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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG, G serisi akıllı telefon üretimini sonlandırıyor

    Güney Koreli teknoloji üreticilerinden LG, G serisi akıllı telefon üretimini sonlandırma kararı aldı. Şirket önümüzdeki aylarda premium segmentteki yeni modellerini tanıtacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    LG, G serisi akıllı telefon üretimini sonlandırıyor
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    LG Electronics, şirketin önde gelen G serisi akıllı telefon modellerinin üretimini sona erdirecek ve endüstri kaynaklarına göre, bu yılın ilk yarısında yeni premium akıllı telefon modellerini tanıtacak.

    Ayrıca Bkz. "Çin'de iki yeni Koronavirüs çeşidi tespit edildi"

    MWC 2020'de tantılacaktı

    Şirketin G serisi, 2012 yılında Optimus G akıllı telefon modeli ile başlatılmıştı. Sekiz yıl sonra sonra erecek olan bu seriyle ilgili karar, Güney Kore'deki mobil operatörler arasındaki bir toplantıda kamuoyuna açıklandı. G Serisi, piyasaya sürüldüğü Eylül 2012 tarihinden, geçtiğimiz yıla kadar, LG'nin amiral gemisi premium akıllı telefonlarını temsil ediyordu. Şirket artık her model için ayrı isimlendirme kullanmaya başlayacak.

    LG, G serisi akıllı telefon üretimini sonlandırıyor
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    LG'nin yeni akıllı telefon modellerinin çıkış tarihi doğrulanmadı, ancak gelen bilgilere göre cihazlar ilk olarak Mayıs ayında 5G destekli bir modelle birlikte gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Şirketin aslında yeni akıllı telefon modelini Şubat ayında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmayı planladığı, ancak Koronavirüs salgını nedeniyle bunun gerçekleşmediği de sızan bilgiler arasında.



    http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2020/03/129_287001.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    celik44 (hmt çlk) 1 sa. en beğenilen
    Vaktiyle efsane g2 vardı
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sirchade 54 sn.
    Vay be zamanında hem fiyat hem performans olarak rakipsiz G2 vardı... Uzun süre kullandım aşırı memnun kalmıştım. Sonrasında G3 ve G5 aldım ikisinden de memnun kalmamıştım hatta G3'ü 1 hafta sonra satmıştım alır almaz.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 11 dk.
    Tüm işletmelere örnek olsun. Önemli olan bir ürün çıkarıp satmak değil, satış sonrasında da en iyi servisi garanti kapsamında ve hesaplı sunmaktır.
    Servislerinizi bayileriniz sürekli denetlemeniz, maksimum hizmeti sunmanız lazım. LG bunu yapamadı.
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    Akbaba89 ( ***) 10 dk.
    Adı kirlendi serinin normal
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 34 dk.
    Bir devir kapandı. Her ölüm erken ölümdür. G serisi G2'den hemen sonra ölmüştü.
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    23stardust23 38 dk.
    lg artık türkiyede telefonlarını satmıyor.üst seviye modelleri satılmıyor.
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    celik44 (hmt çlk) 1 sa. en beğenilen
    Vaktiyle efsane g2 vardı
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