LG'den Kore pazarına özel Windows Phone: SU210

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Dünyanın en büyük 3. telefon üreticisi LG, Kore pazarına yönelik hazırladığı ve LG-SU210, KU2100 ve LU2100 olmak üzere 3 farklı isim altında satılacak olan Windows Phone'u (Windows Mobile 6.5) Kore Elektronik Fuarı (KES)'de gün yüzüne çıkardı.

Uzakdoğuya yönelik olarak hazırlanan çözümlerde görmeye alıştığımız DVB-T alıcısının bünyesinde bulunan 210 grubu, 3 inç boyutunda 240x480 piksel çözünürlük sağlayan 262.000 renkli TFTekrana sahip. İşlem gücünü Qualcomm'un MSM 7200A çözümünden alan akıllı telefon, WCDMA ve GSM iletişim ağında çalışıyor. Telefonda 5 Megapiksellik çözünürlüğü destekleyen otomatik netlemeli kamera modulünün yanı sıra microSD kart girişine de yer verilmiş.

Enerji gereksinimini 1,500mAh'lik pilinden karşılayan telefonun fiyatı, kullanıcıyla buluşacağı tarih ve diğer pazarlardaki geleceği şimdilik bilinmiyor.

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