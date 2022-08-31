Çinli Loongson işlemcisi Zen 3 ile kapışıyor

Ambargolara rağmen Çinli tasarımcıların yonga çalışmaları takdire şayan. Henüz bir iki nesil geride olsalar da gelecek yıldan itibaren bu farkı 1 nesle indirmeyi amaçlıyor. Çinli Longsoon yeni tasarımlarını piyasaya sürmeye hazır.
Loongson 3A6000 iddialı geliyor
Firmanın mevcut Loongson 3A5000 işlemcileri 4 çekirdekli ve ilk nesil Zen çekirdeği ile kapışabilir mahiyetteydi. Loongson çalışmalarını tick-tock şeklinde tanımlıyor. Yani Intel’in bir dönem uyguladığı ancak başarılı olamadığı iş süreciydi. Tick süreci ana mimarinin üzerine geliştirmeler ve Tock süreci de ana mimari geliştirmeleriydi. Loongson 5000 serisi Tock sürecini tanımlarken Loongson 6000 serisi de Tick sürecini tanımlıyor.
Loongson 6000 serisi 32 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Detayları bilinmemekle beraber 2023 yılı içerisinde Loongson 3A6000, 3C6000 ve 3D6000 şeklinde segmentlere göre farklı isimler altında sunulacak. Bu işlemciler farklı bir 64-bit mimarisi üzerinde şekillendiği için özel işletim sistemleri gerektiriyor.
Yapılan testlere göre Loongson 3A6000 işlemcisi tek çekirdek FP performansında yüzde 68, sabit nokta performansında ise yüzde 37 artış sağlamış. Böylece SPEC CPU2006 testlerine göre Zen 3 işlemcilere yetişirken Intel Tiger lake ve Alder Lake işlemcilerin bir miktar gerisinde kalmış.
2024 yılında ise firma Tock dediği yeni bir mimariye geçiş yapacak. Bu mimarinin artık Zen 4 yani Ryzen 7000 ya da Raptor Lake ile başabaş bir mücadele girmesi kaçınılmaz olacak ve görünüşe göre Çin’de yonga devlerinin işini zorlaştıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: