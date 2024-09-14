Yeni Hyundai Santa Fe Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Hyundai, yeni modeli Santa Fe'nin üzerindeki örtüyü geçtiğimiz yıl kaldırmıştı. Güney Koreli şirket baştan sona yenilediği yeni modeliyle SUV segmentine iddialı bir giriş yaptı. Hyundai, gelişmiş teknolojisi ve tasarımıyla öne çıkan Santa Fe modelini Türkiye'de satışa çıkardığını duyurdu.

Türkiye fiyatı 3 milyon 995 bin liradan başlayacak

Adını Amerika'daki Santa Fe şehrinden alan model, bagaj kapasitesini artırarak yaşam tarzına dayalı işlevselliğe öncelik veriyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 24 yıl önce satışa sundukları Santa Fe'nin, dünya çapında 6 milyondan fazla satarak kendi segmentinde büyük bir başarı gösterdiğini belirtti.

Santa Fe’nin sürücü bölümünde tasarım ve son teknoloji hissi öne çıkıyor. Kapılar açılır açılmaz artan kalite hissiyatını sergilemeye başlayan otomobil, H şeklindeki gizli ambiyans ışıklarıyla şovunu yapmaya başlıyor. Kokpitin altına doğru yerleştirilen 6,6 inçlik klima kontrolü de kendine özel bir dijital ekrana sahip.

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Yedi kişilik oturma kapasitesine sahip Santa Fe, yeniden tasarlanan koltuk sisteminde konfor sunuyor. Entegre Hafızalı Koltuk (IMS) özelliği, sürücü için öne arkaya kaydırma ve sırt yatırma dahil olmak üzere bireysel koltuk konumlandırma ayarlarını ezberleyerek kişiselleştirmeyi bir üst seviyeye taşıyor.

Yeni Santa Fe, Türkiye'de farklı kullanım tarzlarına da olanak sağlayan benzinli turbo hibrit motor seçeneğiyle sunuluyor. Verimli bir performansa ve aynı şekilde düşük yakıt tüketimine sahip 1.6 litrelik turbo beslemeli motor, 1.49 kWh'lık bataryaya sahip elektrik motoruyla kombine ediliyor.

Böylelikle 215 beygir güç üreten hibrit otomobilin maksimum torku ise 367 Nm. Yeni Santa Fe, 0'dan 100 kilometre hıza 9.8 saniyede çıkarken ortalama olarak da 7.3 lt yakıt tüketiyor. Hyundai'nin dört tekerden çekiş teknolojisi, Yeni Santa Fe modelinde de kullanılıyor.

Akıllı dört çeker sistem, yol ve sürüş şartlarına göre tekerleklere iletilen gücü sensörler sayesinde otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu arada Hyundai Santa Fe, Türkiye'deki az sayıda satışa sunulan 1.6 litrelik dört çeker modellerden biri. Otomobilin benzinli Turbo 1.6 litrelik hibrit modeli 3 milyon 995 bin liradan satışa sunuldu.

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Yeni Hyundai Santa Fe Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı