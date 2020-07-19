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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate 40, Avrupa'ya farklı bir işlemci ile gelebilir

    ABD tarafından uygulanan yasaklarla birlikte zor günler geçiren Huawei, TSMC'nin artık yeni Kirin işlemci siparişi almaması sebebiyle Samsung'un çift işlemci stratejisini uygulayabilir.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate 40, Avrupa'ya farklı bir işlemci ile gelebilir
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    Bu hafta Tayvanlı yarı iletken üretisi TSMC, ABD'nin talimatları gereğince Huawei'den yeni HiSilicon Kirin işlemci siparişlerini kabul etmeyeceğini resmen doğruladı. Bu karar da Huawei'yi, tıpkı Samsung'un farklı pazarlar için uyguladığı çift işlemci stratejisini uygulamaya zorlayabilir.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M51, Bluetooth sertifikası aldı"

    Mediatek işlemci kullanılabilir

    Sızan yeni bilgilere göre Kirin işlemci ile donatılmış Mate 40 modelleri Çin pazarına özel olacak. Samsung'un akıllı telefonlarını, pazarlara bağlı olarak farklı işlemcilerle piyasaya sürme stratejisini takip etmesi muhtemel olan Huawei'nin bu durumda MediaTek işlemcilere yöneleceği düşünülüyor. Şirketin Avrupa'daki yeni telefonlarının durumu, Google servislerinin olmaması nedeniyle zaten iç açıcı değil. Bu duruma bir de MediaTek işlemci eklenirse, istenilen satış rakamına ulaşmaları neredeyse imkansız görünüyor.

    Huawei Mate 40, Avrupa'ya farklı bir işlemci ile gelebilir
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    Huawei Mate 40 modellerinin 5nm Kirin 1020 işlemci ile piyasaya sürülmeleri bekleniyor. Bu da cihazların performans açısından oldukça tatmin edici olacağına işaret diyebiliriz. Ancak Avrupa'da satışa sunulacak olan cihazların 7nm Mediatek işlemciyle gelecek olması ise varyantlar arasında önemli ölçüde performans farkı olmasına sebep olabilir. Gelen bilgilere bakılırsa Huawei, Mate 40 serisinin Avrupa varyantı için Dimensity 1000+ işlemciye yönelecek. Eğer Çinli şirket bu stratejiyi uygularsa, Avrupa modelinin rakipleriyle mücadele edebilmesi çok zor görünüyor.



    https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-50-to-feature-Snapdragon-875G-and-Mate-40-to-have-two-chips_id126023 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gholen (Gökhan Su) 3 sa.
    Yahu bide huawei ile ilgili iyi haber verin. Adamlar çok çalışıyor.
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