Kripto para dünyasında yeni kriz: Satan satana

FTX krizi mi geliyor?
Haftasonunda Binance patronu CZ’nin elindeki tüm FTX varlıklarını çıkaracağını açıklaması bomba etkisi yarattı. BUSD ve FTT olarak elinde varlık bulunduran Binance, 560 milyon dolara denk gelen 23 milyon FTT tokeni satış için borsaya çekti.
Kaynaklar FTX patronu Sam Bankman Fried’in ABD’de Binance aleyhine bazı regülasyonlar için girişimlerde bulunması ve ortağı olduğu Alameda Research yatırım firmasının finansal sıkıntıları nedeniyle CZ’nin tavır aldığını iddia ediyor.
FTT token bu haberle yüzde 14 civarında bir düşüş sergiledi. Asıl korkulan ise Alameda’nın FTT tokeni korumak amacıyla elindeki diğer kripto paraları satması. Piyasadaki pek çok küçük veya büyük projede Alameda’nın yatırımı mevcut. Yaklaşık 8 milyar dolarlık varlık bulunduran Alameda’nın olası satışı piyasayı sallar ki bu gelişmelerle 21500$ seviyesine kadar dokunan Bitcoin gece saatlerinde 20800$ seviyesine kadar çekildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence