LG, G serisi akıllı telefon üretimini sonlandırıyor

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LG Electronics, şirketin önde gelen G serisi akıllı telefon modellerinin üretimini sona erdirecek ve endüstri kaynaklarına göre, bu yılın ilk yarısında yeni premium akıllı telefon modellerini tanıtacak.

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MWC 2020'de tantılacaktı

Şirketin G serisi, 2012 yılında Optimus G akıllı telefon modeli ile başlatılmıştı. Sekiz yıl sonra sonra erecek olan bu seriyle ilgili karar, Güney Kore'deki mobil operatörler arasındaki bir toplantıda kamuoyuna açıklandı. G Serisi, piyasaya sürüldüğü Eylül 2012 tarihinden, geçtiğimiz yıla kadar, LG'nin amiral gemisi premium akıllı telefonlarını temsil ediyordu. Şirket artık her model için ayrı isimlendirme kullanmaya başlayacak.

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LG'nin yeni akıllı telefon modellerinin çıkış tarihi doğrulanmadı, ancak gelen bilgilere göre cihazlar ilk olarak Mayıs ayında 5G destekli bir modelle birlikte gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Şirketin aslında yeni akıllı telefon modelini Şubat ayında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmayı planladığı, ancak Koronavirüs salgını nedeniyle bunun gerçekleşmediği de sızan bilgiler arasında.

http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2020/03/129_287001.html

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