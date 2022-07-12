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    Anlık Bildirim

    YouTube'un resim içinde resim özelliği daha fazla iPhone ve iPad kullanıcısına sunuldu

    Sosyal medya platformu YouTube, resim içinde resim özelliğinin daha fazla iPhone ve iPad kullanıcısı için erişilebilir olduğunu duyurdu. Tüm YouTube Premium kullanıcıları özellikten faydalanabilecek.
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    YouTube'un resim içinde resim özelliği iPhone kullanıcılara sundu
    Tam Boyutta Gör

    YouTube, diğer uygulamaları kullanırken cihaz ekranında hareket ettirebilecek bir mini oynatıcıya izin veren resim içinde resim(PiP) özelliğini daha fazla iPhone ve iPad kullanıcısına getiriyor. Bir süre boyunca test edilen bu özellik, artık genel kullanıma sunuldu.

    iOS için YouTube'da resim içinde resim özelliği

    Bir süredir Andorid kullanıcıları tarafından erişilebilir olan YouTube'un resim içinde resim özelliği artık daha fazla iOS kullanıcıları için de erişilebilir oldu. Şirket, iOS 15 ve iPadOS 15 veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlar için özelliğin birkaç gün içerisinde kullanılabilir olacağını duyurdu.

    Resim içinde resim özelliği tüm YouTube Premium abonelerine sunuldu ancak platformu ücretsiz kullananlar için yalnızca ABD'deki kullanıcılar bu özellikten yararlanabilecek.

    Özelliğin cihazlarına gelip gelmediğine bakmak isteyen kullanıcılar YouTube uygulamasının sağ üst köşesindeki profil resmine dokunarak, Ayarlar'dan Genel'e giderek ve "Resim içinde resim" düğmesi üzerinden kontrol edebilecek.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

    Profil resmi
    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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