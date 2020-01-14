Xiaomi'den enerji tasarrufunu abartan klima

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Xiaomi, Smartmi Air Conditioner A adlı yeni klimasını resmi olarak tanıttı. Şirket, farklı oda boyutları için tasarlanmış iki versiyonu olan Smartmi Air Conditioner A'nın enerji verimliliği standartlarını aştığını iddia ediyor.

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Çin teknoloji devinin kliması 4.65 APF (yıllık verimlilik oranı) değerine sahip. Birinci sınıf cihazlar için Çin'deki mevcut enerji verimliliği standardı 4.5 olarak belirlenmiş durumda. APF değeri ne kadar yüksek olursa klima o kadar ekonomik çalışır.

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%20 enerji tasarrufu sağlıyor

Bu enerji verimliliği seviyesine, yeni motor sayesinde ulaşıldı. Gerçek kullanım senaryosuna göre Xiaomi'nin yeni kliması, APF değeri daha düşük klimalara kıyasla yaklaşık %20 enerji tasarrufu sağlıyor.

Smartmi Air Conditioner A aynı zamanda akıllı bir klima olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar mobil uygulama aracılığı ile sıcaklığı ayarlayabildiği gibi çeşitli açma-kapama senaryoları oluşturabiliyorlar. Ayrıca sesle kontrol desteği de var. İki modeli olan klima 333 dolar ve 391 dolar fiyatlarla satılıyor.

https://www.gizmochina.com/2020/01/14/xiaomi-launches-smartmi-air-conditioner-for-2299-yuan-333-beats-current-energy-efficiency-standards

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