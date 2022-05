Love, Death & Robots'un 3. sezonundan ilk fragman geldi

Tam Boyutta Gör

Netflix'in Love, Death + Robots isimli her bölümde farklı bir konu işleyen animasyon dizisinden geçtiğimiz saatlerde ilk fragman geldi.

Duyurunun yapıldığında ne yazık ki diziden bir görüntü görememiştik. Şimdi sonunda ilk görüntüleri görebildik. Love, Death + Robots Volume 3 ismi ile 20 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak. Dizi için paylaşılan ilk fragmanı da aşağıda bulabilirsiniz.

Love, Death & Robots 3. Sezon Fragman

Emmy ödüllü animasyon antoloji dizisi Love, Death & Robots, baş yapımcılığını Tim Miller (Deadpool, Terminatör: Kara Kader) ve David Fincher'ın (MINDHUNTER, Mank) üstlendiği üçüncü cildiyle geri dönüyor. Kadim bir kötülüğün ortaya çıkarılmasından bir komedi kıyametine dek uzanan dokuz yeni bölümde dehşet, hayal gücü ve güzellik bir araya geliyor. Kendine özgü bir espri anlayışına ve görsel yaratıcılığa sahip olan dizi; fantezi, korku ve bilim kurgu unsurları taşıyan şaşırtıcı kısa öyküler anlatıyor.

