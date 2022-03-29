Tesla'nın Berlin fabrikasındaki üretim süreci drone ile görüntülendi

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İki yıl önce temeli atılan Tesla Gigafactory Berlin, geçtiğimiz hafta büyük bir etkinlikle açıldı ve üretim hattından inen ilk 30 adet Model Y, şirketin CEO'su Elon Musk tarafından sahiplerine teslim edildi.

Açılışın ardından fabrikada işlerin nasıl yürüdüğüne ve Model Y'lerin nasıl üretildiğine dair etkileyici görüntüler içeren bir video paylaşıldı. Söz konusu videonun bir drone ile çekildiği aşikar. Bunun nasıl bir drone olduğunu göremiyoruz ancak baştan sona çekilen görüntüleri hesaba katarsak hem drone'un hem de onu yönlendiren kişinin bu konuda oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkün.

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Gigafactory Berlin'deki açık alanlardan başlayan drone, fabrikanın iç taraflarına girdiğinde renkli görüntüler de gelmeye başlıyor. Sırasıyla gövde panellerinin makineler tarafından şekillendirildiğini ve robotlar tarafından şasiye entegre edildiğini görüyoruz. Ardından araçlar yine robotlar tarafından boyanıyor ve güç aktarma organları, konsol gibi tüm bileşenlerin entegre edilmesi için çalışanların önüne geliyor.

Uzun süredir lisans problemleri nedeniyle açılamayan Giga Berlin'de tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık 500 bin adet araç üretilmedi planlanıyor. Uzmanların görüşlerine göre fabrikanın tam kapasiteye ulaşması 2025 yılını bulacak. Söz konusu tesiste toplam 12 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

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Tesla Berlin fabrikasındaki üretim süreci drone ile görüntülendi