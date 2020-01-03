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    Huawei P40 serisi üç model içerecek: P40, P40 Pro ve P40 Plus

    Mart ayında tanıtılması beklenen Huawei P40'ın üç farklı versiyonu olacak. Akıllı telefonların üçü de Bluetooth SIG veritabanında ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei P40 serisi üç model içerecek: P40, P40 Pro ve P40 Plus
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    Bluetooth standartlarının geliştirilmesi ve bu teknolojiyi destekleyen cihazların sertifikalandırılması konusunda faaliyet gösteren Bluetooth SIG kurumu, Huawei'nin üç yeni akıllı telefonunun sertifika bilgilerini yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den 5G ve IoT alanlarına 7 milyar dolarlık yatırım"

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    Çin'den gelen son bilgilere göre Huawei P40 serisi üç farklı model içerecek. Yayınlanan sertifikaların bu telefonlara ait olduğu belirtiliyor. Görünüşe bakılırsa her üç cihaz da Bluetooth 5.1 teknolojisini destekleyecek.

    Standart Huawei P40 modelinde düz ekran göreceğiz. Ayrıca dört kenarı kavisli ekran ile donatılmış Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Plus modellerinin de piyasaya sürüleceği söyleniyor. Plus versiyonunun ekranı biraz daha büyük olacak.

    Huawei P40 serisi üç model içerecek: P40, P40 Pro ve P40 Plus
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    Lansman Mart ayında

    Daha önce Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, Huawei P40 serisinin önümüzdeki Mart ayında Paris'te tanıtılacağını resmen doğrulamıştı.

    Huawei P40, Çinli üreticinin Google'ın mobil servislerine alternatif olarak geliştirdiği Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile birlikte gelecek. Şirket, HMS platformu ile akıllı telefon satışlarını yeniden canlandırmayı umuyor.



    https://www.gizchina.com/2020/01/03/huawei-p40-series-gets-bluetooth-certification-to-arrive-in-march Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    koyunsayar 2 hf. en beğenilen
    Onur çin den çık Kore ye gel .yeni gelişmeler var.mesela Samsung 6.7 milyon 5g telefon satmış ,örnek a51 ve a71 in Avrupa fiyatı açıklandı .a71 de supriz var işlemci snapdragon 730 değil exynos 980 oldu ,bir başka haber s10 lite ve note 10 lite tanitildi .s10 lite ı çok sevdim
    Onur çin den çık Kore ye gel .yeni gelişmeler var.mesela Samsung 6.7 milyon 5g telefon satmış ,örnek a51 ve a71 in Avrupa fiyatı açıklandı .a71 de supriz var i...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    mert1907 2 hf. koyunsayar
    Onur kafasına göre takılıyor sadece yorum siler cevap vermeye tenezzül etmez bunu anca pohpohlayacaksın azıcık eleştirirsen hemen silerler yorumunu.
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    tiestoly 2 hf. koyunsayar
    Sen konu açsana usta. Takip ederiz 👍🙂
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    ozansirinn 2 hf.
    Güzel modeller geliyor ama fiyat yüksek oluyor düzenleme gelmesi lazım zaten vergi çok bizde
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    Kara_06 2 hf.
    Daha arkadaş yeni p30 pro almıştı la borçla harçla. üzüldüm onun için.
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    koyunsayar 2 hf. en beğenilen
    Onur çin den çık Kore ye gel .yeni gelişmeler var.mesela Samsung 6.7 milyon 5g telefon satmış ,örnek a51 ve a71 in Avrupa fiyatı açıklandı .a71 de supriz var işlemci snapdragon 730 değil exynos 980 oldu ,bir başka haber s10 lite ve note 10 lite tanitildi .s10 lite ı çok sevdim
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    mert1907 2 hf. koyunsayar
    Onur kafasına göre takılıyor sadece yorum siler cevap vermeye tenezzül etmez bunu anca pohpohlayacaksın azıcık eleştirirsen hemen silerler yorumunu.
    Yanıtla +4
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