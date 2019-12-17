Instagram, saldırgan olarak nitelendirdiği gönderi açıklamaları konusunda kullanıcıları uyaracak

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Sosyal medya devi Instagram'ın resmi blog sayfasında, bugünden itibaren kullanıcıların gönderi açıklamalarının bir algoritmayla izleneceği ve yayınlanmadan müdahale edileceği belirtildi.

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Gönderi yayınlanmadan önce uyarı gösterilecek

Sanal zorbalık ve tacizle mücadele konusunda platformuna önemli yenilikler getiren Instagram, yeni geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma sayesinde, video veya fotoğraflara eklenen saldırgan açıklamaları tespit edecek. Kullanıcıyı bu açıklamayı değiştirmesi yönünde uyaran yeni özellik şu an kısıtlı bir kullanıcı grubunda test edilmeye başlandı bile.

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Şirket geçtiğimiz Ekim ayında da rahatsız edici yorumların gizlenmesi ve kullanıcıların uyarılması gibi ek özellikleri devreye sokmuştu. Instagram'ın, sosyal medyanın en büyük handikaplarından biri olan sanal zorbalık konusunda ne denli başarılı olacağı henüz bilinmese de, şirketin bu yönde adımlar atması, bu platformları amacına uygun olarak kullanan kişiler açısından oldukça olumlu diyebiliriz.

https://instagram-press.com/blog/2019/12/16/our-progress-on-leading-the-fight-against-online-bullying/