Libya’yı vuran kasırga, Sahra Çölü’nde göller ve nehirler oluşturdu

Sahra Çölü’nde göller ve nehirler oluştu
Libya'nın kuzeydoğusundaki kıyı kenti Derna yakınlarında, sağanak yağmurlarının baskısı altında birkaç barajın patladığı, kente büyük miktarda su bıraktığı ve binalarda büyük hasara yol açtığı bildirildi. Aktarılanlara göre sel nedeniyle şu ana kadar 5.300'den fazla kişinin öldüğü teyit edildi ve binlerce kişi hala kayıp.
Sentinel uydularını işleten Avrupa çevre izleme programı Copernicus'tan yapılan açıklamada, "Copernicus Sentinel-2 uydularından biri tarafından 2 ve 12 Eylül tarihlerinde elde edilen bu iki görüntü, fırtına öncesi ve sonrasında Libya çölünü gösteriyor" denildi. Üstteki resmin solundaki görüntü çölü normal haliyle gösterirken, sağdaki görüntü su basmış alanları camgöbeği ve mavi tonlarında gösteriyor.
Sıra dışı bir durum
Akdeniz’de yaşanan ve Medicane olarak adlandırılan fırtınalar nispeten nadir görülüyor. Bunlardan her yıl bir ile üç tane oluşuyor. Ancak Libya gibi bir Sahra ülkesini bu tip hava olayından etkilemesinin ise daha da sıra dışı olduğu, zira bu fırtınaların daha çok Akdeniz bölgesinin batı kısmını vurduğu belirtiliyor. Uzmanlar küresel ısınma nedeniyle artık bu tip fırtınaların Akdeniz’de daha sık yaşanabileceğini ve ısınmanın da etkisiyle şiddetlerinin artabileceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.