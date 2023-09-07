Dünya, önemli bir farkla kayıtlara geçen en sıcak yazı yaşadı

Tarihin en sıcak yaz dönemi yaşandı
Copernicus'a göre bu yaz küresel ortalama sıcaklık 16,77 santigrat derece olarak gerçekleşti. 1990-2020 ortalamasının 0,66 santigrat derece üzerinde olan bu değer, Ağustos 2019'da kırılan bir önceki rekoru yaklaşık 0,3 santigrat derece geride bıraktı. Tüm dünyadaki ortalama hava sıcaklığını takip eden bu rekorlar genellikle bir derecenin yüzde biri kadar artışla kırılır. Dolayısıyla bunlar ciddi değişiklikler.
Bu yaz, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya'nın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere Kuzey Yarımküre'nin büyük bir bölümü için rekor kıran sıcak hava dalgaları ve benzeri görülmemiş okyanus sıcaklıkları yaşandı. Bu şiddetli sıcaklıkların ne kadar “şiddetli” olduğu anlayabilmek için hemen alttaki tabloya bakabilirsiniz.
Copernicus'a göre hem Temmuz hem de ağustos aylarının sanayi öncesi seviyelerden 1,5 derece daha sıcak geçtiği tahmin ediliyor ki bu, bilim insanlarının uzun zamandır iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerini önlemek için dünyanın altında kalması gerektiği konusunda uyardığı önemli bir eşik. Bununla birlikte Copernicus'a göre Temmuz sonundan ağustos sonuna kadar her gün okyanus sıcaklıkları 2016'da kırılan bir önceki rekoru aştı.
Öte yandan Copernicus'a göre yılın bitmesine dört ay kala, 2023 şu anda kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2016'nın sadece 0,01 santigrat derece altında, kayıtlardaki en sıcak ikinci yıl olarak yer alıyor. Bilim insanları, ortalamadan daha yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları getiren ve hava durumunu etkileyen doğal bir iklim dalgalanması olan El Nino'nun gelişi göz önüne alındığında, gelecek yılın daha da sıcak olacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.