LG Q92 5G'nin teknik detayları ortaya çıktı

Teknoloji üreticilerinden LG yakında, LG Q92 5G adlı yeni orta sınıf akıllı telefon modelini piyasaya sürecek. Şirket bu cihazla ilgili henüz bir duyuru yapmadı ancak telefonun teknik detayları Google Play Console'da listelenmiş durumda.

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Snapdragon 765G ile gelecek

LG Q92 5G markasıyla piyasaya sürülecek akıllı teefonun yazılım tarafında Android 10 çalıştıracağı belirtilmiş. 420ppi piksel yoğunluğuna sahip 1080 x 2400 piksel (FHD+ çözünürlük) ekrana sahip olan cihaz, ekranın orta kısmına konumlandırılmış delikli bir selfie kamerası barındırıyor.

Tam Boyutta Gör

Kasanın içine gelecek olursak da, LG Q92 5G'nin SM7250 model numarasına sahip Qualcomm çip ile geleceğine işaret ediliyor. Bu yonga setinin de bu yıl birçok orta segment akıllı telefonda kullanılan Snapdragon 765G olduğunu da belirtelim. 6GB RAM kapasitesi ile gelmesi beklenen akıllı telefonun, ekrana gömülü parmak izi teknolojisi sunacağı da sızan bilgiler arasında. Cihazın fiyat etiketinin ne olacağı ise henüz belli değil.

https://www.mysmartprice.com/gear/lg-q92-5g-listed-google-play-console/

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