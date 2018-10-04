LG V40 ThinQ kamera özellikleri ve çektiği fotoğraflar

LG’nin yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ tanıtıldı. LG V40 ThinQ, kamera yetenekleri ile dikkat çekiyor. Arkada üç, önde iki tane olmak üzere toplam beş kamerası bulunuyor. LG V40 ThinQ ile çekilen fotoğraflara baktığımızda kamera özellikleriyle tepeye oynayacak gibi görünüyor.

LG V40 ThinQ kamera özellikleri

Tıpkı Huawei P20 Pro’da olduğu gibi bu telefonda da üç arka kamera var. P20 Pro’dan farklı olarak üç kamera da renkli çekim yapabiliyor. Birincil ana kamerasının teknik özelliklerine baktığımızda 12 MP çözünürlük, F/1.5 diyafram açıklığı ve 1.4 mikron piksel büyüklüğü özelliklerini görüyoruz. Bu kamera, ana çekimler için kullanılıyor. 4K 60 fps video kaydı ve Full HD 240 fps ağır çekim video kaydı yapabiliyor. 960 fps ağır çekim özelliği bulunmuyor.

İkincil arka kamera ise geniş açılı çekimlerde devreye giriyor. 107 derece açıyla çekim yapan bu kamera, 16 MP çözünürlüğe ve f/1.9 diyafram açıklığa sahip.





Telefoto görevini üstlenen 12 MP çözünürlüğündeki üçüncü arka kamera, 2 kat optik yakınlaştırma yapıyor. LG V40 ThinQ’nun üç arka kamerası aynı anda fotoğraf çekebiliyor. Arka kamera ile portre modunda fotoğraf çekilebiliyor. Telefonun ana kamerası ile telefoto kamerasında OIS bulunurken, geniş açılı çekimler OIS özelliği ne yazık ki bulunmuyor.

LG V40 ThinQ ön kamera özellikleri

Telefonun ön yüzünde iki adet kamera bulunuyor. Bu kameralardan birisi geniş açıyla çekim yapıyor. Ana kameranın teknik özelliklerine baktığımızda 8 MP, 26 mm sensör büyüklüğü, f/1.9 diyafram açıklığı ve 1,4µm piksel büyüklüğü özelliklerini görüyoruz.

5 MP çözünürlüğündeki geniş açılı ön kamera, 90 derecelik açıyla çekim yapıyor. f/2.2 diyafram açıklığı ve 1.4µm piksel büyüklüğü değerlerine sahip sensör kullanılıyor.

LG G7’de olduğu gibi bu telefonun kamerasında da yapay zeka desteği bulunuyor. LG V40 ThinQ, çekilen nesnenin ne olduğunu algılıyor ve buna göre çekim modunu değiştiriyor. Çift ön kamera sayesinde portre modunda fotoğraflar çekilebildiği gibi iPhone X modellerinde bulunan portre ışığı özelliğine benzer fotoğraflar da çekilebiliyor.

LG V40 ThinQ, teknik özellikleriyle güçlü duruyor. Telefonu kullanıp test etmediğimiz için yorumda bulunamıyoruz ancak yabancı basın, telefonun tanıtımından çok daha önce kullanma ve test etme fırsatı bulundu. Yorumlar genel anlamda olumlu.

LG V40 ThinQ ile çekilen fotoğraflar

Telefon, yabancı basına geçtiğimiz haftalarda dağıtıldı. Yabancı basın kuruluşları, LG V40 ThinQ ile çektiği fotoğrafları paylaştı. Biz de bu fotoğrafları derledik. Görseller The Verge, Android Central, GSMARENA, Engadget ve Androidauthority adreslerinden alındı.