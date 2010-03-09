LG ultra ince netbook X300 bu ay satışa sunuluyor

Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, Ocak ayında düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarında (CES) tanıttığı ultra ince tasarıma sahip netbook'u olan X300'ü bu ay piyasaya sunuyor.

LG'nin ürettiği ultra ince netbook'un, 2.0 Ghz Intel Atom işlemciye, 2 GB belleğe ve 128 GB boyutunda SSD diske sahip olduğu belirtiliyor. Windows 7 Home Premium işletim sistemine sahip olan LG X300 sadece 970gr ağırlığa sahip. LG X300 netbook'da 1.3 mp web kamerası bulunuyor ayrıca sahip olduğu 3G modemi ile LG X300 ile GSM, GPRS, EDGE, ve HSDPA gibi hizmetlerden faydalanarak internete erişim imkanı bulunuyor.

LG X300'ün bu ay içinde ilk önce Asya kıtasında satışa sunulacağı belirtiliyor ve sonrasında ise Avrupa ve Amerika'da satışa sunulacağı belirtiliyor. LG X300'ün fiyatının satılacağı ülkere göre değişkenlik göstereceği belirtilirken fiyatların LG X300'ün stoklara girdiği zaman ayrı ayrı belirtileceği ifade ediliyor