledi.

    Bu içeriğimizde, evinizdeki havayı daha sağlıklı hale getirecek LG hava temizleme cihazı ve klima teknolojilerinden bahsediyoruz.

    Havamız kirli mi?

    Türkiye’de şehirleşmenin artmasıyla birlikte büyük küçük fark etmeksizin her şehrin havası kirli durumda. Trafikteki araç sayısı her geçen gün artarak egzoz dumanı yayılımını hızlandırıyor. Trafikteki araçların büyük çoğunluğu yaşlı olduğu için çevreye çok miktarda zehirli egzoz dumanı salınıyor.

    Egzoz dumanının yanı sıra fabrikalardan salınan zehirli gazlar, yakıt kalıntıları, inşaat tozları, sokak tozları ve kirler nedeniyle evlerimizdeki hava maalesef kirli durumda. Yapılan pek çok araştırma ile Türkiye’deki kirli havanın sağlığımıza olumsuz etkisi ortaya çıkarıldı. Örneğin İstanbul’da her 5 çocuktan birinin astım hastası olduğu belirlendi.

    Sağlıklı yaşam için bulunduğumuz ortamdaki havanın temizlenmesini ve temiz kalmasını sağlayacak cihazlar tercih edilebilir. LG’nin 2021 serisi klimaları ortama daha ferah hava verirken, LG PuriCare 360 hava temizleme cihazı ise tamamen temiz hava sunuyor.

    Havayı temizleyen klimalar: LG UV Sirius ve LG UV Artcool

    LG’den evinizdeki havayı sağlıklı hale getirecek teknolojiler
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    LG, klimalarında temiz hava veren üstün teknolojiler kullanılıyor. Klima seçimi yaparken ferah hava veren klimaları tercih ederek bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. LG’nin 2021 serisi klimaları, daha temiz ve daha ferah hava vererek nefes almayı kolaylaştırıyor. LG UV Sirius ve LG UV Artcool modellerinde ise UVNano teknolojisi bulunuyor. Bu teknolojiyle UV LED ışığı ile klima fanını temiz tutuyor ve temiz hava veriyor. 

    LG’den evinizdeki havayı sağlıklı hale getirecek teknolojiler
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    LG klimalardaki Plasmaster Ionizer özelliği, ortamdaki kötü kokuyu giderir. Klimadaki ön filtre, ortamdaki büyük toz parçacıklarını yakalar ve tozun ortamda dolaşmasını engeller. Klimanın içindeki nemi otomatik kurutan özelliği sayesinde temiz hava üfleyerek sağlığınızı koruyor.

    LG'nin ferah ve temiz hava veren klimaları hakkında daha fazla bilgi: LG UV Artcool Serisi

    Evde 360 derece temizlik için LG PuriCare 360 Hava Temizleme Cihazı

    Aynı çatı altında yaşadığımız sevdiklerimizi korumak için hava temizleme cihazları tercih edilebilir. Bu cihazlar havayı temizler ve zararlı tozları filtreler. Bu sayede daha sağlıklı bir hayat mümkün olur.

    LG’den evinizdeki havayı sağlıklı hale getirecek teknolojiler
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    Dünya genelindeki hava kirliliğinin artmasıyla birlikte hava temizleme cihazlarının sayıları da her geçen gün artıyor. LG, piyasadaki mevcut cihazların öne çıkan özelliklerini kendi yenilikçi çözümleriyle birleştirerek daha iyi deneyim sunmayı amaçlıyor. LG PuriCare 360, adından da anlaşılacağı üzere 360 filtre sistemi ile dikkat çekiyor. Nereye koyarsanız koyun 360 derece hava temizliği yapıyor. Ayrıca Clean Booster özelliği sayesinde daha uzağa, daha hızlı bir şekilde temiz hava üflüyor. Temiz havayı 7,5 metreye kadar iletiyor.

    LG'nin hava temizleme cihazları hakkında daha fazla bilgi: LG PuriCare 360

    Evdeki kötü havayı ve bakterileri ortadan kaldırıyor

    LG PuriCare 360, sahip olduğu üçü bir arada HEPA filtresi sayesinde havayı temizlerken havadaki bakteri, toz, alerjen ve kokuyu da temizliyor. HEPA H13 filtre sistemine sahip olan LG PuriCare, çok ince toz ve alerjenlerin de dahil olduğu 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin yüzde 99,97’sini yakalayabiliyor. Patili dostlarıyla evde yaşayanlar için büyük temizlik sağlıyor.

    LG’den evinizdeki havayı sağlıklı hale getirecek teknolojiler
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    Yurt dışındaki çeşitli üniversiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda LG PuriCare’in oldukça etkili olduğu gözlemlendi.

    ABD’deki Auburn Üniversitesi tarafından yapılan testler sonucunda LG Puricare’in kapalı ortamdaki toz akarı alerjinin %96,1'ini, Salmonella'nın %98,0'ini ve Campylobacter'in %81,2'sini ortadan kaldırdığı tespit edildi. Güney Kore’deki Seul Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda MRSA'yı 10 dakikada %99 oranında, S. pneumoniae'yi 30 dakikada %95 oranında, Adeno Virüsünü 60 dakikada %96 oranında, H1N1 virüsünü 120 dakikada %96 oranında ortadan kaldırdığı belirlendi.

    Bebekler ve evcil hayvanlar için etkili

    LG PuriCare 360, çok ince toz ve alerjenlerin de dahil olduğu 0,3 mikrona kadarki partiküllerin yüzde 99,97’sini yakalayabiliyor. Bu aynı zamanda, evde patili bir dostla yaşan kullanıcılar için de büyük rahatlık sağlıyor. Bebekli ailelerin temiz hava ihtiyacına da yanıt veriyor. Kapalı alanlarda en fazla kirliliğin, bebeklerin oyun alanı olan zeminlerde olduğu bir gerçek. LG PuriCare, bağımsız olarak kontrol edilebilen alt kanalları çalıştırarak temiz havayı direkt zemine iletiyor. Böylelikle evin küçükleri daha temiz bir havayla tanışıyor.

    LG’den evinizdeki havayı sağlıklı hale getirecek teknolojiler
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    Telefondan kontrol ediliyor

    LG’nin hava temizleme cihazı ve ferah hava sunan klimaları LG ThinQ uygulaması ile uzaktan kontrol edilebiliyor. LG PuriCare 360 ile kullanıcılar ev dışındayken bile evin hava kirliliği seviyesini kontrol edebiliyor, ihtiyaçları doğrultusunda LG PuriCare’i çalıştırabiliyorlar. Klima sahipleri ise LG ThinQ uygulaması sayesinde ortamdaki sıcaklığı uzaktan değiştirebiliyor, hava kalitesini görebiliyor ve enerji tüketimini takip edebiliyor.

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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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