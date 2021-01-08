LG webOS 6.0 tanıtıldı: webOS 6.0 ile gelen yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör

LG’nin akıllı TV işletim sistemi webOS’in yeni sürümü webOS 6.0 tanıtıldı. webOS 6.0, 2021'de tanıtılacak LG marka OLED, QNED Mini LED, NanoCell ve UHD Smart TV’lere gelecek. Eski modellere güncelleme olarak gelip gelmeyeceği belli değil.

webOS 6.0 ile ana ekran baştan tasarlandı. Daha modern bir görünüme kavuştu. Yeni ana ekran ile sık kullanılan uygulamalara daha kolay bir şekilde erişilebiliyor. Kullanıcının izleme geçmişine göre önerilen içeriklerin keşfi kolaylaşıyor. Tercih edilen içeriği ve ilgili bilgileri bir bakışta göstermek için tam ekran olarak görüntülenen yeni ana ekran, ayarlar ve daha büyük webOS ekosistemi için bir merkez görevi görüyor. Uygulamaların widgetleri ve sponsorlu içerikler anasayfada yer alacak.

İlginizi Çekebilir

Bankalar arasında 7/24 para transferi dönemi başladı

Ayrıca Bkz. "Samsung QLED televizyonlar antrenman koçunuz olacak"

LG’nin Magic Link’in Magic Explorer fonksiyonu geliştirildi. Ekranda gösterilen içerikle ilgili bilgilendirici içerikler sunuyor. İzlediğiniz dizi ve filmlerdeki oyuncular, mekanlar ve diğer ilgi çekici öğeler hakkında bilgi edinilebiliyor.

Sonraki Seçimler ismindeki özellik, izleme geçmişinize göre yeni öneriler sunuyor. Sonraki Seçimler özelliği ile dizi film önerilerinin yanı sıra TV kanalı önerileri de yapılacak.

Tam Boyutta Gör

LG webOS 6.0’daki değişimin yanı sıra Sihirli Kumanda’nın tasarımı yenilendi. Yeni modeller yeni kumandayla gelecek. Yeni kumanda da NFC özelliğine yer verilmiş. NFC özelliğini kullanarak TV ve telefon arasında tek dokunuşla görüntü ve içerik paylaşımı yapılacak. Yeni kumandada Netflix, Prime Video, Disney+ ve Rokuten platformlarının butonlarına yer veriliyor. Google Asistan ve Amazon Alexa’ya ulaşım butonları bulunuyor. webOS 6.0 ile Google Asistan ve Amazon Alexa’ya yeni sesli komutlar gelecek.

Tam Boyutta Gör

LG webOS 6.0’ın 2021’de tanıtılacak yeni TV’lerde kullanılacak. Eski TV’lere güncelleme olarak gelip gelmeyeceği belli değil. LG bugüne kadar eski TV’leri yeni webOS sürümüne yükseltme konusunda sınıfta kaldı. Umarız bu sene eski TV’leri yeni webOS’e yükseltir. webOS 6.0 hakkında şuana kadar açıklanan bilgiler bu kadar. 11 Ocak’ta düzenlenecek CES 2021 sanal fuarında web OS 6.0 hakkında daha fazla bilgi paylaşılacak ve webOS 6.0’ın videoları yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.