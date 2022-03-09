Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LG, gelecekteki iPad'ler için iki OLED panel geliştiriyor

    Sektörden gelen yeni raporlar, LG Display'in gelecekteki iPad'ler için Apple'ın OLED panel tedarikçisi olmak istediğini gösteriyor. Şirket, iki farklı boyutta panel üretecek.
    Oy Ver

    LG'nin gelecek iPad'ler için OLED panel geliştirdiği ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    LG Display, gelecekteki iPad'ler için iki farklı boyutta OLED ekran geliştirmeye başlıyor. Sektörden gelen bilgilere göre şirket, 12.9 inç ve 11 inç OLED panellerle Apple'ın tedarikçisi olmayı hedefliyor.

    Gelecekteki iPad'ler için OLED panel

    TheElec tarafından sektördeki kaynaklarından alınan bilgilere göre hazırlanmış bir rapor, LG'nin gelecekteki iPad'lerde kullanılmak üzere Apple'ın ekran tedarikçisi olmak istediğini gösteriyor. Hem 11 inç hem de 12.9 inç büyüklüğünde OLED paneller geliştirmek için çalışmalar yürüten LG Display, 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen OLED panele sahip iPad'ler için Samsung'la rekabet edecek.

    Her ne kadar LG Display'in 12.9 inçlik modelin özel tedarikçisi olduğu belirtilse de daha önce ortaya çıkan raporlar Samsung Display'in 11 inçlik model için kendi versiyonunu geliştirmek için çalıştığını göstermişti.

    LG'nin her iki boyutu da üretebilmesi durumunda avantaja sahip olacağı belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo E15 20YG004FTX05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız