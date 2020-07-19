Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Logitech Folio Touch kılıfı ile iPad Pro dizüstüne dönüşüyor

    Logitech Folio Touch aydınlatmalı klavyesi ve entegre standı ile 11 inçlik iPad Pro modelinizi dizüstü gibi kullanmanızı sağlıyor. Logitech Folio Touch özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    4 sa.
    1,1b
    26
    2
    iPad
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Logitech Folio Touch kılıfı ile iPad Pro dizüstüne dönüşüyor
    Tam Boyutta Gör

    iPad ailesinde en üst seviyeyi temsil eden iPad Pro ile üretkenlik anlamında büyük bir adım atan Apple, sürekli bir dizüstünden performans ve verimlilik olarak farkının olmadığını dile getiriyor. Hem Apple’ın hem de ortakların yenilikçi kılıfları sayesinde de bu vaadini kanıtlıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon, Google ve Apple’a şimdi de 65 milyar dolarlık yeni bir soruşturma

    Logitech Folio Touch özellikleri ve fiyatı

    Logitech Folio Touch adıyla piyasaya çıkan yeni klavyeli kılıf ürünü iPad Pro modelini dileyen kullanıcılar için ultra ince bir dizüstü formuna dönüştürüyor. İlk ve ikinci nesil 11 inçlik iPad Pro ile uyumlu olan klavyeli kılıf bir standa da sahip.

    Ayrıca Bkz. "Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor"

    Kılıfın klavye kısmı tamamen arka aydınlatmalı ve iPadOS için özel kısayol tuşları yer alıyor. Aydınlatma ortamın ambiyansına göre kendisini otomatik olarak ayarlıyor. Klavyede bir TouchPad de mevcut.

    Stand kısmı ise kolay bir şekilde açılarak 40 dereceye kadar iPad Pro ekranını yükseltmenizi sağlıyor. Apple Magic Keyboard for iPad Pro ürünündeki yükseltili menteşenin aksine bu stand basit bir tasarıma sahip. Kılıf dayanıklı malzemeden imal ve mıknatıslar ile kapağı tutturuyor. Smart Connector üzerinden bağlantı kuran Logitech Folio Touch kılıfı 160$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.slashgear.com/logitech-folio-touch-keyboard-case-turns-ipad-pro-into-ultra-slim-laptop-16629396/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    murat5552 (Murat rabd) 4 sa.
    Türkiye ye ne zaman gelir bir de klavyede türkçe karakterler olur mu magic keyboard da diğer tuşlardan küçükte olsa türkçe karakterler bulunuyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 4 sa.
    Microsoft'un şu akımı başlatıp, devam ettirememesi ilginç bir pazarlama başarısızlığı. Baktığımız zaman Surface Studio, Hub, Board, Arc Mouse gibi müthiş ürünleri var ancak ne adam akıllı reklamı yapılıyor ne de adam akıllı destek veriliyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 dk. Netflix izlerken İngilizce öğrenmeye yardımcı Chrome eklentisi 1 sa. GitHub, açık kaynak kodlarını Kuzey Kutbu'na depolamayı tamamladı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Logitech Folio Touch kılıfı ile iPad Pro dizüstüne dönüşüyor Sonraki Google Yakın Paylaşım özelliği Ağustos ayında geliyor 6 sa. TSMC ve Huawei ortaklığı Eylül ayında sona eriyor 15 sa. British Airways, tüm 747 filosunu emekliye ayırdı 16 sa. Metacritic, kullanıcıların yeni çıkan bir oyuna yorum yapması için 36 saat şartı getirdi 16 sa. Gelecekteki Apple Pencil'lar gerçek dünyadaki renkleri dijital ortama aktarma yeteneğine sahip olabilirler 17 sa. Netflix'in yeni filmi The Old Guard'a büyük ilgi: Şimdiden İlk 10'a girdi 18 sa. Skype'ın iOS uygulamasına 'arka planı bulanıklaştırma' özelliği geldi 18 sa. Intel Alder Lake işlemcilerinin çekirdek konfigürasyonları paylaşıldı: S,P ve M serisi işlemciler 19 sa. Yerli otomobilin fabrika inşaatı başladı: Üretimle birlikte yerli batarya devreye alınıyor! 20 sa. Galaxy Note 20'nin 360 derecelik görüntüsü yayınlandı 20 sa. Samsung Galaxy M51, Bluetooth sertifikası aldı 21 sa. MudRunner oyunu iOS ve Android platformlarına geldi 21 sa. Vivo, ekran işlevi de gören fiziksel klavyeli telefon patenti aldı 22 sa. Honor iki yeni uygun fiyatlı tablet çıkardı: ViewPad 6 ve ViewPad X6 22 sa. Samsung'un fasulye şeklindeki kulaklık modelinin videosu sızdı 22 sa. Araştırmaya göre dünyanın en borçlu şirketi Volkswagen 23 sa. Kartlar yeniden dağıtılıyor "Samsung 870 QVO 2TB SSD inceleme" 1 gün Xiaomi Mi TV Stick, Türkiye’de satışa çıktı 1 gün Google, koronavirüs komplo sayfalarındaki reklamları yasaklayacak 1 gün Yakın gelecekte kalp pilleri ışık enerjisi ile şarj edilebilir Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız