LG V40 ThinQ kamera özellikleri ve çektiği fotoğraflar

LG V40 ThinQ kamera özellikleri
Tıpkı Huawei P20 Pro’da olduğu gibi bu telefonda da üç arka kamera var. P20 Pro’dan farklı olarak üç kamera da renkli çekim yapabiliyor. Birincil ana kamerasının teknik özelliklerine baktığımızda 12 MP çözünürlük, F/1.5 diyafram açıklığı ve 1.4 mikron piksel büyüklüğü özelliklerini görüyoruz. Bu kamera, ana çekimler için kullanılıyor. 4K 60 fps video kaydı ve Full HD 240 fps ağır çekim video kaydı yapabiliyor. 960 fps ağır çekim özelliği bulunmuyor.
İkincil arka kamera ise geniş açılı çekimlerde devreye giriyor. 107 derece açıyla çekim yapan bu kamera, 16 MP çözünürlüğe ve f/1.9 diyafram açıklığa sahip.
Telefoto görevini üstlenen 12 MP çözünürlüğündeki üçüncü arka kamera, 2 kat optik yakınlaştırma yapıyor. LG V40 ThinQ’nun üç arka kamerası aynı anda fotoğraf çekebiliyor. Arka kamera ile portre modunda fotoğraf çekilebiliyor. Telefonun ana kamerası ile telefoto kamerasında OIS bulunurken, geniş açılı çekimler OIS özelliği ne yazık ki bulunmuyor.
LG V40 ThinQ ön kamera özellikleri
Telefonun ön yüzünde iki adet kamera bulunuyor. Bu kameralardan birisi geniş açıyla çekim yapıyor. Ana kameranın teknik özelliklerine baktığımızda 8 MP, 26 mm sensör büyüklüğü, f/1.9 diyafram açıklığı ve 1,4µm piksel büyüklüğü özelliklerini görüyoruz.
5 MP çözünürlüğündeki geniş açılı ön kamera, 90 derecelik açıyla çekim yapıyor. f/2.2 diyafram açıklığı ve 1.4µm piksel büyüklüğü değerlerine sahip sensör kullanılıyor.
LG G7’de olduğu gibi bu telefonun kamerasında da yapay zeka desteği bulunuyor. LG V40 ThinQ, çekilen nesnenin ne olduğunu algılıyor ve buna göre çekim modunu değiştiriyor. Çift ön kamera sayesinde portre modunda fotoğraflar çekilebildiği gibi iPhone X modellerinde bulunan portre ışığı özelliğine benzer fotoğraflar da çekilebiliyor.
LG V40 ThinQ, teknik özellikleriyle güçlü duruyor. Telefonu kullanıp test etmediğimiz için yorumda bulunamıyoruz ancak yabancı basın, telefonun tanıtımından çok daha önce kullanma ve test etme fırsatı bulundu. Yorumlar genel anlamda olumlu.
LG V40 ThinQ ile çekilen fotoğraflar
Telefon, yabancı basına geçtiğimiz haftalarda dağıtıldı. Yabancı basın kuruluşları, LG V40 ThinQ ile çektiği fotoğrafları paylaştı. Biz de bu fotoğrafları derledik. Görseller The Verge, Android Central, GSMARENA, Engadget ve Androidauthority adreslerinden alındı.
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Bu benim 2018 Şubat'ta çıkan telefonumda da var. Ayrıca bunda olmayan 480FPS ve 960FPS çekim de var. Bunda 107 derece geniş açı kamerası olacakmış.
S10 da ise 123 derece çekeni olacak denilmekte.
Şunun şurasında Şubat'a da çok kalmadı yani. Demek istediğim LG bu yarışta sanki biraz geride kaldı. Mesela S9 kullanıyorum ve çok yüksek ve kaliteli Stereo sesi var.
Kaldı ki adamlar JBL ve AKG nin de sahibi olan Harman Kardon'u satın aldılardı.
S9 da bu kadar kaliteli ses çıkartan Samsung, S10 da bunu daha da iyi yapacaktır.
LG ise hâlâ Boombox ses diye mono hoparlörlerle uğraşıyor.
Bir de LG telefonlar ilk çıktığı zaman çooook yüksek fiyatla çıkıyorlar.
Sonradan ise fiyatları çoook düşüyor. Samsung da S5 e kadar öyleydi ama şu an
artık öyle çok değer kaybetmiyorlar, hatta artık artıyor bile. S7 Edge'ler
zamlanmıştı ve o zamandan beri değer kaybı azaldı. 6000 lik Note 9 bile 8000 mi ne oldu ya...