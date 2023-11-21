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    Lityum iyon batarya fiyatları beklenenden hızlı düşüyor

    Goldman Sach tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre enflasyon nedeniyle bir miktar yükselen lityum iyon batarya fiyatları beklenenden de hızlı bir biçimde tekrardan düşmeye başladı.
    Lityum iyon batarya fiyatları beklenenden hızlı düşüyor Tam Boyutta Gör
    Goldman Sach tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre enflasyon nedeniyle bir miktar yükselen lityum iyon batarya fiyatları beklenen de hızlı bir biçimde tekrardan düşmeye başladı.

    20 senenin üzerinde hayatımızda olan lityum iyon bataryaların fiyatları bu süre zarfından %90'ün üzerinde düşüş gösterdi. Ancak pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşının etkileriyle artan metal fiyatları ve enflasyon sebebiyle bir kaç senedir yükselen lityum iyon batarya fiyatları tekrardan hızlı bir düşüş trendine girdi.

    2025'de 2022'ye göre %40 düşüş bekleniyor

    Goldman Sachs 2025 yılında batarya fiyatlarının kilowat-saat başına 99 dolara düşmesini bekliyor. Bu rakam 2022 fiyatlarının %40 altında bir rakama tekabül ediyor. Önceki beklenti %33 düşüş olması yönündeydi. Bu düşüşün yarısı lityum, nikel ve kobalt gib batarya ham maddelerinin fiyatının düşüşünden kaynaklanacak. 2023'den 2030'a kadar yılda %11'lik bir fiyat düşüşü bekleniyor.

    Lityum iyon batarya fiyatları beklenenden hızlı düşüyor Tam Boyutta Gör
    Şunu belirtelim ki Goldman Sachs'ın bu tahminleri batarya paketleri bazında, batarya hücreleri bazında değil. Dolayısıyla batarya paketleme teknolojilerinde üreticiler çok farklı teknikler uygulayarak fiyatları daha da düşürebilir. Bazı otomobil üreticileri şimdiden 140 dolar/kWh ve altına düşen fiyatlar rapor etmiş durumda. 

    Fiyatların 100 dolar/kWh seviyesine inmesi şüphesiz bir biçimde elektrikli otomobilleri daha cazip hale getirerek benimsenme oranını arttıracak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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