Avatar'ın merakla beklenen ikinci filmi Avatar: The Way of Water'dan ilk video geldi

2009 yılında yayınlanan ve özellikle gişe anlamında büyük başarı yakalayan Avatar serisinin ikinci filmi bildiğiniz gibi bir süredir yapım aşamasında. Geçtiğimiz saatlerde de filmden ilk video geldi.
Paylaşılan video aslında birkaç gündür sinemalarda Doctor Strange 2'yi izleyenlere gösteriliyor. Daha öncesinde de bu videodan bazı sahnelerin görselleri sızdırılmıştı. Şimdi ise yaklaşık 2 dakikalık resmi videoya kavuşmuş durumdayız.
Avatar The Way Of Water, 16 Aralık 2022'de vizyona girecek. İkinci filmin senaristliğini ve yönetmenliğini James Cameron yapıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Zoe Saldana, Kate Winslet, Jemaine Clement, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Michelle Yeoh, Stephen Lang ve Giovanni Ribisi gibi isimler bulunuyor.
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