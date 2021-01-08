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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG webOS 6.0 tanıtıldı: webOS 6.0 ile gelen yenilikler neler?

    2021'de tanıtılacak LG marka akıllı TV'ler için geliştirilen webOS 6.0 işletim sistemi tanıtıldı. LG webOS 6.0 ile gelen yenilikler haberimizde.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    LG webOS 6.0 tanıtıldı: webOS 6.0 ile gelen yenilikler neler?
    Tam Boyutta Gör

    LG’nin akıllı TV işletim sistemi webOS’in yeni sürümü webOS 6.0 tanıtıldı. webOS 6.0, 2021'de tanıtılacak LG marka OLED, QNED Mini LED, NanoCell ve UHD Smart TV’lere gelecek. Eski modellere güncelleme olarak gelip gelmeyeceği belli değil.

    webOS 6.0 ile ana ekran baştan tasarlandı. Daha modern bir görünüme kavuştu. Yeni ana ekran ile sık kullanılan uygulamalara daha kolay bir şekilde erişilebiliyor. Kullanıcının izleme geçmişine göre önerilen içeriklerin keşfi kolaylaşıyor. Tercih edilen içeriği ve ilgili bilgileri bir bakışta göstermek için tam ekran olarak görüntülenen yeni ana ekran, ayarlar ve daha büyük webOS ekosistemi için bir merkez görevi görüyor. Uygulamaların widgetleri ve sponsorlu içerikler anasayfada yer alacak.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung QLED televizyonlar antrenman koçunuz olacak"

    LG’nin Magic Link’in Magic Explorer fonksiyonu geliştirildi. Ekranda gösterilen içerikle ilgili bilgilendirici içerikler sunuyor. İzlediğiniz dizi ve filmlerdeki oyuncular, mekanlar ve diğer ilgi çekici öğeler hakkında bilgi edinilebiliyor.

    Sonraki Seçimler ismindeki özellik, izleme geçmişinize göre yeni öneriler sunuyor. Sonraki Seçimler özelliği ile dizi film önerilerinin yanı sıra TV kanalı önerileri de yapılacak.

    LG webOS 6.0 tanıtıldı: webOS 6.0 ile gelen yenilikler neler?
    Tam Boyutta Gör

    LG webOS 6.0’daki değişimin yanı sıra Sihirli Kumanda’nın tasarımı yenilendi. Yeni modeller yeni kumandayla gelecek. Yeni kumanda da NFC özelliğine yer verilmiş. NFC özelliğini kullanarak TV ve telefon arasında tek dokunuşla görüntü ve içerik paylaşımı yapılacak. Yeni kumandada Netflix, Prime Video, Disney+ ve Rokuten platformlarının butonlarına yer veriliyor. Google Asistan ve Amazon Alexa’ya ulaşım butonları bulunuyor. webOS 6.0 ile Google Asistan ve Amazon Alexa’ya yeni sesli komutlar gelecek.

    LG webOS 6.0 tanıtıldı: webOS 6.0 ile gelen yenilikler neler?
    Tam Boyutta Gör

    LG webOS 6.0’ın 2021’de tanıtılacak yeni TV’lerde kullanılacak. Eski TV’lere güncelleme olarak gelip gelmeyeceği belli değil. LG bugüne kadar eski TV’leri yeni webOS sürümüne yükseltme konusunda sınıfta kaldı. Umarız bu sene eski TV’leri yeni webOS’e yükseltir. webOS 6.0 hakkında şuana kadar açıklanan bilgiler bu kadar. 11 Ocak’ta düzenlenecek CES 2021 sanal fuarında web OS 6.0 hakkında daha fazla bilgi paylaşılacak ve webOS 6.0’ın videoları yayınlanacak.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    LG bizi akıllı TV diye iyi kazıkladı zamanında. Ama görüntü kalitesi iyi. Ordan teselli buluyoruz
    Yanıtla +7
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ssj
    Hayır 2020 de dahil. LG her yıl yenı OS duyurur ama 1 yıl önceki çıkan modele bile bunu getirmez. Kısacası webos 6 sadece 2021 modeller ile gelecektir.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    samuel34 (Samuel ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir daha LG TV mi bedava verseler almam.
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    borukuzen (faruk puka) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu yeni özellikler büyük bir güncelleme gibi görünüyor. Eski modellere geleceğini zannetmiyorum. Umarım bundan sonra geriye dönük yazılım güncellemelerinde daha özverili bir yaklaşımı benimserler.
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    mokinto (umut AYDIN) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kumanda nfc si ne anlamsız bir şey. Telefonu televizyona deydirsem aynı hesaba gelmiyor mu?
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    interwap (Volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    LG'lerde bellek yetersiz sorunu devam ediyor mu?
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    TVler arasında en iyi OS bence. Android TV'ler de iyi ancak donanım düşük olunca buram buram kasıyorlar.
    Yanıtla +3
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    LG bizi akıllı TV diye iyi kazıkladı zamanında. Ama görüntü kalitesi iyi. Ordan teselli buluyoruz
    Yanıtla +7
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    ssj (Kamuran TOPRAK) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yazılım desteği noktasında Eski tvler dedikleri sanırım 2019 öncesidir. Yoksa 2020 modellere gelir sanıyorum
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ssj
    Hayır 2020 de dahil. LG her yıl yenı OS duyurur ama 1 yıl önceki çıkan modele bile bunu getirmez. Kısacası webos 6 sadece 2021 modeller ile gelecektir.
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