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    Rusya'nın kamulaştırma kararı otomotiv devlerini endişelendirdi

    Merdeces, Rusya'nın dost olmayan ülkelere ait ve hisselerinin yüzde 25'inden fazlası yabancılara ait olan şirketlere yönelik kamulaştırma kararının Rusya'daki varlıklarını tehdit ettiğini belirtti.
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    Rusya'nın kamulaştırma kararı otomotiv devlerini endişelendirdi
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    Rusya-Ukrayna savaşının derinden etkilediği sektörlerden biri de otomotiv endüstrisi oldu. Pek çok üretici Rusya'daki operasyonlarını durdurdu. Alınan yaptırım kararları sonrası yeni bir tedarik zinciri sıkıntısı ortaya çıktı.

    Öte yandan, alınan yeni kararlar işin boyutunu değiştirmeye devam ediyor. Mercedes-Benz, Rusya'daki 2,2 milyar dolarlık varlıklarının büyük risk altında olduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasına göre Rusya'daki yönetimin ithalatı durdurma ve yabancı yatırımları kamulaştırma kararı bölgedeki operasyonların sonunu getirecek.

    Hatırlanacak olursa Rusya, savaş sürecindeki tutum ve yaptırımlarına göre "dost olarak görmedikleri" ülkeleri açıklamıştı. Yönetim şimdi bu ülkelerden olan yatırımcıların yüzde 25'ten fazla hisse sahibi olduğu firmaları kamulaştırmaya hazırlanıyor. Bu konuda ilk adım atıldı ve eğer yasa parlamentodan geçerse, hükümet bu yabancı yatırımların hisselerini alabilecek.

    Bu durum Mercedes ve bölgede faaliyet gösteren diğer otomotiv firmalarının operasyonlarını tehlikeye sokuyor. Zira Mercedes'in Rusya'da 2019 yılında açılan bir fabrikası bulunuyor. Moskova'nın 40 km uzağındaki Esipovo'da bulunan fabrika yıllık 25 bin araç üretme kapasitesine sahip ve bin kişiye istihdam sağlıyor. Savaşın başlamasının ardından fabrikada üretime ara verilmişti.

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkede faaliyetlerine ara veren otomotiv şirketleri arasında Mercedes-Benz, BMW, Mazda, Volvo, Stellantis, Volkswagen, Ferrari, Toyota, Renault, Honda, Skoda ve Ford gibi isimler bulunuyor.

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