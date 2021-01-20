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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG mobil pazardan çekilebilir

    LG patronu çalışanlarına yazdığı bir mektupta muhtemelen bir satışın masada olduğunu duyurdu. Mobil bölümün yüzde 60’ı firmanın diğer departmanlarına kaydırılacak.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG mobil pazardan çekilebilir

    Geçtiğimiz günlerde mobil pazardan çekilecekleri yönünde ortaya çıkan iddiaları asılsız olarak niteleyen LG yönetimi ağız değiştirdi. Firma zor bir karar alma arefesinde bulunuyor.

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    LG zor bir karar alacak

    LG’nin şirket içerisinde mobil pazardan çıkma kararını konuştuğu daha önce gündeme gelmişti. LG patronu Kwon Bong-seok çalışanlarına mektup yazarak çok zor bir kararın arefesinde olduklarını bildirdi. Zorlu rekabet şartları nedeniyle pazardan tamamen çekilmek, satış veya bölümün küçülmesi planlar arasında. Mobil bölüm çalışanlarının yüzde 60’ı firmanın diğer bölümlerine kaydırılacak. Kalan yüzde 40 ise devredilen firmada devam edecek veya küçülen bölümü yürütecek.

    Ayrıca Bkz. "S Pen Pro tanıtıldı ve üçüncü taraf üreticilere de açıldı"

    LG mobil bölümü son 6 yıldır sürekli zarar ediyor ve toplamda 5 milyar dolar zarar oluştur. LG firmasının genel faaliyet karı pozitif olduğu için mobil bölümün zararı bir şekilde eritiliyordu ancak bu da bir yere kadar gidebildi.

    Son yıllarda pek çok ilginç akıllı telefon modeli piyasaya çıksa da LG hiç bir zaman G2 veya G3 dönemlerine geri dönemedi. Çinli üreticilerin bu dönemde yoğun hamleleri LG’nin pazar payını yüzde 1.7 seviyesine kadar çekti. Firma bir ara giriş seviyesi telefonları üçüncü taraf ODM üzerinden üretmeyi planlamıştı ancak bu da kurtarıcı olmadı.



    https://www.engadget.com/lg-ceo-kwon-bong-seok-mobile-division-exit-losses-094712722.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    23 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ulan bari satamadığınız V60’ları getirin bari buraya. Güncelleme almasa bile ben alırım o telefonu. Piyasada odyofil telefon yok.
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    C cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alan kaldı mı ki
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hala çekilmediler mi bunlar
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    Omega Speedmaster 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Telefonlarının malzeme kalitesi çoğu markadan üstün esasında... G7'e kadar olan süreçte bootloop, ekran sorunları vs'yle uğraşıp durdular. (2 sene G6 kullandım, bazı serileri yine sorunluydu)



    Her şeyi düzgün yaptıkları anda da yetersiz bir pille yine sıvadılar (G7)



    G8, V30 plus... sorunsuzdu ama iş işten geçti. Koskoca firma nasıl böyle hata yapıyor, akıl alır gibi değil!
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    oly1786 (caner nebi) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    televizyona odaklansınlar
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    elophidae (Yavuz Ell) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İsabet olmuş.
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    LG nin efsane olan tek telefonu LG g2 idi

    Lg g3 te iyi sattı ondan sonra LG kayboldu gitti.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    e hani satilmayacakti geçen ki haberde
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    polatxp635 (Blue DRagonTR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hiçbir telefonu g2'nin yerini tutamadı
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 23 dk. ( Mesaj Silindi ) polatxp635
    G2 zamanının ilerisinde bir telefondu. Lg bu telefon serisini sorunsuz ve müşteri memnuniyeti yüksek tutabilseydi Samsung'un ensesinde bugünlere gelirdi.



    Yazık oldu ilk aşkım g2'ye
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