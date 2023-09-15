Libya’yı vuran kasırga, Sahra Çölü’nde göller ve nehirler oluşturdu

Tam Boyutta Gör Uydu görüntüleri nadir görülen bir Akdeniz fırtınası olan Medicane tropikal siklonunun Kuzey Afrika ülkesi Libya'da yarattığı yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Görüntüler, çöl manzarası boyunca uzanan geçici gölleri ve nehir sistemlerini gösterirken, ağır darbe alan kıyı kenti Derna'da sel suları altında kalan mahalleleri de gözler önüne seriyor.

Sahra Çölü’nde göller ve nehirler oluştu

Tam Boyutta Gör Geçen hafta Akdeniz üzerinde oluşan ve kasırga benzeri nadir bir fırtına olan Medicane tropikal siklonu, Yunanistan’a rekor miktarda yağmur yağdırarak başladı ve feci bir tufana neden oldu. Fırtına daha sonra denizi aşarak Afrika'nın kuzeyindeki Libya'ya ulaştı.

Libya'nın kuzeydoğusundaki kıyı kenti Derna yakınlarında, sağanak yağmurlarının baskısı altında birkaç barajın patladığı, kente büyük miktarda su bıraktığı ve binalarda büyük hasara yol açtığı bildirildi. Aktarılanlara göre sel nedeniyle şu ana kadar 5.300'den fazla kişinin öldüğü teyit edildi ve binlerce kişi hala kayıp.

Tam Boyutta Gör Fırtına bulutlarının dağılmasından bu yana çok sayıda uydu Libya'yı görüntülemeyi başararak selin ve yol açtığı yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Avrupa'nın Dünya gözlem uydusu Sentinel-2 tarafından çekilen görüntülerde, normalde kurak olan Libya arazisi boyunca uzanan geçici göller ve nehir sistemleri görüntülendi.

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Sentinel uydularını işleten Avrupa çevre izleme programı Copernicus'tan yapılan açıklamada, "Copernicus Sentinel-2 uydularından biri tarafından 2 ve 12 Eylül tarihlerinde elde edilen bu iki görüntü, fırtına öncesi ve sonrasında Libya çölünü gösteriyor" denildi. Üstteki resmin solundaki görüntü çölü normal haliyle gösterirken, sağdaki görüntü su basmış alanları camgöbeği ve mavi tonlarında gösteriyor.

Sıra dışı bir durum

Akdeniz’de yaşanan ve Medicane olarak adlandırılan fırtınalar nispeten nadir görülüyor. Bunlardan her yıl bir ile üç tane oluşuyor. Ancak Libya gibi bir Sahra ülkesini bu tip hava olayından etkilemesinin ise daha da sıra dışı olduğu, zira bu fırtınaların daha çok Akdeniz bölgesinin batı kısmını vurduğu belirtiliyor. Uzmanlar küresel ısınma nedeniyle artık bu tip fırtınaların Akdeniz’de daha sık yaşanabileceğini ve ısınmanın da etkisiyle şiddetlerinin artabileceğini söylüyor.

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Libya'yı vuran kasırga, Sahra Çölü'nde göller ve nehirler yarattı