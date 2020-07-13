LinkedIn ve Dropbox saldırılarından sorumlu Rus hacker hapis cezası aldı

2012 yılında ABD tarihindeki en önemli siber saldırı olaylarından birisi yaşanmış ve LinkedIn ile Dropbox platformlarından toplamda 117 milyon kullanıcının giriş bilgileri çalınmıştı. ABD olayın peşini bırakmadı ve saldırganı yakaladı.

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Hapis cezası aldı

Söz konusu olayda LinkedIn ve Dropbox platformları yanında Formspring verileri de çalınmıştı. Dropbox o dönemde iki aşamalı doğrulama ve şüpheli faaliyetleri otomatik kontrol sistemine geçiş yapmak zorunda kalmıştı.

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Yapılan araştırmalar Yevgeniy Nikulin adında bir Rus hacker’a ulaşıyordu. Bu ismin forumlarda şifreleri satmaya çalıştığı da anlaşılınca 2016 yılında Çekya’da tutuklandı ve hakkında 9 suçtan dava açıldı.

2018 yılında hem Rusya hem de ABD suçlunun iadesini talep etmiş; Çek Cumhuriyeti de ABD tercihi yapmıştı. Nikulin yapılan son duruşmalarda kişisel verileri satmak suçundan 10 yıl, siber saldırı suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bununla birlikte yargıç William Alsup’un; savcılığın elde ettiği verileri sorguladığı ve hükümetin daha kesin kanıtlar bulması gerektiğini şerh düştüğü de ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/russian-national-guilty-hacking-linkedin-dropbox-231034300.html

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