Tam Boyutta Gör Goldman Sach tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre enflasyon nedeniyle bir miktar yükselen lityum iyon batarya fiyatları beklenen de hızlı bir biçimde tekrardan düşmeye başladı.

20 senenin üzerinde hayatımızda olan lityum iyon bataryaların fiyatları bu süre zarfından %90'ün üzerinde düşüş gösterdi. Ancak pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşının etkileriyle artan metal fiyatları ve enflasyon sebebiyle bir kaç senedir yükselen lityum iyon batarya fiyatları tekrardan hızlı bir düşüş trendine girdi.

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2025'de 2022'ye göre %40 düşüş bekleniyor

Goldman Sachs 2025 yılında batarya fiyatlarının kilowat-saat başına 99 dolara düşmesini bekliyor. Bu rakam 2022 fiyatlarının %40 altında bir rakama tekabül ediyor. Önceki beklenti %33 düşüş olması yönündeydi. Bu düşüşün yarısı lityum, nikel ve kobalt gib batarya ham maddelerinin fiyatının düşüşünden kaynaklanacak. 2023'den 2030'a kadar yılda %11'lik bir fiyat düşüşü bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Şunu belirtelim ki Goldman Sachs'ın bu tahminleri batarya paketleri bazında, batarya hücreleri bazında değil. Dolayısıyla batarya paketleme teknolojilerinde üreticiler çok farklı teknikler uygulayarak fiyatları daha da düşürebilir. Bazı otomobil üreticileri şimdiden 140 dolar/kWh ve altına düşen fiyatlar rapor etmiş durumda.

Fiyatların 100 dolar/kWh seviyesine inmesi şüphesiz bir biçimde elektrikli otomobilleri daha cazip hale getirerek benimsenme oranını arttıracak.

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Lityum iyon batarya fiyatları beklenenden hızlı düşüyor