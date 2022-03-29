Lotus Eletre tanıtıldı: 600 beygirlik elektrikli SUV

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Otomotiv dünyasındaki SUV trendi hız kesmeden devam ediyor. Lotus Eletre, uzun bir bekleyişin ardından bugün resmi olarak tanıtıldı.

Lotus Eletre özellikleriyle neler sunuyor?

Tamamen elektrikli bir SUV olan Lotus Eletre, şirketin 'Electric Premium Architecture' platformu üzerine inşa edilmiş. Farklı güç seçenekleriyle sunulacak Eletre'nin giriş seviyesinde toplamda 600 PS güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Söz konusu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden daha kısa sürede tamamlarken 260 km/s azami hıza çıkabiliyor.

Lotus Eletre'nin batarya kapasitesi henüz tam olarak belli değil ancak 100 kWsa'in üzerinde üzerinde olduğu belirtiliyor. Lotus, WLTP'ye göre 600 kilometre sürüş menzili hedefliyor. 800V mimarisi ile 350 kW'a kadar şarj hızını destekleyen elektrikli SUV'da 20 dakika şarj ile 400 kilometre sürüş menzili elde edilebiliyor. Bu da bir elektrikli otomobil için oldukça makul bir süre ancak bunun için öncelikle 350 kW'lık şarj ünitelerinin yaygınlaşması gerekiyor.

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SUV gövde tipini sportif bir görünümle harmanlayan yeni Lotus Eletre'nin ön bölümünde aktif aerodinamik kapakçıklar mevcut. Motor ve batarya gibi unsurlar için soğutma gerektiğinde bu kapakçıklar otomatik olarak açılıyor. Ayrıca aracın tavanında ve yanlarında olmak üzere toplam dört tane lidar sensörü bulunuyor. Bunun yanı sıra yan aynalar yerine kullanılan kameralar da dikkat çekiyor.

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Şirketin açıklamasına göre Lotus Eletre, noktadan noktaya otonom sürüşü destekliyor. Otonom sürüş aktif edildiğinde, normalde gövde içerisine gizlenen lidar sensörleri ortaya çıkıyor. Eletre'de ayrıca aktif yükseklik ayarına sahip havalı süspansiyon, arka aks yönlendirme sistemi, aktif denge çubukları ve aktif sınırlı kaydırmalı diferansiyel bulunuyor. Ancak bu donanımların çoğu ekstra ücret gerektiriyor.

Lotus Eletre'nin iç mekanında, sıradan bir gösterge paneli yerine yaklaşık 30 mm yüksekliğe sahip ince bir şerit bulunuyor ve önemli bilgiler burada gösteriliyor. Aynı detay ön yolcu bölümünde de mevcut ve burada müzik seçimi gibi fonksiyonlar gerçekleştirilebiliyor. Konsolun merkezinde ise 15.1 inç boyutunda büyük bil multimedya ekranı kullanılmış. Ayrıca artırılmış gerçeklik destekli head-up display de standart özellikler arasında.

Elektrikli SUV'un üretimi Çin'in Vuhan kentindeki yeni fabrikada yapılacak. Avrupa satışlarının 2023'te başlaması planlanıyor.

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Lotus Eletre tanıtıldı: 600 beygirlik elektrikli SUV