LG, 32 inç 4K oyuncu monitörünü tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör LG, 2022’nin başlarında çıkardığı 31.5 inç oyun monitörü UltraGear 32GQ950’nin yenilenmiş sürümün tanıttı. LG UltraGear 32GQ950P, %20 daha az güç tüketimiyle 4K 160Hz ekran ve 1000 nit tepe parlaklık sunuyor. LG’nin 32 inç oyun monitörü özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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LG UltraGear 32GQ950P oyuncu monitörü özellikleri

LG UltraGear 32GQ950P, IPS parlamasını en aza indiren ve görüş açısını iyileştiren gelişmiş gerçek beyaz (ATW) polarizör, 10 bit renk derinliği sunan 31.5 inç IPS panele sahip. Monitör, 1.000:1 kontrast oranı, 1 ms tepki süresi (GtG), 4K doğal çözünürlük ve 160 Hz'e kadar çıkabilen 144 Hz yenileme hızı sağlıyor. Kulaklık girişi, 1 adet DisplayPort 1.4, 2 adet HDMI 2.1, 1 adet USB 3.0 Type-B ve 2 adet USB 3.0 Type-A, monitörün bağlantı noktaları arasında.

Oyuncu monitörü, DisplayHDR 1000 sertifikalı. Yani, HDR içerikleri izlerken monitörün sağladığı maksimum parlaklık; 1.000 nit. Önceki modele göre enerji verimliliği artırılmış. SDR içeriklerde yaklaşık %20, HDR içeriklerde %8 daha az güç tüketimi sağlıyor.

LG, UltraGear 32GQ950P oyuncu monitörünü kendi sitesinde 1.099 euro fiyat etiketiyle satışa sundu.

LG UltraGear 32GQ950P oyun monitörü özellikleri

Ekran türü : Nano IPS

: Nano IPS Ekran çözünürlüğü : 3840 x 2160

: 3840 x 2160 En boy oranı : 16:9

: 16:9 Kontrast oranı : 1000:1

: 1000:1 Tepki süresi: 1 ms

1 ms Bağlantılar : 2 x HDMI 2.1, DisplayPort, USB 3.0

: 2 x HDMI 2.1, DisplayPort, USB 3.0 Boyut ve ağırlık : 718.8 x 491 x 278 mm, 9.3 kg

: 718.8 x 491 x 278 mm, 9.3 kg Teknolojiler: VESA sertifikalı AdaptiveSync NVIDIA G-SYNC uyumluluk, AMD FreeSync Premium Pro

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LG UltraGear 32GQ950P oyun monitörü tanıtıldı: İşte özellikleri