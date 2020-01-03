Huawei P40 serisi üç model içerecek: P40, P40 Pro ve P40 Plus

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Bluetooth standartlarının geliştirilmesi ve bu teknolojiyi destekleyen cihazların sertifikalandırılması konusunda faaliyet gösteren Bluetooth SIG kurumu, Huawei'nin üç yeni akıllı telefonunun sertifika bilgilerini yayınladı.

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Huawei'den grafen pil açıklaması

Çin'den gelen son bilgilere göre Huawei P40 serisi üç farklı model içerecek. Yayınlanan sertifikaların bu telefonlara ait olduğu belirtiliyor. Görünüşe bakılırsa her üç cihaz da Bluetooth 5.1 teknolojisini destekleyecek.

Standart Huawei P40 modelinde düz ekran göreceğiz. Ayrıca dört kenarı kavisli ekran ile donatılmış Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Plus modellerinin de piyasaya sürüleceği söyleniyor. Plus versiyonunun ekranı biraz daha büyük olacak.

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Lansman Mart ayında

Daha önce Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, Huawei P40 serisinin önümüzdeki Mart ayında Paris'te tanıtılacağını resmen doğrulamıştı.

Huawei P40, Çinli üreticinin Google'ın mobil servislerine alternatif olarak geliştirdiği Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile birlikte gelecek. Şirket, HMS platformu ile akıllı telefon satışlarını yeniden canlandırmayı umuyor.

https://www.gizchina.com/2020/01/03/huawei-p40-series-gets-bluetooth-certification-to-arrive-in-march

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