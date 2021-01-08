LG webOS 6.0 tanıtıldı: webOS 6.0 ile gelen yenilikler neler?

LG’nin akıllı TV işletim sistemi webOS’in yeni sürümü webOS 6.0 tanıtıldı. webOS 6.0, 2021'de tanıtılacak LG marka OLED, QNED Mini LED, NanoCell ve UHD Smart TV’lere gelecek. Eski modellere güncelleme olarak gelip gelmeyeceği belli değil.
webOS 6.0 ile ana ekran baştan tasarlandı. Daha modern bir görünüme kavuştu. Yeni ana ekran ile sık kullanılan uygulamalara daha kolay bir şekilde erişilebiliyor. Kullanıcının izleme geçmişine göre önerilen içeriklerin keşfi kolaylaşıyor. Tercih edilen içeriği ve ilgili bilgileri bir bakışta göstermek için tam ekran olarak görüntülenen yeni ana ekran, ayarlar ve daha büyük webOS ekosistemi için bir merkez görevi görüyor. Uygulamaların widgetleri ve sponsorlu içerikler anasayfada yer alacak.İlginizi Çekebilir Bankalar arasında 7/24 para transferi dönemi başladı
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LG’nin Magic Link’in Magic Explorer fonksiyonu geliştirildi. Ekranda gösterilen içerikle ilgili bilgilendirici içerikler sunuyor. İzlediğiniz dizi ve filmlerdeki oyuncular, mekanlar ve diğer ilgi çekici öğeler hakkında bilgi edinilebiliyor.
Sonraki Seçimler ismindeki özellik, izleme geçmişinize göre yeni öneriler sunuyor. Sonraki Seçimler özelliği ile dizi film önerilerinin yanı sıra TV kanalı önerileri de yapılacak.
LG webOS 6.0’daki değişimin yanı sıra Sihirli Kumanda’nın tasarımı yenilendi. Yeni modeller yeni kumandayla gelecek. Yeni kumanda da NFC özelliğine yer verilmiş. NFC özelliğini kullanarak TV ve telefon arasında tek dokunuşla görüntü ve içerik paylaşımı yapılacak. Yeni kumandada Netflix, Prime Video, Disney+ ve Rokuten platformlarının butonlarına yer veriliyor. Google Asistan ve Amazon Alexa’ya ulaşım butonları bulunuyor. webOS 6.0 ile Google Asistan ve Amazon Alexa’ya yeni sesli komutlar gelecek.
LG webOS 6.0’ın 2021’de tanıtılacak yeni TV’lerde kullanılacak. Eski TV’lere güncelleme olarak gelip gelmeyeceği belli değil. LG bugüne kadar eski TV’leri yeni webOS sürümüne yükseltme konusunda sınıfta kaldı. Umarız bu sene eski TV’leri yeni webOS’e yükseltir. webOS 6.0 hakkında şuana kadar açıklanan bilgiler bu kadar. 11 Ocak’ta düzenlenecek CES 2021 sanal fuarında web OS 6.0 hakkında daha fazla bilgi paylaşılacak ve webOS 6.0’ın videoları yayınlanacak.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.