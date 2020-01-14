Xiaomi'den enerji tasarrufunu abartan klima

Xiaomi, Smartmi Air Conditioner A adlı yeni klimasını resmi olarak tanıttı. Şirket, farklı oda boyutları için tasarlanmış iki versiyonu olan Smartmi Air Conditioner A'nın enerji verimliliği standartlarını aştığını iddia ediyor.İlginizi Çekebilir Xiaomi'den 14 dolarlık ucuz tıraş makinesi
Ayrıca Bkz. "Cep telefonlarında kredi taksiti sayısı 3’e düşürüldü"
Çin teknoloji devinin kliması 4.65 APF (yıllık verimlilik oranı) değerine sahip. Birinci sınıf cihazlar için Çin'deki mevcut enerji verimliliği standardı 4.5 olarak belirlenmiş durumda. APF değeri ne kadar yüksek olursa klima o kadar ekonomik çalışır.
%20 enerji tasarrufu sağlıyor
Bu enerji verimliliği seviyesine, yeni motor sayesinde ulaşıldı. Gerçek kullanım senaryosuna göre Xiaomi'nin yeni kliması, APF değeri daha düşük klimalara kıyasla yaklaşık %20 enerji tasarrufu sağlıyor.
Smartmi Air Conditioner A aynı zamanda akıllı bir klima olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar mobil uygulama aracılığı ile sıcaklığı ayarlayabildiği gibi çeşitli açma-kapama senaryoları oluşturabiliyorlar. Ayrıca sesle kontrol desteği de var. İki modeli olan klima 333 dolar ve 391 dolar fiyatlarla satılıyor.
https://www.gizmochina.com/2020/01/14/xiaomi-launches-smartmi-air-conditioner-for-2299-yuan-333-beats-current-energy-efficiency-standards Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fotoğraf: Kaçağın yoğun olduğu Dicle bölgesinde bir apartman.
sozcu.com.tr/...