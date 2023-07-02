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    HP, yeni oyuncu monitörünü tanıttı: Omen 27qs

    HP, Omen serisine yeni oyun monitörü ekledi: Omen 27qs. 240Hz yenileme hızını destekleyen paneliyle öne çıkan HP oyuncu monitörü, özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.
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    HP Omen 27qs oyuncu monitörü özellikleri fiyatı Tam Boyutta Gör
    HP, yeni oyun monitörünü tanıttı ve satışa sundu. HP Omen 27qs, 2K 240Hz IPS  240Hz yenileme hızını destekleyen panele sahip. İşte HP'nin yeni oyuncu monitörü:

    HP Omen 27qs oyuncu monitörü özellikleri

    HP’nin yeni oyuncu monitörü, 27 inç ekran boyutuna, 2560×1440 doğal QHD çözünürlüğe sahip. IPS panel teknolojisi sayesinde farklı görüş açılarından canlı ve doğru renkler sağlayan monitör, gerçek 8 bit renk derinliği, 1.000:1 kontrast oranı ve 10.000.000:1 dinamik kontrast oranı sunuyor. Monitörün yenileme hızı maksimum 240 Hz.

    Monitör, Eyesafe sertifikalı ve göz yorgunluğunu azaltmak için mavi ışık emisyonlarını azaltan HP Eye Ease teknolojisini kullanıyor. Monitör, 1 ms. hızlı yanıt süresi sunuyor. Flicker-free teknolojisi göz yorgunluğunu azaltırken, yansıma önleyici ekran uygulaması rahat izleme için yansımaları en aza indiriyor.

    Monitör, kolay özelleştirme için ekran kontrolleri, çok yönlü ekran yönlendirmeleri için bir döndürme işlevi ve ergonomik konumlandırma için ayarlanabilir yükseklik dahil bir dizi kullanışlı özellikle geliyor. Ekran yırtılması sorunu yaşanmaması ve sürükleyici oyun deneyimi için AMD Freesync Premium ve NVIDIA G-SYNC uyumluluğu mevcut. USB-A ve B portları, ses bağlantıları, DisplayPort ve HDMI gibi olağan bağlantı seçenekleri mevcut. Yerleşik hoparlörler, 2 x 3W güç oranında ses çıkışı sağlıyor. VESA uyumluluğu, kolay kurulum, üç tarafı çerçevesiz tasarım, genel izleme deneyimini geliştiren özellikler arasında. Monitörün ağırlığı: 7.9 kg.

    HP Omen 27qs oyun monitörü fiyatı

    HP Omen 27qs, 479 euro fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa çıktı.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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