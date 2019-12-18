LG G7 One modeli, kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı

Tam Boyutta Gör

Teknoloji üreticilerinden LG, ilk Android One akıllı telefonu olan LG G7 One modelini Ağustos 2018 tarihinde duyurmuştu. Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkan cihaz LG'nin amiral gemilerinden önce Android Pie işletim sistemine güncellenmişti ve şimdi ise kararlı Android 10 güncellemesi alıyor.

Ayrıca Bkz. "Instagram, saldırgan olarak nitelendirdiği gönderi açıklamaları konusunda kullanıcıları uyaracak"

Son işletim sistemi güncellemesi olacak

XDA-Developers geliştirici forumu, LG G7 One modelinin Android 10 güncellemesi almaya başladığını duyurdu. 741 MB büyüklüğünde olan bu kararlı Android 10 sürümü, Kasım 2019 güncellemesi ile birlikte gelirken, kamera işlevlerinin iyileştirildiği ve kullanıcı deneyiminin de üst düzeye çekildiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

LG G7 One bu güncellemeyi LG'nin diğer cihazlarına kıyasla daha hızlı bir şekilde aldı. Çünkü cihaz Android One programı kapsamında olduğu için, özel olarak tasarlanacak bir arayüzü yok. Bu güncelleme cihaz için son olacak ve gelecek 12 ay boyunca üç ayda bir güvenlik güncellemelerini alacağını da belirtelim. Şimdilik Kanada'daki kullanıcılara sunulan güncellemenin kısa sürede tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2019/12/17/lg-g7-one-receives-android-10-stable-update/