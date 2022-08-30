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9to5google internet sitesi tarafından yayınlanan yeni bir rapor Google'ın hücresel bağlantı özellikli Pixel Watch modelini 399 dolar fiyatla satışa sunacağını gösteriyor. Akıllı saatin Wi-Fi versiyonu 50 dolar daha ucuz olabilir.

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İnternete yansıyan fiyat Apple Watch'tan önemli ölçüde daha düşük. Buna karşın Samsung'un yeni Galaxy Watch 5 akıllı saatinden biraz daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz.

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Sonbaharda gelecek

Apple Watch Series 7'nin alüminyum kasalı Wi-Fi versiyonu 399 dolar başlangıç fiyatına sahip. Ancak LTE desteği eklenince fiyat 499 dolara kadar çıkıyor. Hücresel bağlantı özellikli Samsung Galaxy Watch 5'in (40 mm) fiyat etiketi ise 330 dolar.

LTE destekli Google Pixel Watch'un paslanmaz çelik kasa, Wear OS 3.0 işletim sistemi, Exynos 9110 işlemci, 32 GB depolama alanı ve kablosuz şarj teknolojisiyle gelmesi bekleniyor. Akıllı saat bu sonbaharda Pixel 7 ve 7 Pro akıllı telefonlarla birlikte çıkış yapacak.

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LTE destekli Google Pixel Watch'un fiyatı ortaya çıktı