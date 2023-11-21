Lityum iyon batarya fiyatları beklenenden hızlı düşüyor

20 senenin üzerinde hayatımızda olan lityum iyon bataryaların fiyatları bu süre zarfından %90'ün üzerinde düşüş gösterdi. Ancak pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşının etkileriyle artan metal fiyatları ve enflasyon sebebiyle bir kaç senedir yükselen lityum iyon batarya fiyatları tekrardan hızlı bir düşüş trendine girdi.
2025'de 2022'ye göre %40 düşüş bekleniyor
Goldman Sachs 2025 yılında batarya fiyatlarının kilowat-saat başına 99 dolara düşmesini bekliyor. Bu rakam 2022 fiyatlarının %40 altında bir rakama tekabül ediyor. Önceki beklenti %33 düşüş olması yönündeydi. Bu düşüşün yarısı lityum, nikel ve kobalt gib batarya ham maddelerinin fiyatının düşüşünden kaynaklanacak. 2023'den 2030'a kadar yılda %11'lik bir fiyat düşüşü bekleniyor.
Fiyatların 100 dolar/kWh seviyesine inmesi şüphesiz bir biçimde elektrikli otomobilleri daha cazip hale getirerek benimsenme oranını arttıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.