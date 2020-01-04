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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG G9'un tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı

    LG'nin 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı dört arka kameralı yeni telefonunun tasarımı ortaya çıktı. LG G9'un yüksek kaliteli görselleri yayınlandı.
    2 hf.
    2,7b
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG G9'un tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı
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    Geçtiğimiz yılın başlarında LG'nin artık G serisi akıllı telefon çıkarmayacağına yönelik söylentiler çıkmıştı. Ancak tüm bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılıyor. CashKaro adlı internet sitesi, LG G9'un CAD çizimlerini temel alan render görsellerini yayınladı.

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    Cihazın arka panelinde tasarım açısından Galaxy S10 serisini andıran bir yatay kamera modülü var. LG, yatay dizilimi daha önce hem LG V50 hem de LG G8'de kullanmıştı. Ancak şirket en fazla üç sensöre kadar çıkmıştı. Yeni cihazda dört kamera var.

    LG G9'un tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı
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    MWC 2020'de tanıtılacak

    Arka panelde parmak izi tarayıcısının olmaması, sensörün ekrana gömülü olduğu anlamına geliyor. Akıllı telefonun ekran boyutu hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak 6.7 ila 6.9 inç arasında olacağı bildiriliyor. Anı zamanda damla çentikli bir tasarım ile gelecek.

    LG G9'un tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı
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    LG G9'da 3.5 mm kulaklık girişinin yer alması sevindirici bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca üst kısımda SIM kart yuvası, sağ tarafta ise Google Asistan tuşu var. LG G9'un Şubat ayı sonunda gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.



    https://cashkaro.com/blog/exclusive-lg-g9-renders/116922 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Xiaomi ve huawei oppo çakma telefonlar bile alınmaz oldu
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    Stanislas Xavier 2 hf.
    LG telefonlarda esksisi gibi donanım arızaları yok artık. Ve fiyat/performans konusunda bayağı iyiler. Yalnızca Quad Dac ses donanımı için bile alırım ama o kötü arayüzü yerine Android One gibi temiz bir sistem ile gelse ne iyi olur.
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    bosverbeabi 2 hf.
    Artık telefonlarında kronik problem yok. Müzik severler alırsa alır. Fiyatı nolcak bakalım Türkiye şartlarında Çin menşei telefonlar varken pek satmaz herhalde. Google desteği de soru işareti..
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    acura07 2 hf.
    lg artık okeye dönüyor....
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    benhuraxu 2 hf.
    LG'nin tekrar satış yapabilmesi için çok düşük kâr ile satması lazım telefonlarını. Şuan eskiye göre daha fazla handikap var çünkü eskiye göre şuan birçok Çinli marka piyasayı domine ediyor.
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    12 Angry Men 2 hf.
    Çöp
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    tiestoly 2 hf. interwap
    Aynen. Anneye babaya aktarıp kendine huawei çakıcan abi
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    interwap 2 hf.
    LG giderek heyecan uyandırmaktan uzaklaşıyor. Çevrede LG kullanan kişi sayısı eser miktarda.
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    esmerbuyucu 2 hf.
    Çirkin, berbat? Galaxy S11'in kamera tasarımından sonra güzel duruyor. Göz var izan var, çarpılacaksınız

    Daha küçük ekranlı versiyonunu da çıkarmalılar. Galaxy S10e'den daha iyi bir cihaz olur.
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    Paetzold 2 hf.
    4.5 sene G2 kullandıktan sonra alasım gelmedi bir daha LG. Zaten problemler kötü etkiledi çoğu kişi uzaklaştı. İsterse çözmüş olsunlar. Hele burdaki servis aklıma gelince aman aman.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2721 kez okundu.
    17 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    LG G9, cad ve
    5 etiket daha render görsel Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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