Lotus, 1000 beygir gücündeki elektrikli süper otomobil konseptini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Lotus, Theory 1 adını verdiği elektrikli süper otomobil konseptini tanıttı. Markanın gelecekteki modelleri için bir örnek teşkil eden bu yenilikçi araç, 1000 beygir gibi etkileyici bir güce sahip. Üç kişilik süper otomobilin gelecekte üretime girmesi mümkün olabilir.

0-100 km/s hıza 2,5 saniyenin altında ulaşabiliyor

Lotus'un sosyal medya platformlarında aracın gelişmiş tasarım öğelerine dair ipuçları veren bir dizi fragman yayınlandı. Theory 1'in tasarımı, Series 1 Esprit'ten ince esintiler taşıyor. Otomobil, Lotus'un Coventry merkezli tasarım merkezinde tasarlandı ve özel bir platform üzerine inşa edildi.

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Aracın uzunluğu 4490 mm, genişliği 2000 mm, yüksekliği 1140 mm ve dingil mesafesi ise 2650 mm olarak belirtildi. Theory 1'in ön tarafında bir difüzör ve sürtünmeyi azaltan hava deflektörleri bulunuyor. Bu deflektörler, alt kısmı şekillendirilmiş bir yapıyla birlikte çalışarak havayı soğutma sistemine yönlendiriyor.

Bu hava akımı daha sonra sürüklenmeyi en aza indirmek ve ayarlanabilir arka kanat için yere basma kuvvetini en üst düzeye çıkarmak üzere yeniden yönlendiriliyor. Otomobilin tasarımı iki bölüme ayrılmış. İlk bölümde açıkta karbon fiber kullanılırken arka tarafta büyük bir cam kubbe çatıyla bütünleşen tek parça gövde yapısı yer alıyor.

Theory 1, McLaren F1'e benzer üç koltuklu bir düzene sahip olacak. Sürücü koltuğu ortada, iki yolcu koltuğu ise onun iki yanında yer alıyor. Direksiyonda küçük bir ekran yer alırken, hız göstergesi ön cama daha yakın bir yerde bulunuyor.

Otomobil, arka motorun yanına yerleştirilen 70 kWh'lik bir bataryadan enerji alan çift motorlu dört tekerlekten çekişli elektrikli bir güç ile çalışıyor. Bu motorlar birlikte 1000 beygir güç üretiyor ve aracın 0-100 km/s hıza 2,5 saniyenin altında ulaşmasını sağlıyor.

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320 km/s azami hıza ulaşabilen Theory 1, 70 kWh'lik bataryasından aldığı tek şarjla WLTP sertifikalı 402 km menzil sunuyor. Lotus'un Baş Sorumlusu Ben Payne yaptığı açıklamada, konsept otomobil olmasına rağmen aracın teknik özelliklerinin yaklaşık yüzde 85'inin üretime hazır olduğunu belirtti.

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Lotus 1000 beygirlik elektrikli süper otomobil konseptini tanıttı