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    Dünya, önemli bir farkla kayıtlara geçen en sıcak yazı yaşadı

    Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin şimdiye kadarki en şiddetli işaretleri bu yaz yaşandı. Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre ise bu yaz, tarihin en sıcak yazı olarak kayıtlara geçti.
    Dünya, önemli bir farkla kayıtlara geçen en sıcak yazı yaşadı Tam Boyutta Gör
    Sıcak hava dalgaları dünyanın bazı bölgelerini kavurmaya devam ederken, bilim insanları bu kavurucu, ölümcül yazın önemli bir farkla kayıtlara geçen en sıcak yaz olduğunu belirtiyor. Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre Haziran-Ağustos ayları arası, kayıtların tutulmaya başlandığı 1940 yılından bu yana gezegenin en sıcak dönemi oldu.

    Tarihin en sıcak yaz dönemi yaşandı

    Copernicus'a göre bu yaz küresel ortalama sıcaklık 16,77 santigrat derece olarak gerçekleşti. 1990-2020 ortalamasının 0,66 santigrat derece üzerinde olan bu değer, Ağustos 2019'da kırılan bir önceki rekoru yaklaşık 0,3 santigrat derece geride bıraktı. Tüm dünyadaki ortalama hava sıcaklığını takip eden bu rekorlar genellikle bir derecenin yüzde biri kadar artışla kırılır. Dolayısıyla bunlar ciddi değişiklikler.

    Bu yaz, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya'nın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere Kuzey Yarımküre'nin büyük bir bölümü için rekor kıran sıcak hava dalgaları ve benzeri görülmemiş okyanus sıcaklıkları yaşandı. Bu şiddetli sıcaklıkların ne kadar “şiddetli” olduğu anlayabilmek için hemen alttaki tabloya bakabilirsiniz.

    Dünya, önemli bir farkla kayıtlara geçen en sıcak yazı yaşadı Tam Boyutta Gör
    Dünya, 2023 yılında ilk olarak tarihin en sıcak haziran ayını ve arından da tarihin en sıcak temmuz ayını yaşadı. Her ikisi de önceki rekorları büyük farklarla aştı. Copernicus'un yeni verilerine göre ağustos ayı aynı zamanda kayıtlara geçen en sıcak ay oldu ve bu yıl Temmuz ayı hariç diğer tüm aylardan daha sıcak geçti. Ayın küresel ortalama sıcaklığı 16,82 santigrat derece olarak gerçekleşti - 2016'da kırılan bir önceki rekordan 0,31 derece daha sıcak.

    Copernicus'a göre hem Temmuz hem de ağustos aylarının sanayi öncesi seviyelerden 1,5 derece daha sıcak geçtiği tahmin ediliyor ki bu, bilim insanlarının uzun zamandır iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerini önlemek için dünyanın altında kalması gerektiği konusunda uyardığı önemli bir eşik. Bununla birlikte Copernicus'a göre Temmuz sonundan ağustos sonuna kadar her gün okyanus sıcaklıkları 2016'da kırılan bir önceki rekoru aştı.

    Öte yandan Copernicus'a göre yılın bitmesine dört ay kala, 2023 şu anda kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2016'nın sadece 0,01 santigrat derece altında, kayıtlardaki en sıcak ikinci yıl olarak yer alıyor. Bilim insanları, ortalamadan daha yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları getiren ve hava durumunu etkileyen doğal bir iklim dalgalanması olan El Nino'nun gelişi göz önüne alındığında, gelecek yılın daha da sıcak olacağını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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