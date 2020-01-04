LG G9'un tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı

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Geçtiğimiz yılın başlarında LG'nin artık G serisi akıllı telefon çıkarmayacağına yönelik söylentiler çıkmıştı. Ancak tüm bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılıyor. CashKaro adlı internet sitesi, LG G9'un CAD çizimlerini temel alan render görsellerini yayınladı.

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Cihazın arka panelinde tasarım açısından Galaxy S10 serisini andıran bir yatay kamera modülü var. LG, yatay dizilimi daha önce hem LG V50 hem de LG G8'de kullanmıştı. Ancak şirket en fazla üç sensöre kadar çıkmıştı. Yeni cihazda dört kamera var.

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MWC 2020'de tanıtılacak

Arka panelde parmak izi tarayıcısının olmaması, sensörün ekrana gömülü olduğu anlamına geliyor. Akıllı telefonun ekran boyutu hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak 6.7 ila 6.9 inç arasında olacağı bildiriliyor. Anı zamanda damla çentikli bir tasarım ile gelecek.

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LG G9'da 3.5 mm kulaklık girişinin yer alması sevindirici bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca üst kısımda SIM kart yuvası, sağ tarafta ise Google Asistan tuşu var. LG G9'un Şubat ayı sonunda gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.

https://cashkaro.com/blog/exclusive-lg-g9-renders/116922

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