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    Lotus, 1000 beygir gücündeki elektrikli süper otomobil konseptini tanıttı

    Yeni Lotus Theory 1 konsepti, Esprit'in ruhunu, marka oluşturma performansını sergileyen ve firmanın gelecekteki tüm otomobilleri için bir plan oluşturacak şekilde tasarlandı.
    Lotus 1000 beygirlik elektrikli süper otomobil konseptini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Lotus, Theory 1 adını verdiği elektrikli süper otomobil konseptini tanıttı. Markanın gelecekteki modelleri için bir örnek teşkil eden bu yenilikçi araç, 1000 beygir gibi etkileyici bir güce sahip. Üç kişilik süper otomobilin gelecekte üretime girmesi mümkün olabilir.

    0-100 km/s hıza 2,5 saniyenin altında ulaşabiliyor

    Lotus'un sosyal medya platformlarında aracın gelişmiş tasarım öğelerine dair ipuçları veren bir dizi fragman yayınlandı. Theory 1'in tasarımı, Series 1 Esprit'ten ince esintiler taşıyor. Otomobil, Lotus'un Coventry merkezli tasarım merkezinde tasarlandı ve özel bir platform üzerine inşa edildi.

    Aracın uzunluğu 4490 mm, genişliği 2000 mm, yüksekliği 1140 mm ve dingil mesafesi ise 2650 mm olarak belirtildi. Theory 1'in ön tarafında bir difüzör ve sürtünmeyi azaltan hava deflektörleri bulunuyor. Bu deflektörler, alt kısmı şekillendirilmiş bir yapıyla birlikte çalışarak havayı soğutma sistemine yönlendiriyor.

    Bu hava akımı daha sonra sürüklenmeyi en aza indirmek ve ayarlanabilir arka kanat için yere basma kuvvetini en üst düzeye çıkarmak üzere yeniden yönlendiriliyor. Otomobilin tasarımı iki bölüme ayrılmış. İlk bölümde açıkta karbon fiber kullanılırken arka tarafta büyük bir cam kubbe çatıyla bütünleşen tek parça gövde yapısı yer alıyor.

    Theory 1, McLaren F1'e benzer üç koltuklu bir düzene sahip olacak. Sürücü koltuğu ortada, iki yolcu koltuğu ise onun iki yanında yer alıyor. Direksiyonda küçük bir ekran yer alırken, hız göstergesi ön cama daha yakın bir yerde bulunuyor.

    Otomobil, arka motorun yanına yerleştirilen 70 kWh'lik bir bataryadan enerji alan çift motorlu dört tekerlekten çekişli elektrikli bir güç ile çalışıyor. Bu motorlar birlikte 1000 beygir güç üretiyor ve aracın 0-100 km/s hıza 2,5 saniyenin altında ulaşmasını sağlıyor.

    Lotus 1000 beygirlik elektrikli süper otomobil konseptini tanıttı Tam Boyutta Gör

    320 km/s azami hıza ulaşabilen Theory 1, 70 kWh'lik bataryasından aldığı tek şarjla WLTP sertifikalı 402 km menzil sunuyor. Lotus'un Baş Sorumlusu Ben Payne yaptığı açıklamada, konsept otomobil olmasına rağmen aracın teknik özelliklerinin yaklaşık yüzde 85'inin üretime hazır olduğunu belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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