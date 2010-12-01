LG Mobile, monoblok tasarımlı KS310'u duyurdu

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile, multimedya tutkunlarına yönelik çözümler üretmeye devam ederken cep telefonlarına fazla bütçe ayırmak istemeyen, cep telefonlarını ağırlıklı olarak iletişim amacıyla kullanan tüketicileri de ihmal etmekten kaçınıyor. Sade ve monoblok tasarımıyla dikkat çeken LG KS310 duyuruldu.

159$ fiyat etiketine sahip telefon 176x220 piksel 262.144 renk TFT ekran, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 176x144 piksel video kaydı, FM radyo (radyo yayınlarını kaydetme imkanı tanınmış), 14.5 MB dahili bellek, 8 GB'a kadar microSD kart desteği, ''Facebook, Twitter, Orkut, MySpace, Flickr, Picasa'' entegrasyonu ve 900 mAh batarya gibi özellikler sunuyor. Batarya 800 saate varan bekleme, 13.5 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.