LG ile iç mekanda bitki yetiştirmek kolaylaşıyor

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Bitki yetiştirmek belirli bir toprak yapısı ve atmosfer istediği için ev ortamında yetişen bitkiler genelde sayılıdır. LG ise yeni inovasyonu ile iç mekanda bitki yetiştirmeyi daha kolay hale getirmeyi planlıyor.

Tarlayı eve taşıyor

Henüz ismi açıklanmayan LG’nin yeni bitki yetiştirme cihazı 3 farklı bölmeye sahip. Akıllı teknolojilerle donatılmış sulama, iklimlendirme ve aydınlatma sistemi ile dış mekanın ortamı aynen içeriye aktarılıyor.

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Örneğin günün belirli bir saatine göre parlaklık ve sıcaklı değerleri ayarlanabiliyor. Kullanıcı uygulama üzerinden süreci kontrol edebiliyor ve ayrıca en iyi bitki yetiştirme için tavsiyeler alıyor.

Bitki yetiştirme cihazı için özel tohum paketleri hazırlandı. Boyutlarına göre 24’e kadar bu paketleri cihaza koyarak yetiştirebiliyorsunuz. CES 2020 fuarında cihazın fiyatı belli olacak ancak oldukça pahalı olduğunu tahmin etmek zor olmayacaktır.

https://www.slashgear.com/lg-indoor-gardening-appliance-lets-you-grow-your-own-veggies-at-home-25604414/