Google yeni bir arama arayüzü test ediyor: İşte görünümü

Google yeni bir arama arayüzü test etmeye başladı. Yeniden tasarlanan google.com arama sayfası Görseller, Haberler, Haritalar, Videolar gibi sekmeler yerine, bağlama dayalı kartlar içeriyor. Söz konusu etiketlere tıklayarak arama sorgunuza ekleyebiliyorsunuz.
Sınırlı bir kullanıcı grubu üzerinde test edilen arayüz bazı kişiler tarafından pek hoş karşılanmadı. Hatta aralarından biri eski tasarımı geri getiren bir komut dosyası bile hazırladı. Tampermonkey veya Greasemonkey uzantısı kullanılarak tarayıcıya yüklenebiliyor.
Yeni arama arayüzü nasıl çalışıyor?
Yeni arayüz örneğin "akıllı telefonlar" şeklinde bir sorgulama yaptığınızda, arama çubuğunun hemen altında "300 dolara kadar" veya "Samsung" gibi kartlar görüntülüyor. Bunlara tıklayarak aramanıza dahil edebiliyorsunuz. Söz konusu tasarım hem masaüstü, hem mobil sürümde benzer görünüyor.
Google'ın yeni arama arayüzü şimdilik bilgisayar ve akıllı telefonlarından arama yapan sınırlı sayıda kullanıcıya gösteriliyor. Şirketin söz konusu tasarımı kullanmayı planlayıp planlamadığı henüz belli değil. Nihai karar test sürecinin ardından verilecek.Kaynakça https://www.reviewgeek.com/126870/why-i-hate-googles-new-search-interface/ https://www.reddit.com/r/google/comments/wzkmd7/google_searchs_new_layout_is_abhorrent/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: