LG, EV şarj çözümleri için yeni adımlar atıyor

LG Electronics, elektrikli araç şarj çözümü(EV) için yeni bir satın alma gerçekleştirdi. Şirket, Güney Kore merkezli elektrikli araç şarj çözümleri sağlayıcısı AppleMango'yu satın aldı. Bu satın almayla beraber LG'nin EV şarj çözümü işinde atacağı adımların hızlanması bekleniyor.

LG, bu yıl EV şarj üretim hattı kuracak

2019 yılında kurulan ve artan küresel talebi karşılamak için hızlı şarj cihazı da dahil olmak üzere tescilli teknolojiler ve sistemler geliştirmeye odaklanan AppleMango, yeni satın almayla birlikte LG'nin yeni şarj cihazı geliştirme yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacak.

LG Electronics İş Çözümleri Şirketi kıdemli başkan yardımcısı Paik Ki-mun: "Daha çevre dostu araçlara yönelik artan talep nedeniyle EV şarj pazarının hızla büyümesi bekleniyor. B2B sektöründeki bilgi birikimimizi ve deneyimimizi kullanarak, çeşitli müşteriler için özelleştirilmiş, entegre araç şarj çözümleri sunacak, mevcut işimizin rekabet gücünü artıracak ve gelecekteki fırsatlara hazır olmamızı sağlayacağız." dedi.

LG, AppleMango satın almasında EV şarj istasyonu operatörü GS Energy ve bir BT sağlayıcısı olan GS Neotek ile iş birliğine gitti. TechCrunch'ın haberine göre LG %60, GS Energy %34 ve GS Neotek %6 hisse aldı. Yerel basında çıkan bilgilere göre ise satın almanın 7,8 milyon dolar (10 milyar KRW) karşılığında gerçekleştiği söyleniyor.

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LG, bu yıl içerisinde Güney Kore'deki LG Digital Park'ta bir EV şarj üretim hattı kurmayı planlıyor. Ayrıca şirket, yakın gelecekte özel konutlar, alışveriş merkezleri ve kamu kurumları gibi çeşitli mekanlar için özelleştirilmiş şarj çözümleri sunmayı hedefliyor.

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LG, elektrikli araç şarj çözümleri için yeni adımlar atıyor