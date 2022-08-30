LTE destekli Google Pixel Watch'un fiyatı ortaya çıktı

9to5google internet sitesi tarafından yayınlanan yeni bir rapor Google'ın hücresel bağlantı özellikli Pixel Watch modelini 399 dolar fiyatla satışa sunacağını gösteriyor. Akıllı saatin Wi-Fi versiyonu 50 dolar daha ucuz olabilir.
İnternete yansıyan fiyat Apple Watch'tan önemli ölçüde daha düşük. Buna karşın Samsung'un yeni Galaxy Watch 5 akıllı saatinden biraz daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz.
Sonbaharda gelecek
Apple Watch Series 7'nin alüminyum kasalı Wi-Fi versiyonu 399 dolar başlangıç fiyatına sahip. Ancak LTE desteği eklenince fiyat 499 dolara kadar çıkıyor. Hücresel bağlantı özellikli Samsung Galaxy Watch 5'in (40 mm) fiyat etiketi ise 330 dolar.
LTE destekli Google Pixel Watch'un paslanmaz çelik kasa, Wear OS 3.0 işletim sistemi, Exynos 9110 işlemci, 32 GB depolama alanı ve kablosuz şarj teknolojisiyle gelmesi bekleniyor. Akıllı saat bu sonbaharda Pixel 7 ve 7 Pro akıllı telefonlarla birlikte çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: