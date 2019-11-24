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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pert olan Tesla'lardan kurtulmanın yolu yok

    Kaza geçirerek kullanılamaz hale gelen Model S'in enkazı ortada kaldı. Araç sahibi elektrikli otomobili yasak olduğu için hurdalığa da atamıyor geri dönüşüme verip imha da ettiremiyor.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Pert olan Tesla'lardan kurtulmanın yolu yok
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    Geçtiğimiz Ekim ayında Avusturya'nın Tirol kentinde kontrolden çıkan bir Tesla Model S ağaca çarptı. Elektrikli otomobil ciddi şekilde hasar gördü ve alev alarak kullanılamaz hale geldi. Aracın çekildiği yetkili Tesla servisi otomobil için "onarılamaz" raporu verdi ancak araç sahibi pert olan otomobilin enkazından bir türlü kurtulamıyor.

    Ayrıca Bkz. "Hyundai, Seul’de otonom araç testlerine başlıyor"

    Çünkü Avusturya'da hiç kimse elektrik motoru ve lityum-iyon bataryaya sahip otomobillerin nasıl uygun şekilde imha edileceğini veya geri dönüşüme sokulacağını bilmiyor. Daha doğrusu bu konuda henüz bir mevzuat düzenlenmiş değil. Araç sahibi, Avusturya'da bu tür elektrikli araçları kabul eden tek bir atık geri dönüşüm tesisi olduğunu ancak onun da henüz çalışma ruhsatı alamadığını söylüyor.

    Elektrikli araç hurdalığa atılamıyor

    Yasalara göre elektrikli bir aracı çöp sahasına götürmek veya Avrupa Birliği kapsamındaki bir hurda-metal toplama noktasına çekmek yasak. Ancak henüz bu tip otomobillerin geri dönüşümü için herhangi bir yasal yol da yok. Kazalı Tesla'nın batarya paketindeki hasar nedeniyle başka bir ülkeye nakledilmesi hem tehlikeli hem de yasak.

    Tesla uzmanları pert olan Model S'in bataryasının kesinlikle sökülmeye çalışılmaması gerktiğini söylüyorlar. Sonuç olarak kazalı araç bir buçuk aydır oto tamirhanesinin arka bahçesinde yatıyor. Durumdan haberdar edilen Tesla ise bataryayı güvenli bir şekilde çıkarmanın bir yolunu bulması için Avusturya'ya iki mühendis gönderdi. Ancak yetkililer şimdiye kadar başarılı olmuş değiller.



    https://ru.euronews.com/2019/11/22/austria-tesla-recycling-problem Yorum Yaz
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    interwap 3 sa. en beğenilen
    Getirsin ülkemizde bıraksın. Bu ne diyen yetkili çıkmaz.
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    infom@n 16 dk.
    Adam o arabadan sağ çıkmış daha neyin derdinde.
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    deoks 2 sa.
    Buraya getirsin arkadaş. Onu bir güzel tamir eder yarı fiyatına satarız.
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    MrKattchup 2 sa.
    Al sana nur topu gibi sorun, Avrupa cidden bu kadar doğa düşkünüyse çözüm yolu bulana kadar sınırından içerisine elektrikli araç girişini engeller bizde gerçekten ne kadar çevrecilermiş görürüz.
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    interwap 3 sa. en beğenilen
    Getirsin ülkemizde bıraksın. Bu ne diyen yetkili çıkmaz.
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    FatihAsl 3 sa.
    sağlam kalan batarya hücreleri elektrik dolu ise sökerken kısa devre olması halinde bir bombaya dönüşebilir
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    Rachsuchtig 3 sa. FatihAsl
    Sağlam bataryaları söküp geri dönüştüren şirketler varmış ama haberdeki araba gibi hurda arabalardaki batarya nasıl sökülüyor bilemiyorlarmis çünkü bataryanın nerde başlayıp nerde bittiği belli değil diyorlar. Euronews Almanca kanalından seyrettim.
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    Ussuz 3 sa.
    Dedik bunları o pillerin ömrü dolunca ne olacak bunlar çevreyi kirletmeyecek mi diye? Karbon salınımı yokmuş falan filan günü kurtarıyorlar ancak
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