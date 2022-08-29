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Google yeni bir arama arayüzü test etmeye başladı. Yeniden tasarlanan google.com arama sayfası Görseller, Haberler, Haritalar, Videolar gibi sekmeler yerine, bağlama dayalı kartlar içeriyor. Söz konusu etiketlere tıklayarak arama sorgunuza ekleyebiliyorsunuz.

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Sınırlı bir kullanıcı grubu üzerinde test edilen arayüz bazı kişiler tarafından pek hoş karşılanmadı. Hatta aralarından biri eski tasarımı geri getiren bir komut dosyası bile hazırladı. Tampermonkey veya Greasemonkey uzantısı kullanılarak tarayıcıya yüklenebiliyor.

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Yeni arama arayüzü nasıl çalışıyor?

Yeni arayüz örneğin "akıllı telefonlar" şeklinde bir sorgulama yaptığınızda, arama çubuğunun hemen altında "300 dolara kadar" veya "Samsung" gibi kartlar görüntülüyor. Bunlara tıklayarak aramanıza dahil edebiliyorsunuz. Söz konusu tasarım hem masaüstü, hem mobil sürümde benzer görünüyor.

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Google'ın yeni arama arayüzü şimdilik bilgisayar ve akıllı telefonlarından arama yapan sınırlı sayıda kullanıcıya gösteriliyor. Şirketin söz konusu tasarımı kullanmayı planlayıp planlamadığı henüz belli değil. Nihai karar test sürecinin ardından verilecek.

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Google yeni bir arama arayüzü test ediyor: İşte görünümü