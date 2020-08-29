Apple, Epic Games'in geliştirici hesabını kapattı! Bundan sonra ne olacak?

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Daha önce Fortnite'ın App Store politikalarını ihlal etmeye devam etmesi halinde, Epic Games'in tüm geliştirici hesaplarını feshedeceğini açıklayan Apple, dediğini yaptı ve Epic Games'in tüm geliştirici hesaplarını iptal etti.

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Infinity Blade serisi App Store'dan kaldırıldı

Apple'ın bu hamlesi üzerine, Fortnite ile birlikte bir zamanların efsane oyunlarından Infinity Blade serisi de App Store'dan kaldırıldı. Zira Fortnite, Epic Games tarafından geliştirilen tek yapım değil. Infinity Blade serisi ve Battle Breakers çıkartmaları da Epic Games tarafından geliştiriliyordu. Haliyle bu oyunlar da tıpkı Fortnite gibi App Store'a veda etti.

Daha önce Epic'in geliştirici hesaplarının kapatılacağı açıklandığında, başta oyun dünyası olmak üzere birçok geliştirici endişeye kapılmıştı. Zira Epic Games, şu anda birçok oyun ve uygulamada kullanılan Unreal Engine motorurunun da geliştiricisi konumunda. Eğer Apple, Epic'in lisanlarını iptal ederse PUBG gibi Unreal Engine motorunu kullanan birçok oyun, ilerleyen zamanlarda güncelleme alamayacak ve işletim sistemiyle çeşitli uyumluluk problemleri yaşayacaktı.

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Unreal Engine yaptırımlardan etkilenmeyecek

Ancak iki şirket mahkemelik olunca, geçtiğimiz günlerde düzenlenen ilk duruşmada Unreal Engine için ihtiyati tedbir kararı çıkmıştı. Böylelikle, Apple'ın Epic Games'in geliştirici hesaplarını kapatsa dahi Unreal Engine ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya gitmesinin önü kesilmiş oldu.

Apple'dan açıklama

Epic Games'in geliştirici hesaplarının askıya alınmasından sonra Apple tarafından şu açıklamalara yer verildi:

"Epic Games'in geliştirici hesaplarını sonlandırmak zorunda kaldığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Epic Games ekibiyle uzun yıllardır çalışıyoruz. Mahkeme, Epic Games’ten dava devam ettiği sürece App Store için hazırlanan yönergelere uygun bir şekilde davranmasını istedi ancak, Epic Games bunu reddetti. Bunun yerine, App Store politikalarını ihlal eden Fortnite güncellemelerini tekrar tekrar gönderdiler. Epic Games'in yarattığı bu durum, App Store'daki diğer tüm geliştiriciler için adil değil ve ve müşteriler bundan dolayı iki firmanın arasında kalıyor. Gelecekte tekrar birlikte çalışabileceğimizi umuyoruz ancak şimdilik bu mümkün görünmüyor."

https://www.macrumors.com/2020/08/28/apple-terminates-epic-games-developer-account/

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