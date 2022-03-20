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    LG, Rusya'ya olan ürün sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı

    ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı kısıtlamalara dev teknoloji şirketleri de katılmaya devam ediyor. LG, Rusya'ya olan ürün sevkiyatlarını durdurma kararı aldı.
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    LG, Rusya'ya ürün sevkiyatlarını durdurdu: İşte detaylar
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    Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ürün sevkiyatlarını durduran Apple, Microsoft, Intel ve Samsung gibi dev teknoloji firmalarına LG Electronics de katıldı. Kendi web sitesi üzerinden Rusya'ya olan tüm ürün sevkiyatlarını "askıya aldığını" duyuran şirket, insanların refahı konusunda derinden endişe duyduklarını dile getirdi.

    Yaptırımın ne kadar süreceği bilinmiyor

    Cep telefonu sektöründen ayrılmış olsa da televizyonlardan klimalara ve buzdolaplarına kadar birçok elektronik eşya üretimi gerçekleştiren LG, sevkiyatları durdurma kararının ne kadar süreceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak durumu yakından izleyeceğini bildirdi. Şirket rakiplerine kıyasla oldukça geç bir yaptırım kararı almış olsa da, Rusya’nın dünyanın en büyük iki cihaz markasını kaybettiğini söyleyebiliriz.

    ABD ve Avrupa ülkelerinin ambargo kararına katılan büyük teknoloji şirketleri ile birlikte Rus vatandaşların teknolojik ürünlere ulaşımı giderek zorlaşacak gibi gözüküyor. Halihazırda Çin ve farklı ülkelerden ürün ithalatını sürdüren ülkede seçenekler azalmaya devam ediyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 3 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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