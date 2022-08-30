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    LTE destekli Google Pixel Watch'un fiyatı ortaya çıktı

    Google önümüzdeki aylarda ilk akıllı saatini piyasaya sürecek. Pixel Watch'un hücresel bağlantı özellikli versiyonunun fiyat etiketi internete sızdırıldı.      
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    LTE destekli Google Pixel Watch'un fiyatı ortaya çıktı
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    9to5google internet sitesi tarafından yayınlanan yeni bir rapor Google'ın hücresel bağlantı özellikli Pixel Watch modelini 399 dolar fiyatla satışa sunacağını gösteriyor. Akıllı saatin Wi-Fi versiyonu 50 dolar daha ucuz olabilir.

    İnternete yansıyan fiyat Apple Watch'tan önemli ölçüde daha düşük. Buna karşın Samsung'un yeni Galaxy Watch 5 akıllı saatinden biraz daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz.

    LTE destekli Google Pixel Watch'un fiyatı ortaya çıktı
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    Sonbaharda gelecek

    Apple Watch Series 7'nin alüminyum kasalı Wi-Fi versiyonu 399 dolar başlangıç fiyatına sahip. Ancak LTE desteği eklenince fiyat 499 dolara kadar çıkıyor. Hücresel bağlantı özellikli Samsung Galaxy Watch 5'in (40 mm) fiyat etiketi ise 330 dolar.

    LTE destekli Google Pixel Watch'un paslanmaz çelik kasa, Wear OS 3.0 işletim sistemi, Exynos 9110 işlemci, 32 GB depolama alanı ve kablosuz şarj teknolojisiyle gelmesi bekleniyor. Akıllı saat bu sonbaharda Pixel 7 ve 7 Pro akıllı telefonlarla birlikte çıkış yapacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 4 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 6 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 6 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 6 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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