Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera detayları netleşti

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamera özellikleri
Sızıntıya göre Galaxy S25 Ultra, S24 Ultra ile neredeyse aynı kamera sensörlerine sahip olacak.
- 200 MP Samsung ISOCELL HP2 (1/1.3", 0.6µm-2.4µm), f/1.7, 23 mm, ana kamera
- 12 MP Sony IMX754 (1/3.52", 1.12µm), f/2.4, 67 mm 3x zum, telefoto kamera
- 50 MP Sony IMX854 (1/2.52", 0.7-1.4µm), f/3.4, 111 mm 5x zum, periskop telefoto kamera
- 12 MP Samsung ISOCELL S5K3LU (1/3.2", 1.12µm), f/2.2, 26 mm, ön kamera
Galaxy S25 Ultra'nın kamera kurulumundaki tek değişiklik ultra geniş açılı sensörde gerçekleşecek. 12 MP'lik önceki sensörün yerini 50 MP çözünürlüğe, 1/1.57" büyüklüğe ve 1.0 µm piksel boyutuna sahip Samsung ISOCELL S5KJN3 (GN3) sensörü alacak.
Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı daha kompakt ve gelişmiş ALoP ((All Lenses on Prism) telefoto kamera tasarımının S25 Ultra'da kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s25_ultra_camera_leak_lists_pretty_much_identical_sensors_to_the_s24_ultra-news-65889.php https://x.com/AssembleDebug/status/1872707699147968542 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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