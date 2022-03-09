LG, gelecekteki iPad'ler için iki OLED panel geliştiriyor

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LG Display, gelecekteki iPad'ler için iki farklı boyutta OLED ekran geliştirmeye başlıyor. Sektörden gelen bilgilere göre şirket, 12.9 inç ve 11 inç OLED panellerle Apple'ın tedarikçisi olmayı hedefliyor.

Gelecekteki iPad'ler için OLED panel

TheElec tarafından sektördeki kaynaklarından alınan bilgilere göre hazırlanmış bir rapor, LG'nin gelecekteki iPad'lerde kullanılmak üzere Apple'ın ekran tedarikçisi olmak istediğini gösteriyor. Hem 11 inç hem de 12.9 inç büyüklüğünde OLED paneller geliştirmek için çalışmalar yürüten LG Display, 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen OLED panele sahip iPad'ler için Samsung'la rekabet edecek.

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Her ne kadar LG Display'in 12.9 inçlik modelin özel tedarikçisi olduğu belirtilse de daha önce ortaya çıkan raporlar Samsung Display'in 11 inçlik model için kendi versiyonunu geliştirmek için çalıştığını göstermişti.

LG'nin her iki boyutu da üretebilmesi durumunda avantaja sahip olacağı belirtiliyor.

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LG'nin gelecek iPad'ler için OLED panel geliştirdiği ortaya çıktı