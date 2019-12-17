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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram, saldırgan olarak nitelendirdiği gönderi açıklamaları konusunda kullanıcıları uyaracak

    Instagram, platformdaki zorbalık ve tacizin önüne geçmeye kararlı görünüyor. Şirketin geliştirdiği son özellik, kullanıcıları sakıncalı görünen gönderi açıklamasını değiştirmeleri yönünde uyaracak.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Instagram, saldırgan olarak nitelendirdiği gönderi açıklamaları konusunda kullanıcıları uyaracak
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    Sosyal medya devi Instagram'ın resmi blog sayfasında, bugünden itibaren kullanıcıların gönderi açıklamalarının bir algoritmayla izleneceği ve yayınlanmadan müdahale edileceği belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Time dergisi son 10 yılın en iyi aygıtlarını yayınladı"

    Gönderi yayınlanmadan önce uyarı gösterilecek

    Sanal zorbalık ve tacizle mücadele konusunda platformuna önemli yenilikler getiren Instagram, yeni geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma sayesinde, video veya fotoğraflara eklenen saldırgan açıklamaları tespit edecek. Kullanıcıyı bu açıklamayı değiştirmesi yönünde uyaran yeni özellik şu an kısıtlı bir kullanıcı grubunda test edilmeye başlandı bile.

    Instagram, saldırgan olarak nitelendirdiği gönderi açıklamaları konusunda kullanıcıları uyaracak
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    Şirket geçtiğimiz Ekim ayında da rahatsız edici yorumların gizlenmesi ve kullanıcıların uyarılması gibi ek özellikleri devreye sokmuştu. Instagram'ın, sosyal medyanın en büyük handikaplarından biri olan sanal zorbalık konusunda ne denli başarılı olacağı henüz bilinmese de, şirketin bu yönde adımlar atması, bu platformları amacına uygun olarak kullanan kişiler açısından oldukça olumlu diyebiliriz.



    https://instagram-press.com/blog/2019/12/16/our-progress-on-leading-the-fight-against-online-bullying/ Yorum Yaz
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