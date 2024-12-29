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    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera detayları netleşti

    Yakında tanıtılacak olan Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera detayları yeni bir sızıntıda ortaya çıktı. Buna göre telefon selefiyle hemen hemen aynı kameralara sahip olacak.
    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera detayları netleşti Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 Ultra, serinin geri kalanıyla beraber 22 Ocak'ta tanıtılacak. Bugüne kadar telefonla ilgili birçok detay ortaya çıktı. Yeni sızıntı ise telefonun kameralarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri ortaya koyuyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera özellikleri

    Sızıntıya göre Galaxy S25 Ultra, S24 Ultra ile neredeyse aynı kamera sensörlerine sahip olacak.

    • 200 MP Samsung ISOCELL HP2 (1/1.3", 0.6µm-2.4µm), f/1.7, 23 mm, ana kamera
    • 12 MP Sony IMX754 (1/3.52", 1.12µm), f/2.4, 67 mm 3x zum, telefoto kamera
    • 50 MP Sony IMX854 (1/2.52", 0.7-1.4µm), f/3.4, 111 mm 5x zum, periskop telefoto kamera
    • 12 MP Samsung ISOCELL S5K3LU (1/3.2", 1.12µm), f/2.2, 26 mm, ön kamera

    Galaxy S25 Ultra'nın kamera kurulumundaki tek değişiklik ultra geniş açılı sensörde gerçekleşecek. 12 MP'lik önceki sensörün yerini 50 MP çözünürlüğe, 1/1.57" büyüklüğe ve 1.0 µm piksel boyutuna sahip Samsung ISOCELL S5KJN3 (GN3) sensörü alacak.

    Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı daha kompakt ve gelişmiş ALoP ((All Lenses on Prism) telefoto kamera tasarımının S25 Ultra'da kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s25_ultra_camera_leak_lists_pretty_much_identical_sensors_to_the_s24_ultra-news-65889.php https://x.com/AssembleDebug/status/1872707699147968542
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