Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Epic Games'in geliştirici hesabını kapattı! Bundan sonra ne olacak?

    Apple ve Epic Games arasında süregelen gerginliğin ardından, iki şirket arasındaki ipler tamamen koptu. Apple'ın Epic Games'e verdiği süre dolunca, Epic'in bütün geliştirici hesapları kapatıldı.
    10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
    2,9b
    19
    31
    iPad
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple, Epic Games'in geliştirici hesabını kapattı! Bundan sonra ne olacak?
    Tam Boyutta Gör

    Daha önce Fortnite'ın App Store politikalarını ihlal etmeye devam etmesi halinde, Epic Games'in tüm geliştirici hesaplarını feshedeceğini açıklayan Apple, dediğini yaptı ve Epic Games'in tüm geliştirici hesaplarını iptal etti

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera ve ekran özellikleri"

    İlginizi Çekebilir Avatar Fortnite krizi sonrasında mahkemeden ilk karar çıktı: Fortnite için üzücü haber

    Infinity Blade serisi App Store'dan kaldırıldı

    Apple'ın bu hamlesi üzerine, Fortnite ile birlikte bir zamanların efsane oyunlarından Infinity Blade serisi de App Store'dan kaldırıldı. Zira Fortnite, Epic Games tarafından geliştirilen tek yapım değil. Infinity Blade serisi ve Battle Breakers çıkartmaları da Epic Games tarafından geliştiriliyordu. Haliyle bu oyunlar da tıpkı Fortnite gibi App Store'a veda etti. 

    Daha önce Epic'in geliştirici hesaplarının kapatılacağı açıklandığında, başta oyun dünyası olmak üzere birçok geliştirici endişeye kapılmıştı. Zira Epic Games, şu anda birçok oyun ve uygulamada kullanılan Unreal Engine motorurunun da geliştiricisi konumunda. Eğer Apple, Epic'in lisanlarını iptal ederse PUBG gibi Unreal Engine motorunu kullanan birçok oyun, ilerleyen zamanlarda güncelleme alamayacak ve işletim sistemiyle çeşitli uyumluluk problemleri yaşayacaktı.

    Apple, Epic Games'in geliştirici hesabını kapattı! Bundan sonra ne olacak?
    Tam Boyutta Gör

    Unreal Engine yaptırımlardan etkilenmeyecek

    Ancak iki şirket mahkemelik olunca, geçtiğimiz günlerde düzenlenen ilk duruşmada Unreal Engine için ihtiyati tedbir kararı çıkmıştı. Böylelikle, Apple'ın Epic Games'in geliştirici hesaplarını kapatsa dahi Unreal Engine ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya gitmesinin önü kesilmiş oldu. 

    Apple'dan açıklama

    Epic Games'in geliştirici hesaplarının askıya alınmasından sonra Apple tarafından şu açıklamalara yer verildi:

    "Epic Games'in geliştirici hesaplarını sonlandırmak zorunda kaldığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Epic Games ekibiyle uzun yıllardır çalışıyoruz. Mahkeme, Epic Games’ten dava devam ettiği sürece App Store için hazırlanan yönergelere uygun bir şekilde davranmasını istedi ancak, Epic Games bunu reddetti. Bunun yerine, App Store politikalarını ihlal eden Fortnite güncellemelerini tekrar tekrar gönderdiler. Epic Games'in yarattığı bu durum, App Store'daki diğer tüm geliştiriciler için adil değil ve ve müşteriler bundan dolayı iki firmanın arasında kalıyor. Gelecekte tekrar birlikte çalışabileceğimizi umuyoruz ancak şimdilik bu mümkün görünmüyor."



    https://www.macrumors.com/2020/08/28/apple-terminates-epic-games-developer-account/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yeni vaka ve ölüm sayısında son iki ayın en yüksek rakamı (29 Ağustos)
    1 sa.
    Dün düşen yeni vaka sayısı bugün tekrar yükseldi (27 Ağustos)
    2 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    drjacob (... ) 10 sa. en beğenilen
    Savaşı Apple kazanır
    Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jon_Kar 9 sa.
    Helal olsun Apple



    Cinli hiyarlara karşı elinden geleni yapiyor
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dr4qo 9 sa.
    Bence epic games bu davada haklı ve umarım kazanır yıl 2020 ve Apple için artık bazı şeyler değişmek zorunda
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    apoo143 (abdullah ) 8 dk.
    Kullanılan telefon apple, uygulama mağazası apple. Sen buralarda olmak istiyorsan mecbur apple’ın istediği gibi davranacaksın. Öyle apk ile falan arka kapılardan giremiyorsan ve girmek istiyorsan patron ne derse o olur. Yok ben oyun piyasasında çok iyiyim, milyonlarca kullanıcım var, milyon dolarlar kazanıyorum falan sökmez. Dükkan kiminse onun dediği olur. Yoksa güle güle.



    Haa burada apple’ı savunmuyorum. Önceden sözleşme yapılmış, anlaşmalar varken ben artık kabul etmiyorum olmaz. Mantık olarak bence böyle. Apple haklı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Epirus 14 dk.
    Fanatiklik ne güzel şeymiş!



    Kestiğiniz komisyon (haraç) %3 bile olsa masrafları fazlasıyla karşılayacakken, %30 kesseniz bile fanatikleriniz yine sizi destekliyor.



    Sanki komisyonu verenler zarara uğruyor. Hepsi birden fiyatlarına (gizli) zam yaparak yine kendilerince belirledikleri kazanca ulaşıyorlar.



    İlgili herkesi, Google ve Apple'ın gelirlerinin bedavadan %30 artmasına ceplerinden para ödeyerek destek oldukları için takdir etmek (!?) lazım.



    https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Fanatiklik
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19 (EEEE 55555) 1 sa.
    platform = tekel !
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    rookiecod3r (Erdem Taş) 2 sa.
    Fortnite denen garabetin olmadığı bir store hayal etmek bile güzel. Bir sonraki cihazım Apple olacak.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    madonos 5 sa.
    İnsanlar Fortnite'ı Apple Game sayesinde mi oynuyor ? Hayır Fortnite hali hazırda kendi pazarını yaratmış durumda o yüzden ondan alınan %30 komisoyn adil. %30 komisyon hiç adil değil zatende.

    Bunun sonu Google Play ve Apple'ın marketlerine karşı rakip mobil markete gider (belki epicin amacaı oraya girmek).

    İlk başlarda apple engeller bu marketi gün gelir eninde sonunda appleda bu markete izin vermek zorunda kalır.

    Ha bu olana kadar epic fortnite mobilden zarar eder ama uzun vadede ben Epics'in kazanacını düşünüyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Hollow 6 sa.
    Bu hafta içi TeknoSeyir'de LP'nin yorumlamasını dinlemiştim. Apple konusunda LP'ı bilenler bilir. Olaylara göre Apple'ı haklı buldum, hem de şüphesiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AribyAriana 6 sa.
    İnsanların burada o haklı bu haklı davasına, polemiğine girmesinin bir anlamı yok. Sonuçta zedelenen, deneyimi etkilenen kullanıcılar ve oyunculardır. Haklı ya da haksız olduğunu düşünen tabii adalette kovalar, ancak süreci uzatır. Bence acilen bu problem iki tarafında ortak bir uzlaşmayla çözülmesi gerekiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elenya 6 sa. yeni yorumcu
    Too big to fail diye bir laf vardır ya işte Apple öyle bir şey. Kaybetmesi mümkün değil zaten. İş modellerini asla riske atmazlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RockConn (Ufuk Durdağı) 6 sa.
    Demek ki neymiş;

    Daha çok kazanmak önemliymiş. Şu durumda aboneler ikinci planda, Abonelik ise ilk planda :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    FantomİçinF (x y) 6 sa.
    Apple yaptıysa haklıdır



    -iPhone'umdan gönderildi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Spider_hip +154 Hayalci +142 alprkrkmz +134 Nevfel +123 Galatas4ray +113 hollowman_ +111 Soul741 +110 alaz1903 +109 deoks +104 Mars Portakalı +97
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Alqu ilk kez +267 2 kozmos beni sevmiyor ilk kez +183 3 BTopbas ilk kez +176
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    19 Kişi Okuyor (4 Üye, 15 Misafir) 7 Masaüstü 12 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2882 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, epic ve
    9 etiket daha epic games fortnite uygulama uygulama haber apple vs epic iPhone iOS / OS X / tvOS / watchOS Mobil Oyunlar Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası251,8b
    Twitter Profili91b
    YouTube Kanalı299b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. Samsung'dan yeni kablosuz şarj istasyonu: Wireless Charger Pad Trio 51 dk. Volkswagen ID. Buggy, uygun fiyatlı bir arazi aracına dönüşecek 1 sa. Yeni vaka ve ölüm sayısında son iki ayın en yüksek rakamı (29 Ağustos) 1 sa. En hızlı 5G'ye sahip ülkeler açıklandı: Suudi Arabistan birinci, ABD ise listede yok 1 sa. OnePlus Watch için geri sayım başladı 2 sa. Galaxy S20 FE modelleri, Samsung'un web sitesinde listelendi 2 sa. Ekran altı kameralı ilk telefondan "selfie" örneği geldi 3 sa. Omega Seamaster Diver Chronograph serisi satışa sunuldu 4 sa. Uykudan önce kahve içmek iş verimliliğini artırabilir 6 sa. Petlas'tan yeni 4 mevsim lastiği: Multiaction PT565 7 sa. OnePlus, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor: Clover 8 sa. Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeye yarayan Neuralink'i tanıttı 8 sa. Sony Xperia 5 II'nin tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı! 9 sa. Haftaya BİM marketlerde Oppo A5 2020, A101 marketlerde Redmi Earbuds var 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple, Epic Games'in geliştirici hesabını kapattı! Bundan sonra ne olacak? Sonraki Amazfit Neo retro tasarımı ile dikkat çekiyor 11 sa. Clash Royale tarzındaki Soul of Eden indirmeye sunuldu 22 sa. Xbox Live Gold Eylül 2020 oyunları açıklandı 1 gün Zen 3 mimarili EPYC Milan işlemcileri %20 performans artışı sunacak 1 gün RTX 3090 ve RTX 3080’in teknik özellikleri sızdı 1 gün Ücretsiz dağıtılan Fall Guys, PS Plus tarihine geçti 1 gün Yeni vaka sayısı 1500’ü aştı (28 Ağustos) 1 gün Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Huawei yasağa günler kala bileşen yığınağı yapıyor 1 gün Asus ROG Meta Buffs lansmanı Türkçe çeviri ile DH’de 1 gün Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel fiyat listesi 1 gün YouTube'un iPad uygulamasına PiP özelliği geliyor 1 gün realme 6i incelemesi | Pil performansı çok iyi 1 gün Xiaomi üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisini tanıttı 1 gün iOS’taki özellik Windows 10’a geliyor: Uygulamalar arşivlenebilecek 1 gün Renault, daha hijyenik otomobil çözümleri bulmak için Türkiye dahil 6 ülkede yarışma düzenliyor 1 gün Apple kendi arama motorunu geliştiriyor 1 gün Dev korsan film şebekesine operasyon 1 gün Yeni Hyundai i20, İzmit'te üretim bandına çıktı 1 gün 10 bin Call of Duty: Black Ops Cold War beta anahtarı bu hafta sonu bedava dağıtılacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel...
    DonanımHaber
    Türk Telekom, Eylül'de upload hızını ikiye katlıyor
    DonanımHaber
    TCL marka televizyonlar Eylül'de Türkiye'de satışa çıkıyor
    DonanımHaber
    220 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    SEAT LEON MK3/5F ANA KONU
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız