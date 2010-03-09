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LG ultra ince netbook X300 bu ay satışa sunuluyor

LG'nin CES 2010'da tanıttığı ultra ince netbook X300 bu ay satışa sunuluyor
9 yıl
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, Ocak ayında düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarında (CES) tanıttığı ultra ince tasarıma sahip netbook'u olan X300'ü bu ay piyasaya sunuyor.

LG'nin ürettiği ultra ince netbook'un, 2.0 Ghz Intel Atom işlemciye, 2 GB belleğe ve 128 GB boyutunda SSD diske sahip olduğu belirtiliyor. Windows 7 Home Premium işletim sistemine sahip olan LG X300 sadece 970gr ağırlığa sahip. LG X300 netbook'da 1.3 mp web kamerası bulunuyor ayrıca sahip olduğu 3G modemi ile LG X300 ile GSM, GPRS, EDGE, ve HSDPA gibi hizmetlerden faydalanarak internete erişim imkanı bulunuyor.

LG X300'ün bu ay içinde ilk önce Asya kıtasında satışa sunulacağı belirtiliyor ve sonrasında ise Avrupa ve Amerika'da satışa sunulacağı belirtiliyor. LG X300'ün fiyatının satılacağı ülkere göre değişkenlik göstereceği belirtilirken fiyatların LG X300'ün stoklara girdiği zaman ayrı ayrı belirtileceği ifade ediliyor

 


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versamaxx 7 yıl
şu an gg'da 999 tl. sıfır ve garantili ürün. Bence ucuz olmasa da makul bi fiyat..
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caligula 8 yıl
bunda wimax,hdmi,gps,whdi, android olrusa tanından durulmaz.
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boylum 8 yıl
pili 2 hücreli. 7 saat diyor fakat net değil.
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Sentinal 8 yıl
windows işletimi sistemi olduğu için işe yaramaz... MACOSX yüklenebilse şahane olurdu...
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huxi20 9 yıl
2.0 ghz işlemci ve 128 GB SSD çok güzel hareketler ama ekranın dikey boyutu yine 600 piksel olucaksa hala sıkıntı hala sıkıntı... umarım öyle değildir...
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Kotiledon 9 yıl
asıl sıkıntı kanımca fiyat konusunda olacak :D
bonkör arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun...
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