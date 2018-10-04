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LG V40 ThinQ kamera özellikleri ve çektiği fotoğraflar

LG V40 ThinQ bugün tanıtıldı. LG V40 ThinQ beş kamerası ile dikkat çekiyor. LG V40 ThinQ'nun kamera özellikleri ve telefon kamerasıyla çekilen fotoğrafları bir araya getirdik.
7 ay
6,9b
1
17
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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LG’nin yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ tanıtıldı. LG V40 ThinQ, kamera yetenekleri ile dikkat çekiyor. Arkada üç, önde iki tane olmak üzere toplam beş kamerası bulunuyor. LG V40 ThinQ ile çekilen fotoğraflara baktığımızda kamera özellikleriyle tepeye oynayacak gibi görünüyor.

LG V40 ThinQ kamera özellikleri

Tıpkı Huawei P20 Pro’da olduğu gibi bu telefonda da üç arka kamera var. P20 Pro’dan farklı olarak üç kamera da renkli çekim yapabiliyor. Birincil ana kamerasının teknik özelliklerine baktığımızda 12 MP çözünürlük, F/1.5 diyafram açıklığı ve 1.4 mikron piksel büyüklüğü özelliklerini görüyoruz. Bu kamera, ana çekimler için kullanılıyor. 4K 60 fps video kaydı ve Full HD 240 fps ağır çekim video kaydı yapabiliyor. 960 fps ağır çekim özelliği bulunmuyor.

İkincil arka kamera ise geniş açılı çekimlerde devreye giriyor. 107 derece açıyla çekim yapan bu kamera, 16 MP çözünürlüğe ve f/1.9 diyafram açıklığa sahip.


Telefoto görevini üstlenen 12 MP çözünürlüğündeki üçüncü arka kamera, 2 kat optik yakınlaştırma yapıyor. LG V40 ThinQ’nun üç arka kamerası aynı anda fotoğraf çekebiliyor. Arka kamera ile portre modunda fotoğraf çekilebiliyor. Telefonun ana kamerası ile telefoto kamerasında OIS bulunurken, geniş açılı çekimler OIS özelliği ne yazık ki bulunmuyor.

LG V40 ThinQ ön kamera özellikleri

Telefonun ön yüzünde iki adet kamera bulunuyor. Bu kameralardan birisi geniş açıyla çekim yapıyor. Ana kameranın teknik özelliklerine baktığımızda 8 MP, 26 mm sensör büyüklüğü, f/1.9 diyafram açıklığı ve 1,4µm piksel büyüklüğü özelliklerini görüyoruz.

5 MP çözünürlüğündeki geniş açılı ön kamera, 90 derecelik açıyla çekim yapıyor. f/2.2 diyafram açıklığı ve 1.4µm piksel büyüklüğü değerlerine sahip sensör kullanılıyor.


LG G7’de olduğu gibi bu telefonun kamerasında da yapay zeka desteği bulunuyor. LG V40 ThinQ, çekilen nesnenin ne olduğunu algılıyor ve buna göre çekim modunu değiştiriyor. Çift ön kamera sayesinde portre modunda fotoğraflar çekilebildiği gibi iPhone X modellerinde bulunan portre ışığı özelliğine benzer fotoğraflar da çekilebiliyor.

LG V40 ThinQ, teknik özellikleriyle güçlü duruyor. Telefonu kullanıp test etmediğimiz için yorumda bulunamıyoruz ancak yabancı basın, telefonun tanıtımından çok daha önce kullanma ve test etme fırsatı bulundu. Yorumlar genel anlamda olumlu.

LG V40 ThinQ ile çekilen fotoğraflar

Telefon, yabancı basına geçtiğimiz haftalarda dağıtıldı. Yabancı basın kuruluşları, LG V40 ThinQ ile çektiği fotoğrafları paylaştı. Biz de bu fotoğrafları derledik. Görseller The Verge, Android Central, GSMARENA, Engadget ve Androidauthority adreslerinden alındı.


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OverClocK1ng 7 ay en beğenilen
Valla Ekim ayına geldik. Yarın ayın 5 i. Samsung S10 serisi ise yanlış hatırlamıyorsam Şubat'ta tanıtılıyordu. Şimdi buna bakıyorum. FullHD 240 FPS çekim yapıyormuş.
Bu benim 2018 Şubat'ta çıkan telefonumda da var. Ayrıca bunda olmayan 480FPS ve 960FPS çekim de var. Bunda 107 derece geniş açı kamerası olacakmış.
S10 da ise 123 derece çekeni olacak denilmekte.
Şunun şurasında Şubat'a da çok kalmadı yani. Demek istediğim LG bu yarışta sanki biraz geride kaldı. Mesela S9 kullanıyorum ve çok yüksek ve kaliteli Stereo sesi var.
Kaldı ki adamlar JBL ve AKG nin de sahibi olan Harman Kardon'u satın aldılardı.
S9 da bu kadar kaliteli ses çıkartan Samsung, S10 da bunu daha da iyi yapacaktır.
LG ise hâlâ Boombox ses diye mono hoparlörlerle uğraşıyor.
Bir de LG telefonlar ilk çıktığı zaman çooook yüksek fiyatla çıkıyorlar.
Sonradan ise fiyatları çoook düşüyor. Samsung da S5 e kadar öyleydi ama şu an
artık öyle çok değer kaybetmiyorlar, hatta artık artıyor bile. S7 Edge'ler
zamlanmıştı ve o zamandan beri değer kaybı azaldı. 6000 lik Note 9 bile 8000 mi ne oldu ya...
Valla Ekim ayına geldik. Yarın ayın 5 i. Samsung S10 serisi ise yanlış hatırlamıyorsam Şubat'ta tanıtılıyordu. Şimdi buna bakıyorum. FullHD 240 FPS çekim yapıyo...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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arkhaotix 7 ay
V10 çıktığında V10 aldım ve şu an kendime diyorum ki ne ara V40 çıktı hiçbir bir reklamını görmedim.Bu adamlar neden hiç reklam yapmıyor? En son gördüğüm Lg reklamı G5 içindi. Acaba bende mi bir sorun var?
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sistemli adam 7 ay
fotoğraf işinde hiç bir marka huawei nin yanına bile yanaşamaz.
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DH Misafiri 7 ay
Akıllı davranın LG´den uzak durun.
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aycibin 7 ay
telefoto kamerada OIS olmayışını saymazsak kamera iyi olmuş.direk rakibi note9'dan bir tık üste taşımış.yalnız hala güvenli yüz tanıma veya ekrana gömülü parmak izi okuyucu yok.bir de çok ufak 3300mah pil var.buraları da geliştirseler iyi olurdu.
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er1710 7 ay aycibin
V30 1 senedir çok övülüyor ben çok araştırıp v30da karar kıldım kargoda şu anda , ses kalitesi ,arka kamera ,ekran ve özellikle batarya( vidyoyu izleyin) efsane bu telefonda ,ki v40ı düşünemiyorum bile...
m.youtube.com/...
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Sazankiller 7 ay
The verge test etmiş kamerayı beğenmemiş benden soylemesi
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OverClocK1ng 7 ay en beğenilen
Valla Ekim ayına geldik. Yarın ayın 5 i. Samsung S10 serisi ise yanlış hatırlamıyorsam Şubat'ta tanıtılıyordu. Şimdi buna bakıyorum. FullHD 240 FPS çekim yapıyormuş.
Bu benim 2018 Şubat'ta çıkan telefonumda da var. Ayrıca bunda olmayan 480FPS ve 960FPS çekim de var. Bunda 107 derece geniş açı kamerası olacakmış.
S10 da ise 123 derece çekeni olacak denilmekte.
Şunun şurasında Şubat'a da çok kalmadı yani. Demek istediğim LG bu yarışta sanki biraz geride kaldı. Mesela S9 kullanıyorum ve çok yüksek ve kaliteli Stereo sesi var.
Kaldı ki adamlar JBL ve AKG nin de sahibi olan Harman Kardon'u satın aldılardı.
S9 da bu kadar kaliteli ses çıkartan Samsung, S10 da bunu daha da iyi yapacaktır.
LG ise hâlâ Boombox ses diye mono hoparlörlerle uğraşıyor.
Bir de LG telefonlar ilk çıktığı zaman çooook yüksek fiyatla çıkıyorlar.
Sonradan ise fiyatları çoook düşüyor. Samsung da S5 e kadar öyleydi ama şu an
artık öyle çok değer kaybetmiyorlar, hatta artık artıyor bile. S7 Edge'ler
zamlanmıştı ve o zamandan beri değer kaybı azaldı. 6000 lik Note 9 bile 8000 mi ne oldu ya...
1 Yanıt Yanıtla +8
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tugares 7 ay
+1 ama katılmadığım noktalar var, Samsung S5 serisi ile tasarım dilinde değişikliğe gitti. Reklam=Algı ve bunu çok güzel yaptı. Telefonun eksikleri yok muydu vardı ama bunu da kapatmasını iyi bildi. LG pazarlama konusunda geride kaldı. V serisi tuttu ama onunda reklamını geniş ölçekte yapamıyor bir türlü. Yoksa Samsung ciddi yenilikler getiremiyor s7 edge serisinden beridir. Ama marka algısı oluştu, bunu başardılar...
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__Nikolaus__ 7 ay OverClocK1ng
Kullanmadığın telefon hakkında konuşmayacaksın , s9 ve s9+ ın ne kulaklık ses kalitesi , ne hoparlör kalitesi G7 thinq nun yanına dahi yaklaşamaz. Geniş açı kamerası da efsane ama ana kamera ve selfie de s9+ bariz üstünlük sağlıyor.
G7 thinq dan S9+ a geçmiş biri olarak söylüyorum.
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wakari_mayo 7 ay
Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ön kamera yine çöp.
Arka kameralar başarılı işler ortaya çıkarmış ancak fotoğrafları işleyen yazılımı bir türlü doğru düzgün yapamadı LG. Bunu sırasıyla G4, G6 ve şimdi de V30+ kullanan birisi olarak yazıyorum. Telefonun arayüzünden akıcılığından vs. çok memnunum ancak Gcam (Google'ın kamera uygulaması) bile LG'nin telefonunda LG'nin yazılımından iyi işler çıkarıyorsa oturup düşünülmesi gereken bazı yerler var demek oluyor.
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Bloodin 7 ay
Başka bir yerde çekilen fotoğrafları yakından inceledim, f/1.5 diyafram gündüz çekimleri için fazla açık ve bu yüzden gündüz çekimlerinde bir yumuşaklık var, diğer amiral gemilerinden bariz geride kalıyor... Belki de yazılımsaldır.
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hopeyoung 7 ay Bloodin
Sanırım lg yazılımından kaynaklanıyor.
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