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    Samsung Galaxy Watch 8’in çıkışı yaklaşıyor: İlk sızıntılar ortaya çıktı

    Samsung’un yeni nesil akıllı saati Galaxy Watch 8 hakkında ilk somut bilgiler gün yüzüne çıktı. Sızdırılan test yazılımları, cihazın geliştirme sürecinde son aşamaya gelindiğini gösteriyor.

    Samsung Galaxy Watch 8’in çıkış tarihi yaklaşıyor Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni akıllı saati Galaxy Watch 8 için hazırlıklar hızla sürüyor. Henüz resmi tanıtım yapılmamış olsa da sızdırılan test yazılımları, cihazın çıkışa oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Model numaralarıyla ortaya çıkan bu sızıntılar, Galaxy Watch 8’in hem Bluetooth hem de LTE destekli versiyonlarının geleceğini doğruluyor.

    Galaxy Watch 7’de kullanılan SM-L310 ve SM-L315 gibi numaralandırmaların ardından, yeni modellerde SM-L320, L330 ve L335U gibi kodlar görülüyor. Bu da Samsung’un klasik isimlendirme sistemini sürdürdüğünü gösteriyor. Ayrıca test yazılımındaki sürüm detayları, cihazın yazılım tarafında da neredeyse tamamlandığına işaret ediyor.

    Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Galaxy Watch 7, gelişmiş sağlık sensörü ve yapay zekâ destekli uyku takibiyle dikkat çekmişti. Watch 8’in ise bu özellikleri daha da ileriye taşıması bekleniyor. Daha akıllı egzersiz izleme, daha ince bir tasarım ya da gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle karşımıza çıkması sürpriz olmayacak.

    Samsung’un yeni nesil akıllı saatlerini, katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile birlikte Temmuz ya da Ağustos ayında tanıtması bekleniyor. Şimdilik detaylar sınırlı olsa da, gelen sızıntılar merakla beklenen Galaxy Watch 8’in çok yakında sahneye çıkacağını gösteriyor.

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