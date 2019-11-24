Pert olan Tesla'lardan kurtulmanın yolu yok

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Geçtiğimiz Ekim ayında Avusturya'nın Tirol kentinde kontrolden çıkan bir Tesla Model S ağaca çarptı. Elektrikli otomobil ciddi şekilde hasar gördü ve alev alarak kullanılamaz hale geldi. Aracın çekildiği yetkili Tesla servisi otomobil için "onarılamaz" raporu verdi ancak araç sahibi pert olan otomobilin enkazından bir türlü kurtulamıyor.

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Çünkü Avusturya'da hiç kimse elektrik motoru ve lityum-iyon bataryaya sahip otomobillerin nasıl uygun şekilde imha edileceğini veya geri dönüşüme sokulacağını bilmiyor. Daha doğrusu bu konuda henüz bir mevzuat düzenlenmiş değil. Araç sahibi, Avusturya'da bu tür elektrikli araçları kabul eden tek bir atık geri dönüşüm tesisi olduğunu ancak onun da henüz çalışma ruhsatı alamadığını söylüyor.

Elektrikli araç hurdalığa atılamıyor

Yasalara göre elektrikli bir aracı çöp sahasına götürmek veya Avrupa Birliği kapsamındaki bir hurda-metal toplama noktasına çekmek yasak. Ancak henüz bu tip otomobillerin geri dönüşümü için herhangi bir yasal yol da yok. Kazalı Tesla'nın batarya paketindeki hasar nedeniyle başka bir ülkeye nakledilmesi hem tehlikeli hem de yasak.

Tesla uzmanları pert olan Model S'in bataryasının kesinlikle sökülmeye çalışılmaması gerktiğini söylüyorlar. Sonuç olarak kazalı araç bir buçuk aydır oto tamirhanesinin arka bahçesinde yatıyor. Durumdan haberdar edilen Tesla ise bataryayı güvenli bir şekilde çıkarmanın bir yolunu bulması için Avusturya'ya iki mühendis gönderdi. Ancak yetkililer şimdiye kadar başarılı olmuş değiller.

https://ru.euronews.com/2019/11/22/austria-tesla-recycling-problem