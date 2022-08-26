LG, 45 inç kavisli oyuncu monitörünü tanıttı: 240Hz ekranla geliyor

LG, yapay zeka teknolojisiyle yüksekliği ve eğimi otomatik olarak ayarlayabilen yeni monitörü UltraFine DisPlay Ergo AI ile birlikte kavisli, OLED oyuncu monitörünü tanıttı. Her iki kavisli ekran da LG’nin tüketici ürünlerine yeni teknolojiler getiriyor.

Corsair, bükülebilir oyuncu monitörü Xeneon Flex'i tanıttı 10 sa. önce eklendi

45 inç kavisli OLED oyuncu monitörü

LG UltraGear OLED oyuncu monitörü, sürükleyici oyun için ideal bir monitör olarak tanıtıldı. 240Hz yenileme hızına ek olarak, 800R kavise sahip ilk 45 inç monitör. WQHD (3440 x 1440) çözünürlük, 21:9 en boy oranı, 0.1 milisaniye gray-to-gray yanıt süresi, %98.5 DCI-P3 renk gamı, HDR10 ve VRR, monitörün öne çıkan özellikleri arasında.

UltraGear oyuncu monitörü ayrıca, görüntüleme kalitesini korumak için parlama önleyici ve yansımayı azaltan bir kaplama ve çerçevesiz tasarıma sahip. HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 portlarına sahip monitör, picture-by-picture ve picture-in-picture özelliğini destekliyor.

Tam Boyutta Gör

Göz hareketlerine göre kendini ayarlayan monitör

LG UltraFine Display Ergo AI modeli, kullanıcının duruşunu analiz edebilen yerleşik yapay zeka kameraya sahip. Monitör, kullanıcının gözlerini takip ederek ekranın eğimini ve yüksekliğini kendi kendine ayarlıyor. Maksimum eğim açısı 40 derece, yükseklik 160 milimetre olarak ayarlanabiliyor. Zamanla oluşan duruş bozukluğunu önlemek adına güzel bir özellik. Kullanıcı, monitörü üç farklı modda ayarlayabiliyor. Eğim açısını yapay zekanın kontrolüne bırakmak, sürekli veya belli aralıklarla otomatik olarak değişmesini sağlamak mümkün.

31.5 inç 4K (3840 x 2160) çözünürlüğünde, IPS panel, %95 DCI-P3 renk gamı ve HDR ekrana sahip olan UltraFine Display Ergo AI, LG’nin ikinci nesil Ergo standına sahip. Ergo stand, ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün kılıyor.

LG UltraGear 45GR95QE vs UltraFine Display Ergo AI Ekran türü OLED (AGLR) IPS Ekran boyutu 45 inç 31.5 inç Çözünürlük WQHD (3440 x 1440) UHD (3840 x 2160) Renk gamı DCI-P3 %98.5 DCI-P3 %95 Kontrast oranı 1,000,000:1 1,000:1 Yenileme hızı 240Hz 60Hz Tepki süresi 0.1ms GTG 5ms GTG Eğim 800R - HDR HDR10 HDR10 Bağlantılar HDMI 2.1 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB 3.0 x 1 Upstream x 2 Downstream 4pole H/P out (DTS HP:X) HDMI x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB 3.0 x 1 Upstream x 2 Downstream 3pole H/P out Hoparlör Yok 5W x 2 (MaxxAudio) Stand Eğme: -2º'den +15º'ye (Elle) Yükseklik: 110mm (Otomatik) Döndürme: ±10º Eğme: -20º'den +20º'ye (Elle/Otomatik) Yükseklik: 160mm (Otomatik/Elle) Döndürme: ±270º (Elle)

LG UltraGear OLED oyun monitörü ve UltraFine Display Ergo AI için fiyat ve çıkış tarihi bilgisi paylaşılmadı. 2 - 6 Eylül tarihleri arasında Berlin’de düzenlenecek IFA’da tanıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

LG UltraGear OLED oyuncu monitörü tanıtıldı: İşte özellikleri