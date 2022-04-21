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    Elektrikli Ford Tourneo Custom'dan yeni ipucu videosu geldi

    Ford, yeni ipucu videosuyla sıradaki elektrikli ticari aracını 9 Mayıs'ta tanıtacağını duyurdu. Modelin adı açıklanmasa da öndeki ışık imzasından elektrikli Tourneo Custom olduğunu anlıyoruz.
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    Elektrikli Ford Tourneo Custom'dan yeni ipucu videosu geldi

    Ford, ticari taraftaki elektrik atılımında vites yükseltti. Şirket daha önce 2024 yılına kadar 5 yeni elektrikli ticari araç piyasaya süreceğini açıklamıştı. Ford Otosan'ın büyük rol oynadığı araçlardan E-Transit, geçtiğimiz dönemde ortaya çıktı. Şimdi sıra ikinci modelde.

    ABD merkezli üretici, tanıtacağı ikinci elektrikli ticari araçla ilgili yeni bir ipucu videosu paylaştı. Modelin adı açıklanmadı ancak ışık imzasından yeni Tourneo Custom olduğunu anlıyoruz çünkü paylaşılan ilk görsellerde modellerin isimleri yazıyordu. Verilen bilgiye göre Tourneo Custom'ın elektrikli versiyonu 9 Mayıs'ta ortaya çıkacak.

    Ford'un önümüzdeki süreçte piyasaya süreceği iki binek araç da Volkswagen'in MEB platformunu kullanacak. Ancak aynı durum elektrikli Tourneo Custom için geçerli değil. 2023 yılında Avrupa'da satışa sunulması planlanan model, içten yanmalı motorlu modellerin kullandığı platformun dönüştürülmüş bir versiyonu üzerine inşa edilecek. 

    Şimdilik elektrikli Tourneo Custom'ın teknik detaylarıyla alakalı bir bilgi yok. Tasarım olarak da sadece videoda yer alan karanlık silüeti, boydan boya uzanan ışık imzasını ve arkadaki dört parçadan oluşan dikey stopları görebiliyoruz. Tıpkı E-Transit gibi elektrikli Tourneo Custom da Ford Otosan tarafından üretilecek.

    E-Transit'in üretimi geçtiğimiz haftalarda başladı. Söz konusu model, tam dolu batarya ile 315 kilometre menzil sunuyor. AC şarj ile yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.

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