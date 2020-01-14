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    Xiaomi'den enerji tasarrufunu abartan klima

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, enerji verimliliği standartlarını aşan bir klima piyasaya sürdü. Smartmi Air Conditioner A adlı klima enerji tasarrufunu farklı bir boyuta taşıyor.
    1 hf.
    14,9b
    1
    33
    Diğer Ev Elektroniği
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi'den enerji tasarrufunu abartan klima
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    Xiaomi, Smartmi Air Conditioner A adlı yeni klimasını resmi olarak tanıttı. Şirket, farklı oda boyutları için tasarlanmış iki versiyonu olan Smartmi Air Conditioner A'nın enerji verimliliği standartlarını aştığını iddia ediyor.

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    Çin teknoloji devinin kliması 4.65 APF (yıllık verimlilik oranı) değerine sahip. Birinci sınıf cihazlar için Çin'deki mevcut enerji verimliliği standardı 4.5 olarak belirlenmiş durumda. APF değeri ne kadar yüksek olursa klima o kadar ekonomik çalışır.

    %20 enerji tasarrufu sağlıyor

    Bu enerji verimliliği seviyesine, yeni motor sayesinde ulaşıldı. Gerçek kullanım senaryosuna göre Xiaomi'nin yeni kliması, APF değeri daha düşük klimalara kıyasla yaklaşık %20 enerji tasarrufu sağlıyor.

    Smartmi Air Conditioner A aynı zamanda akıllı bir klima olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar mobil uygulama aracılığı ile sıcaklığı ayarlayabildiği gibi çeşitli açma-kapama senaryoları oluşturabiliyorlar. Ayrıca sesle kontrol desteği de var. İki modeli olan klima 333 dolar ve 391 dolar fiyatlarla satılıyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/14/xiaomi-launches-smartmi-air-conditioner-for-2299-yuan-333-beats-current-energy-efficiency-standards Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    fofer 1 hf. en beğenilen
    Adamlar 300 birime klima alıyor, biz de 3000 birime anca alabiliyoruz. Ehonomi çohh eyi!
    5 Yanıt Yanıtla +87
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    Skaty. 1 hf. xpugur
    Çin’de asgari ücret 2300 olduğuna göre yine bizden iyi.
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    MonitörKertenkelesi 1 hf.
    Devlet bu klimalardan milyonlarca alıp Doğudaki şehirlere dağıtmalı. Nasılsa elektriğini tahsil edemiyor bari enerji tasarruflu klimalar dağıtarak elektrik tüketimini azaltabilir.


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Fotoğraf: Kaçağın yoğun olduğu Dicle bölgesinde bir apartman.
    sozcu.com.tr/...

    Devlet bu klimalardan milyonlarca alıp Doğudaki şehirlere dağıtmalı. Nasılsa elektriğini tahsil edemiyor bari enerji tasarruflu klimalar dağıtarak elektrik ...
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    2 Yanıt Yanıtla +22
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    Askaparta 6 gün
    Şomi yapıyor be.
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    ironman 6 gün
    Bizim Elektrik ve Doğalgaz faturalarına yüzde 50 zam yapmasın o Tasarruf bize yeter
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    ONIONBUD 6 gün
    İyi ki burası donanım haber.4,5 dan 4,65 verimliliğe çıkınca nasıl yüzde 20 enerji tasarrufu ediliyor herkes anladı.
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    DH Misafiri 6 gün
    Birimci ekonomi profesörleri doldurmuş yine forumu. Fakiri mülteciyi itip kakan, zenginin malına ise hased eden bu insanları birleştiren tek şeyin doyumsuzluk olması da beni maalesef şaşırtmıyor.
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    DH Misafiri 6 gün
    çinde 300 dolar çok büyük para
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    DH Misafiri 6 gün
    çin yılda 2 trilyon dolar ihracat yapıyor
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    Ulan Musk 1 hf. venom.X
    Çindeki adam bu ürünü 2300 birim paraya alacak bizde de belki vergisi ile falan 3000 birim para eder. Böyle mi hesap yapacağız? Yoksa dünyanın en değerli para birimine göre mi? Mesela x para birimine göre bu ürünün karşılığı 10 olursa onlar 10 birim biz 3000 birim paraya alacağız mı diyeceğiz? Öyleyse bu hesap ne işe yarıyor onu anlamadım ben. Bu hesaba göre bizim daha fazla ya da az birim para vermemiz bir şey ifade etmiyor. 1 sıfır atar en az birim para ödeyen biz oluruz. Bence dünya alım gücü ortalaması hesaplanıp ona göre bir hesap yapılsa daha anlamlı olur.
    1 Yanıt Yanıtla
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    venom.X 5 gün Ulan Musk
    Ben çin için konuşmadım dolar ile yada dolara yakın para birimleri kullanan ülkelerin alım gücünden bahsettim, x para birimine karşı bu ürünün değeri 10 birim olursa muhtemelen ülke ya çok zengindir yada 300 birim gibi bir maaşları mevcuttur.

    Bu hesaplama için çok zorlanmaya gerek yok, ben sana fransadaki akrabam üzerinden örnek vereceğim, kendisinde 2008 model megane 2 hb kasa otomobil var ve 3000 euro verip aldı ve 2100 euro maaş ile çalışıyor hey ay köşeye 1000 euro atarak aldı, fakat aynı araba bizim ülkemizde 40 bin tl civarında ve bu arabayı almak için 2100tl maaş alan birisi 40 ay boyunca köşeye 1000 tl atması gerekiyor yada yemeden içmeden 20 ay çalışması. Diyeceksin ki vergiler fazla tamam 20 bin tl olarak kabul edelim arabayı yinede 3 ay gibi bir sürede bu arabayı alamıyoruz.
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    gs09gs09 1 hf.
    Bizim faturaya zam yapiolar o tasarruf havada kaliyor :)
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    DH Misafiri 1 hf.
    Xiaomi butun ürünlerini fason yaptiriyo kendi üretimleri yok diye biliyorum
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    Dehşetengiz 1 hf.
    birine yaptiriyorlardir herbir halti nasil hapacak bunlar kalemden tut igneye kadar ürün yelpazesi var adamlarin
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    14928 kez okundu.
    18 yorum yazıldı.

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    xiaomi, Smartmi Air Conditioner A ve
    8 etiket daha klima enerji verimliliği enerji tasarrufu Diğer Ev Elektroniği Ev Elektroniği Onur Seven MPopüler Popüler
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