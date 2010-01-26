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LG'den Kore pazarına özel Windows Phone: SU210

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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LG'den Kore pazarına özel Windows Phone: SU210
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Dünyanın en büyük 3. telefon üreticisi LG, Kore pazarına yönelik hazırladığı ve LG-SU210, KU2100 ve LU2100 olmak üzere 3 farklı isim altında satılacak olan Windows Phone'u (Windows Mobile 6.5) Kore Elektronik Fuarı (KES)'de gün yüzüne çıkardı.

Uzakdoğuya yönelik olarak hazırlanan çözümlerde görmeye alıştığımız DVB-T alıcısının bünyesinde bulunan 210 grubu, 3 inç boyutunda 240x480 piksel çözünürlük sağlayan 262.000 renkli TFTekrana sahip. İşlem gücünü Qualcomm'un MSM 7200A çözümünden alan akıllı telefon, WCDMA ve GSM iletişim ağında çalışıyor. Telefonda 5 Megapiksellik çözünürlüğü destekleyen otomatik netlemeli kamera modulünün yanı sıra microSD kart girişine de yer verilmiş.

Enerji gereksinimini 1,500mAh'lik pilinden karşılayan telefonun fiyatı, kullanıcıyla buluşacağı tarih ve diğer pazarlardaki geleceği şimdilik bilinmiyor.

LG'den Kore pazarına özel Windows Phone: SU210
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
laerrof 9 yıl
1500 mAh lik bir pil varsa ben gerisini sorgulamam





herkese iyi çalışmalar...
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gun 9 yıl
Ekran renk derinliği çok az Windows Mobile'ın genel sorunu ama bunda özellikle az koymuşlar.
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ssschutzstaffel_ss 9 yıl
adamlar her turlu kesime hitap etmeye çalışlyo nokia gibi oyle demeyin! bana da soraesanız kamyonun altına takoz yapardım.ustteki resim blackberry de benzemiş
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quzman 9 yıl
CoreXXX ve Outrage adlı arkadaşlar zevklerin ne kadar farklı olduğunu bir kez daha gösterdiler ...
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talh4wk 9 yıl
tasarımı ve menuüsü çok güzel duruyor Haber İçin Teşekkürler
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oldcoyote 9 yıl
Telekomun sattığı cihazdan bir farkı yok bunun
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CoreXXX 9 yıl
bu kadar estetik telefon varken bu tercih edlirmi bilemem, dümdüz bişey olmuş
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TELESCOPE 9 yıl
arada bir böğle tasarım fakiri icatlarıda görüyoruz,ama piyasa bu herkese hitap etmekte olduğundan normal gibi
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