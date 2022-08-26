LG, 45 inç kavisli oyuncu monitörünü tanıttı: 240Hz ekranla geliyor

- 45 inç kavisli OLED oyuncu monitörü
- Göz hareketlerine göre kendini ayarlayan monitör
- LG UltraGear 45GR95QE vs UltraFine Display Ergo AI
- Yorumlar
LG, yapay zeka teknolojisiyle yüksekliği ve eğimi otomatik olarak ayarlayabilen yeni monitörü UltraFine DisPlay Ergo AI ile birlikte kavisli, OLED oyuncu monitörünü tanıttı. Her iki kavisli ekran da LG’nin tüketici ürünlerine yeni teknolojiler getiriyor.
45 inç kavisli OLED oyuncu monitörü
LG UltraGear OLED oyuncu monitörü, sürükleyici oyun için ideal bir monitör olarak tanıtıldı. 240Hz yenileme hızına ek olarak, 800R kavise sahip ilk 45 inç monitör. WQHD (3440 x 1440) çözünürlük, 21:9 en boy oranı, 0.1 milisaniye gray-to-gray yanıt süresi, %98.5 DCI-P3 renk gamı, HDR10 ve VRR, monitörün öne çıkan özellikleri arasında.
UltraGear oyuncu monitörü ayrıca, görüntüleme kalitesini korumak için parlama önleyici ve yansımayı azaltan bir kaplama ve çerçevesiz tasarıma sahip. HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 portlarına sahip monitör, picture-by-picture ve picture-in-picture özelliğini destekliyor.
Göz hareketlerine göre kendini ayarlayan monitör
LG UltraFine Display Ergo AI modeli, kullanıcının duruşunu analiz edebilen yerleşik yapay zeka kameraya sahip. Monitör, kullanıcının gözlerini takip ederek ekranın eğimini ve yüksekliğini kendi kendine ayarlıyor. Maksimum eğim açısı 40 derece, yükseklik 160 milimetre olarak ayarlanabiliyor. Zamanla oluşan duruş bozukluğunu önlemek adına güzel bir özellik. Kullanıcı, monitörü üç farklı modda ayarlayabiliyor. Eğim açısını yapay zekanın kontrolüne bırakmak, sürekli veya belli aralıklarla otomatik olarak değişmesini sağlamak mümkün.
31.5 inç 4K (3840 x 2160) çözünürlüğünde, IPS panel, %95 DCI-P3 renk gamı ve HDR ekrana sahip olan UltraFine Display Ergo AI, LG’nin ikinci nesil Ergo standına sahip. Ergo stand, ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün kılıyor.
|Ekran türü
|OLED (AGLR)
|IPS
|Ekran boyutu
|45 inç
|31.5 inç
|Çözünürlük
|WQHD (3440 x 1440)
|UHD (3840 x 2160)
|Renk gamı
|DCI-P3 %98.5
|DCI-P3 %95
|Kontrast oranı
|1,000,000:1
|1,000:1
|Yenileme hızı
|240Hz
|60Hz
|Tepki süresi
|0.1ms GTG
|5ms GTG
|Eğim
|800R
|-
|HDR
|HDR10
|HDR10
|Bağlantılar
|
HDMI 2.1 x 2
DisplayPort 1.4 x 1
USB 3.0 x 1 Upstream x 2 Downstream
4pole H/P out (DTS HP:X)
|
HDMI x 2
DisplayPort 1.4 x 1
USB 3.0 x 1 Upstream x 2 Downstream
3pole H/P out
|Hoparlör
|Yok
|5W x 2 (MaxxAudio)
|Stand
|
Eğme: -2º'den +15º'ye (Elle)
Yükseklik: 110mm (Otomatik)
Döndürme: ±10º
|
Eğme: -20º'den +20º'ye (Elle/Otomatik)
Yükseklik: 160mm (Otomatik/Elle)
Döndürme: ±270º (Elle)
LG UltraGear OLED oyun monitörü ve UltraFine Display Ergo AI için fiyat ve çıkış tarihi bilgisi paylaşılmadı. 2 - 6 Eylül tarihleri arasında Berlin’de düzenlenecek IFA’da tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: