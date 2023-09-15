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    Libya’yı vuran kasırga, Sahra Çölü’nde göller ve nehirler oluşturdu

    Nadir görülen bir Akdeniz fırtınası olan Medicane tropikal siklonu Kuzey Afrika ülkesi Libya'da büyük hasara yol açtı. Fırtına sonrasında Sahra Çölü’nde ise göller ve nehirler oluştu.
    Libya'yı vuran kasırga, Sahra Çölü'nde göller ve nehirler yarattı Tam Boyutta Gör
    Uydu görüntüleri nadir görülen bir Akdeniz fırtınası olan Medicane tropikal siklonunun Kuzey Afrika ülkesi Libya'da yarattığı yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Görüntüler, çöl manzarası boyunca uzanan geçici gölleri ve nehir sistemlerini gösterirken, ağır darbe alan kıyı kenti Derna'da sel suları altında kalan mahalleleri de gözler önüne seriyor.

    Sahra Çölü’nde göller ve nehirler oluştu

    Libya'yı vuran kasırga, Sahra Çölü'nde göller ve nehirler yarattı Tam Boyutta Gör
    Geçen hafta Akdeniz üzerinde oluşan ve kasırga benzeri nadir bir fırtına olan Medicane tropikal siklonu, Yunanistan’a rekor miktarda yağmur yağdırarak başladı ve feci bir tufana neden oldu. Fırtına daha sonra denizi aşarak Afrika'nın kuzeyindeki Libya'ya ulaştı.

    Libya'nın kuzeydoğusundaki kıyı kenti Derna yakınlarında, sağanak yağmurlarının baskısı altında birkaç barajın patladığı, kente büyük miktarda su bıraktığı ve binalarda büyük hasara yol açtığı bildirildi. Aktarılanlara göre sel nedeniyle şu ana kadar 5.300'den fazla kişinin öldüğü teyit edildi ve binlerce kişi hala kayıp.

    Libya'yı vuran kasırga, Sahra Çölü'nde göller ve nehirler yarattı Tam Boyutta Gör
    Fırtına bulutlarının dağılmasından bu yana çok sayıda uydu Libya'yı görüntülemeyi başararak selin ve yol açtığı yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Avrupa'nın Dünya gözlem uydusu Sentinel-2 tarafından çekilen görüntülerde, normalde kurak olan Libya arazisi boyunca uzanan geçici göller ve nehir sistemleri görüntülendi.

    Sentinel uydularını işleten Avrupa çevre izleme programı Copernicus'tan yapılan açıklamada, "Copernicus Sentinel-2 uydularından biri tarafından 2 ve 12 Eylül tarihlerinde elde edilen bu iki görüntü, fırtına öncesi ve sonrasında Libya çölünü gösteriyor" denildi. Üstteki resmin solundaki görüntü çölü normal haliyle gösterirken, sağdaki görüntü su basmış alanları camgöbeği ve mavi tonlarında gösteriyor.

    Sıra dışı bir durum

    Akdeniz’de yaşanan ve Medicane olarak adlandırılan fırtınalar nispeten nadir görülüyor. Bunlardan her yıl bir ile üç tane oluşuyor. Ancak Libya gibi bir Sahra ülkesini bu tip hava olayından etkilemesinin ise daha da sıra dışı olduğu, zira bu fırtınaların daha çok Akdeniz bölgesinin batı kısmını vurduğu belirtiliyor. Uzmanlar küresel ısınma nedeniyle artık bu tip fırtınaların Akdeniz’de daha sık yaşanabileceğini ve ısınmanın da etkisiyle şiddetlerinin artabileceğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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