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    LG, 32 inç 4K oyuncu monitörünü tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

    LG, 32" 4K Nano IPS ekranlı oyun monitörünü tanıttı. LG UltraGear 32GQ950P-B model numarasıyla gelen oyuncu monitörü, Avrupa'da satışa çıktı.                    
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    LG UltraGear 32GQ950P oyun monitörü Tam Boyutta Gör
    LG, 2022’nin başlarında çıkardığı 31.5 inç oyun monitörü UltraGear 32GQ950’nin yenilenmiş sürümün tanıttı. LG UltraGear 32GQ950P, %20 daha az güç tüketimiyle 4K 160Hz ekran ve 1000 nit tepe parlaklık sunuyor. LG’nin 32 inç oyun monitörü özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    LG UltraGear 32GQ950P oyuncu monitörü özellikleri

    LG UltraGear 32GQ950P, IPS parlamasını en aza indiren ve görüş açısını iyileştiren gelişmiş gerçek beyaz (ATW) polarizör, 10 bit renk derinliği sunan 31.5 inç IPS panele sahip. Monitör, 1.000:1 kontrast oranı, 1 ms tepki süresi (GtG), 4K doğal çözünürlük ve 160 Hz'e kadar çıkabilen 144 Hz yenileme hızı sağlıyor. Kulaklık girişi, 1 adet DisplayPort 1.4, 2 adet HDMI 2.1, 1 adet USB 3.0 Type-B ve 2 adet USB 3.0 Type-A, monitörün bağlantı noktaları arasında.

    Oyuncu monitörü, DisplayHDR 1000 sertifikalı. Yani, HDR içerikleri izlerken monitörün sağladığı maksimum parlaklık; 1.000 nit. Önceki modele göre enerji verimliliği artırılmış. SDR içeriklerde yaklaşık %20, HDR içeriklerde %8 daha az güç tüketimi sağlıyor.

    LG, UltraGear 32GQ950P oyuncu monitörünü kendi sitesinde 1.099 euro fiyat etiketiyle satışa sundu.

    LG UltraGear 32GQ950P oyun monitörü özellikleri

    • Ekran türü: Nano IPS
    • Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
    • En boy oranı: 16:9
    • Kontrast oranı: 1000:1
    • Tepki süresi: 1 ms
    • Bağlantılar: 2 x HDMI 2.1, DisplayPort, USB 3.0
    • Boyut ve ağırlık: 718.8 x 491 x 278 mm, 9.3 kg
    • Teknolojiler: VESA sertifikalı AdaptiveSync NVIDIA G-SYNC uyumluluk, AMD FreeSync Premium Pro
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 4 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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