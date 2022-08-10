LG'nin bu OLED paneli sadece titreyerek ses üretiyor

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LG Display, televizyon tarafında öncü teknolojilere sahiplen kendi ürettiği OLED panelleriyle de sektörde fark yaratıyor. Firma tarafından televizyonlarda sunulacak olan, herhangi bir hoplarlörün yardımı olmadan sadece titreşerek ses üreten dev OLED paneli kısa süre önce duyuruldu.

Bu panel titreşetek ses üretiyor

LG Display tarafından OLED EX TV olarak adlandırılan 97 inç boyutundaki dev ekranda, LG'nin CSO olarak adlandırdırdığı sinematik ses OLED teknolojisi kullanılıyor. CSO teknolojisi, ekranın arkasına uygulanan kağıt inceliğindeki uyarıcı film sayesinde herhangi bir hoparlöre gerek duymadan ekranı titreştirerek doğrudan OLED'ten ses gelmesini sağlıyor.

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LG'ye göre CSO (Cinematic Sound OLED) teknolojisi, 5.1 surround ses üretiminde sinematik düzeyde bir deneyim vadediyor. Fakat, izleyicinin arkasına yerleştirilen surround ses sistemlerine oranla sadece TV ekranınden gelen bu sesin ne derece etkili olacağı bir soru işareti. Güney Koreli firma, bu teknolojinin daha ilkel halini LG G8 akıllı telefonunda kullanmıştı. O zamanlarda ses yüksekliği ve kalitesi yönünden eleştirilerle karşı karşıya kalınmıştı. LG'nin bu teknolojisine benzer bir panel çözümü Sony Bravia AG9'da kullanılmıştı ve incelemelerden ses konusunda övülmüştü, bu LG için iyi haber olabilir.

Dünyanın en büyük OLED ekranı

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LG Display'in 97 inçlik panelinde, daha parlak ve daha doğru görüntüler oluşturmak için firmanın diğer üst seviye OLED TV'lerinde gördüğümüz OLED EX teknolojisi kullanılıyor. LG her ne kadar yeni panelini şimdiye kadar yapılmış en büyük OLED ekran olarak tanımlasa da LG Electronics (Firmanın tüketici elektroniği bölümü) bu yılın başlarında 97 inçlik başka bir OLED TV duyurmuştu.

Öte yandan 97 inç OLED EX TV panelinin LG Electronics tarafından yıl içerisinde yaklaşık 25.000 dolar fiyat ile tüketicilere sunması bekleniyor.

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LG, titreyerek ses üren 97 inç OLED panelini duyurdu