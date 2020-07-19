Logitech Folio Touch kılıfı ile iPad Pro dizüstüne dönüşüyor

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iPad ailesinde en üst seviyeyi temsil eden iPad Pro ile üretkenlik anlamında büyük bir adım atan Apple, sürekli bir dizüstünden performans ve verimlilik olarak farkının olmadığını dile getiriyor. Hem Apple’ın hem de ortakların yenilikçi kılıfları sayesinde de bu vaadini kanıtlıyor.

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Logitech Folio Touch özellikleri ve fiyatı

Logitech Folio Touch adıyla piyasaya çıkan yeni klavyeli kılıf ürünü iPad Pro modelini dileyen kullanıcılar için ultra ince bir dizüstü formuna dönüştürüyor. İlk ve ikinci nesil 11 inçlik iPad Pro ile uyumlu olan klavyeli kılıf bir standa da sahip.

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Kılıfın klavye kısmı tamamen arka aydınlatmalı ve iPadOS için özel kısayol tuşları yer alıyor. Aydınlatma ortamın ambiyansına göre kendisini otomatik olarak ayarlıyor. Klavyede bir TouchPad de mevcut.

Stand kısmı ise kolay bir şekilde açılarak 40 dereceye kadar iPad Pro ekranını yükseltmenizi sağlıyor. Apple Magic Keyboard for iPad Pro ürünündeki yükseltili menteşenin aksine bu stand basit bir tasarıma sahip. Kılıf dayanıklı malzemeden imal ve mıknatıslar ile kapağı tutturuyor. Smart Connector üzerinden bağlantı kuran Logitech Folio Touch kılıfı 160$ fiyat etiketine sahip.

https://www.slashgear.com/logitech-folio-touch-keyboard-case-turns-ipad-pro-into-ultra-slim-laptop-16629396/

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