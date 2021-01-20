LG mobil pazardan çekilebilir

Geçtiğimiz günlerde mobil pazardan çekilecekleri yönünde ortaya çıkan iddiaları asılsız olarak niteleyen LG yönetimi ağız değiştirdi. Firma zor bir karar alma arefesinde bulunuyor.

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LG zor bir karar alacak

LG’nin şirket içerisinde mobil pazardan çıkma kararını konuştuğu daha önce gündeme gelmişti. LG patronu Kwon Bong-seok çalışanlarına mektup yazarak çok zor bir kararın arefesinde olduklarını bildirdi. Zorlu rekabet şartları nedeniyle pazardan tamamen çekilmek, satış veya bölümün küçülmesi planlar arasında. Mobil bölüm çalışanlarının yüzde 60’ı firmanın diğer bölümlerine kaydırılacak. Kalan yüzde 40 ise devredilen firmada devam edecek veya küçülen bölümü yürütecek.

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LG mobil bölümü son 6 yıldır sürekli zarar ediyor ve toplamda 5 milyar dolar zarar oluştur. LG firmasının genel faaliyet karı pozitif olduğu için mobil bölümün zararı bir şekilde eritiliyordu ancak bu da bir yere kadar gidebildi.

Son yıllarda pek çok ilginç akıllı telefon modeli piyasaya çıksa da LG hiç bir zaman G2 veya G3 dönemlerine geri dönemedi. Çinli üreticilerin bu dönemde yoğun hamleleri LG’nin pazar payını yüzde 1.7 seviyesine kadar çekti. Firma bir ara giriş seviyesi telefonları üçüncü taraf ODM üzerinden üretmeyi planlamıştı ancak bu da kurtarıcı olmadı.

https://www.engadget.com/lg-ceo-kwon-bong-seok-mobile-division-exit-losses-094712722.html

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