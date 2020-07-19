Huawei Mate 40, Avrupa'ya farklı bir işlemci ile gelebilir

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Bu hafta Tayvanlı yarı iletken üretisi TSMC, ABD'nin talimatları gereğince Huawei'den yeni HiSilicon Kirin işlemci siparişlerini kabul etmeyeceğini resmen doğruladı. Bu karar da Huawei'yi, tıpkı Samsung'un farklı pazarlar için uyguladığı çift işlemci stratejisini uygulamaya zorlayabilir.

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Mediatek işlemci kullanılabilir

Sızan yeni bilgilere göre Kirin işlemci ile donatılmış Mate 40 modelleri Çin pazarına özel olacak. Samsung'un akıllı telefonlarını, pazarlara bağlı olarak farklı işlemcilerle piyasaya sürme stratejisini takip etmesi muhtemel olan Huawei'nin bu durumda MediaTek işlemcilere yöneleceği düşünülüyor. Şirketin Avrupa'daki yeni telefonlarının durumu, Google servislerinin olmaması nedeniyle zaten iç açıcı değil. Bu duruma bir de MediaTek işlemci eklenirse, istenilen satış rakamına ulaşmaları neredeyse imkansız görünüyor.

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Huawei Mate 40 modellerinin 5nm Kirin 1020 işlemci ile piyasaya sürülmeleri bekleniyor. Bu da cihazların performans açısından oldukça tatmin edici olacağına işaret diyebiliriz. Ancak Avrupa'da satışa sunulacak olan cihazların 7nm Mediatek işlemciyle gelecek olması ise varyantlar arasında önemli ölçüde performans farkı olmasına sebep olabilir. Gelen bilgilere bakılırsa Huawei, Mate 40 serisinin Avrupa varyantı için Dimensity 1000+ işlemciye yönelecek. Eğer Çinli şirket bu stratejiyi uygularsa, Avrupa modelinin rakipleriyle mücadele edebilmesi çok zor görünüyor.

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-50-to-feature-Snapdragon-875G-and-Mate-40-to-have-two-chips_id126023

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