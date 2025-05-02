Honor, yakında tanıtacağı yeni akıllı saat modeli için ilk görsel ipucunu paylaştı. Markanın resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan tanıtım görseli, saatin tasarımına dair net bir bakış sunarken, lansmanın da çok yakın olduğunu gösteriyor. Saatin yuvarlak ekranı, metalik çerçevesi ve sağ üst köşeye yerleştirilmiş döner taç (crown) tasarımı dikkat çekiyor.

Yeni modelin ismi henüz açıklanmadı ancak bu saatin Honor’ın mevcut giyilebilir serisine ait yeni bir model mi yoksa tamamen yeni bir ürün serisi mi olduğu merak konusu. Görselde paylaşılan detaylara bakıldığında, markanın tasarım diliyle uyumlu, şık ve işlevsel bir cihazla karşılaşacağımız anlaşılıyor. Cihazın ön sipariş süreci de başlamış durumda ve kullanıcılar hem Honor’un resmi satış kanallarından hem de büyük e-ticaret platformları üzerinden bu yeni modeli rezerve edebiliyor.

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Hatırlanacağı üzere Honor, kısa bir süre önce MWC 2025’te global çapta Watch 5 Ultra modelini duyurmuştu. Bu yeni cihazın, o lansmanın devamı niteliğinde gelişmiş özellikler sunması bekleniyor. Ön siparişlerin başlatılmış olması, ürünün resmi lansmanının çok uzak olmadığını gösteriyor.

Honor’un giyilebilir teknoloji alanındaki bu yeni adımı, özellikle tasarım ve yazılım tarafında sunduğu detaylarla dikkat çekiyor. Yakın zamanda yapılacak resmi açıklamayla birlikte modelin teknik özelliklerinin ve çıkış tarihinin de netleşmesi bekleniyor. Şimdilik paylaşılan tek görsel bile, markanın bu alandaki iddiasını yeniden ortaya koyuyor.

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Honor, döner taçlı yeni akıllı saatini tanıtmaya hazırlanıyor