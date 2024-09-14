Yeni Hyundai Santa Fe Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Türkiye fiyatı 3 milyon 995 bin liradan başlayacak
Adını Amerika'daki Santa Fe şehrinden alan model, bagaj kapasitesini artırarak yaşam tarzına dayalı işlevselliğe öncelik veriyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 24 yıl önce satışa sundukları Santa Fe'nin, dünya çapında 6 milyondan fazla satarak kendi segmentinde büyük bir başarı gösterdiğini belirtti.
Santa Fe’nin sürücü bölümünde tasarım ve son teknoloji hissi öne çıkıyor. Kapılar açılır açılmaz artan kalite hissiyatını sergilemeye başlayan otomobil, H şeklindeki gizli ambiyans ışıklarıyla şovunu yapmaya başlıyor. Kokpitin altına doğru yerleştirilen 6,6 inçlik klima kontrolü de kendine özel bir dijital ekrana sahip.
Yedi kişilik oturma kapasitesine sahip Santa Fe, yeniden tasarlanan koltuk sisteminde konfor sunuyor. Entegre Hafızalı Koltuk (IMS) özelliği, sürücü için öne arkaya kaydırma ve sırt yatırma dahil olmak üzere bireysel koltuk konumlandırma ayarlarını ezberleyerek kişiselleştirmeyi bir üst seviyeye taşıyor.
Yeni Santa Fe, Türkiye'de farklı kullanım tarzlarına da olanak sağlayan benzinli turbo hibrit motor seçeneğiyle sunuluyor. Verimli bir performansa ve aynı şekilde düşük yakıt tüketimine sahip 1.6 litrelik turbo beslemeli motor, 1.49 kWh'lık bataryaya sahip elektrik motoruyla kombine ediliyor.
Böylelikle 215 beygir güç üreten hibrit otomobilin maksimum torku ise 367 Nm. Yeni Santa Fe, 0'dan 100 kilometre hıza 9.8 saniyede çıkarken ortalama olarak da 7.3 lt yakıt tüketiyor. Hyundai'nin dört tekerden çekiş teknolojisi, Yeni Santa Fe modelinde de kullanılıyor.
Akıllı dört çeker sistem, yol ve sürüş şartlarına göre tekerleklere iletilen gücü sensörler sayesinde otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu arada Hyundai Santa Fe, Türkiye'deki az sayıda satışa sunulan 1.6 litrelik dört çeker modellerden biri. Otomobilin benzinli Turbo 1.6 litrelik hibrit modeli 3 milyon 995 bin liradan satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.