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    Lofi Girl YouTube kanalı sahte ihbarla kapatıldı

    YouTube telif hakkı sistemini kötüye kullanan bir kanal Lofi Girl YouTube kanalının iki canlı yayınını kaldırttı. Sonuçta mağdur olan yine özgün kalmaya çalışanlar oldu. 
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    Lofi Girl YouTube

    Son yıllarda telif hakkı hassasiyetini iyice arttıran YouTube tabiri yerindeyse acımadan videoları kaldırıyor veya kanalları kapatıyor. Ne var ki her yapılan telif hakkı ihbarı gerçek değil ve mağduriyete de yol açıyor.

    Lofi Girl YouTube kanalına darbe

    İçerik üreticilerinin uzun zamandır eleştirdiği YouTube telif hakkı sistemi yine bir can yaktı. Lofi Girl YouTube kanalının 688 milyon ve 129 milyon izleyiciye ulaşan iki canlı müzik yayını sahte ihbar nedeniyle kaldırıldı. Kanala da uyarı verildi.

     

    İhbar Malezyalı FMC Music tarafından yapılmıştı ancak Lofi Girl konuyu araştırarak yanlış bir girişim olduğunu ispatladı. YouTube da özür dileyerek yayınları geri yükledi. Ne var ki Şubat 2020 tarihinden bu yanan yayında olan dikkat çekici bu iki videonun sonu gelmiş oldu zira yeniden canlı yayın başlatılması gerekiyor. FMC Music kanalı ise kapatıldı.

    YouTube telif hakkı sistemi bu şekilde fazlaca suistiamale uğruyor ve küçük içerik üreticileri mağdur oluyor. YouTube’un mülki haklar kanununu gelişi güzel uyguladığına yönelik pek çok eleştiri var.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 4 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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