LG, oyunculara hitap eden yeni OLED monitörü UltraGear 32GX870A ile dikkat çekiyor. 32 inç boyutundaki ekran, hem 4K çözünürlükte 240Hz’e kadar, hem de Full HD çözünürlükte 480Hz’e ulaşan yenileme hızlarıyla geliyor. Bu “çift mod” özelliği, kullanıcıya oyun tarzına göre esneklik sağlıyor. Tepki süresi sadece 0.03ms, yani en hızlı sahnelerde bile neredeyse anlık görüntü aktarımı mümkün.

Ekran performansı teknik verilerle de destekleniyor. %98.5 DCI-P3 renk gamı, 1.5 milyon:1 kontrast oranı, 1.07 milyar renk desteği ve DisplayHDR True Black 400 sertifikasıyla OLED kalitesini sonuna kadar hissettiriyor. 1300 nit’e kadar çıkan parlaklığı da cabası. NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium Pro desteğiyle oyunlarda görüntü yırtılmalarına son veriyor.

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LG, bu modelde oyuncu deneyimini güçlendirecek detaylara da yer vermiş. Nişangah desteği, FPS sayacı, renk körlüğü modu, dinamik tepki senkronizasyonu gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Cihaz ayrıca donanımsal renk kalibrasyonuna ve LG’nin True Color Pro yazılımına da destek veriyor.

Bağlantı tarafında da güçlü: DisplayPort 2.1, iki adet HDMI 2.1, 90W güç aktarımı yapabilen USB-C portu ve USB downstream girişleri mevcut. DTS Headphone:X ses desteği ve RGB arka aydınlatmalı tasarımı da monitöre şık bir hava katıyor. Ergonomik standı sayesinde yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarları yapılabiliyor.

UltraGear OLED 32GX870A, Amerika’da 1.399,99 dolarlık fiyat etiketiyle satışta. Ürün Amazon, Best Buy ve LG’nin kendi sitesinde listelenmiş durumda. Kutu içeriğinde DisplayPort, HDMI ve USB-C kabloları yer alıyor.

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LG'nin yeni OLED oyuncu monitörü 1.399 dolardan piyasaya sunuldu