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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG ile iç mekanda bitki yetiştirmek kolaylaşıyor

    Yüksek fiyatları gözden çıkararak evinizde dış ortamdaymış gibi bitki yetiştirmek istiyorsanız CES 2020 fuarında LG akıllı teknolojilerle donatılmış bir dolap tanıtacak.
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG ile iç mekanda bitki yetiştirmek kolaylaşıyor
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    Bitki yetiştirmek belirli bir toprak yapısı ve atmosfer istediği için ev ortamında yetişen bitkiler genelde sayılıdır. LG ise yeni inovasyonu ile iç mekanda bitki yetiştirmeyi daha kolay hale getirmeyi planlıyor.

    Tarlayı eve taşıyor

    Henüz ismi açıklanmayan LG’nin yeni bitki yetiştirme cihazı 3 farklı bölmeye sahip. Akıllı teknolojilerle donatılmış sulama, iklimlendirme ve aydınlatma sistemi ile dış mekanın ortamı aynen içeriye aktarılıyor.

    Ayrıca Bkz. "YouTube kripto para videolarına savaş açtı"

    Örneğin günün belirli bir saatine göre parlaklık ve sıcaklı değerleri ayarlanabiliyor. Kullanıcı uygulama üzerinden süreci kontrol edebiliyor ve ayrıca en iyi bitki yetiştirme için tavsiyeler alıyor.

    Bitki yetiştirme cihazı için özel tohum paketleri hazırlandı. Boyutlarına göre 24’e kadar bu paketleri cihaza koyarak yetiştirebiliyorsunuz. CES 2020 fuarında cihazın fiyatı belli olacak ancak oldukça pahalı olduğunu tahmin etmek zor olmayacaktır.



    https://www.slashgear.com/lg-indoor-gardening-appliance-lets-you-grow-your-own-veggies-at-home-25604414/ Yorum Yaz
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    burakdc 56 sn.
    iklimlendirme dolabı denılen bu sey zaten senelerdır var olan bırsey yenıymıs gıbı sunulması garıp geldı. Laboratuvar kullnımından ev kullanımına ılk uyarlamaysa oarası baska tabı ama bunu kım evınde ne yapsın mılletın buzdolabı koyacak yerı yokkken laboratuvarda bıtkı yetıstırme kabını olarak kullnılan bu cıhazı evde tutmak garıp.
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    kermen61 1 sa. yeni yorumcu
    bunun firki kesin müteahhitin tekinden çıkmıştır. heryer beton olacak artık otu oku betonun içinde yetiştireceksiniz. anca oku yedi millet
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    Delikli Nane 2 sa.
    neden benim aklıma geliyor ama çok dar bol bol scrog ve lst ile iş yapar
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    cengizhan72 4 sa.
    İnsan yetiştiremiyoruz! Bitki nasıl yetirştirelim ?
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