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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG G7 One modeli, kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı

    Güney Koreli teknoloji şirketi LG'nin, Android One programı kapsamında piyasaya sürdüğü akıllı telefon modeli LG G7 One, kararlı Android 10 sürümüne güncellenmeye başladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    LG G7 One modeli, kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı
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    Teknoloji üreticilerinden LG, ilk Android One akıllı telefonu olan LG G7 One modelini Ağustos 2018 tarihinde duyurmuştu. Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkan cihaz LG'nin amiral gemilerinden önce Android Pie işletim sistemine güncellenmişti ve şimdi ise kararlı Android 10 güncellemesi alıyor.

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    Son işletim sistemi güncellemesi olacak

    XDA-Developers geliştirici forumu, LG G7 One modelinin Android 10 güncellemesi almaya başladığını duyurdu. 741 MB büyüklüğünde olan bu kararlı Android 10 sürümü, Kasım 2019 güncellemesi ile birlikte gelirken, kamera işlevlerinin iyileştirildiği ve kullanıcı deneyiminin de üst düzeye çekildiği belirtiliyor.

    LG G7 One bu güncellemeyi LG'nin diğer cihazlarına kıyasla daha hızlı bir şekilde aldı. Çünkü cihaz Android One programı kapsamında olduğu için, özel olarak tasarlanacak bir arayüzü yok. Bu güncelleme cihaz için son olacak ve gelecek 12 ay boyunca üç ayda bir güvenlik güncellemelerini alacağını da belirtelim. Şimdilik Kanada'daki kullanıcılara sunulan güncellemenin kısa sürede tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/17/lg-g7-one-receives-android-10-stable-update/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 3 sa.
    İşte Android One farkı. Eğer güncellemeleri zamanında veremeyeceklerse tüm üreticilerin çıkarması gereken cihaz budur. Android 10 çıktı daha hala Android 9 güncellemesi bekleyen cihazlar var. Ekstra arayüzmüş filan geçiniz. Güncellik, kararlılık ve saflık bunların hepsinden daha önemli.
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    Stanislas Xavier 4 sa.
    Uzun zaman sonra LG düzgün bir model çıkardı onu da buraya getirmedi sağolsun. Aynı anda tanıttığı model G7 Fit satışa çıktı bu model çıkmadı. Android One programındaki en iyi cihazlardan biri idi bu. IP68 ve MIL-STD 810G sertifikalarına sahip benim bildiğim tek Android One telefon, üstelik 32 Bit Dac barındırması da cabası. Ah LG ah.
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