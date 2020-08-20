Makyajlı Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yılın ilk çeyreğinde Stuttgart’ta düzenlenen dijital basın lansmanıya podyuma çıkan makyajlı Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye’de satışa sunuldu.

Makyajlı Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye’de ilk etapta 1.6 litre 160 beygirlik E 200 d, 2.0 litre 194 beygirlik E 220 d 4MATIC ve 4.0 litre 612 beygirlik E 63 S 4MATIC+ versiyonlarıyla satışa sunulurken, diğer tüm motor seçenekleri kişiye özel olarak sipariş edilebiliyor. Yeni E 200 d Türkiye fiyatı 754 bin 500 TL’den başlarken, yeni E 220 d 4MATIC fiyatı ise 1 milyon 39 bin 500 TL’den başlıyor.

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Makyajlı Mercedes-Benz E-Serisi’nde Edition 1 Exclusive ve Edition 1 AMG olmak üzere iki farklı versiyon bulunuyor. Mercedes-Benz Türk tarafından yapılan açıklamada, Edition 1’in ilk üretime özel bir versiyon olduğu belirtildi. Bu kapsamda araçta artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, Burmester surround ses sistemi, 2 adet 12.3 inç ekranlı kokpit, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, otomatik bagaj kapağı kapatma sistemi, vakumlu kapılar ve güneş koruma paketi bulunuyor.

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Makyajlı Mercedes-Benz E-Serisi’nde yeni nesil sürüş yardım sistemleri de dikkat çekiyor. Yeni nesil direksiyonun, kapasitif sensörler yardımıyla Eller Direksiyonda Denetimi (Sürücünün ellerinin direksiyonda olup olmadığı denetliyor) yaptığı belirtilirken, Distronic, Aktif Takip Yardımcısı, Aktif Dur-Kalk Yardımcısı, Aktif Direksiyon Yardımcısı, Dönüş ve Çapraz Trafik Fonksiyonu ve Araçtan Çıkış Uyarı sistemi gibi sistemlerin artık alınabildiği bildirildi.

Mercedes-Benz Türk tarafından yapılan açıklamada, 9G-TRONIC otomatik şanzımanın da geliştirildiği ve elektromotor, güç elektroniği ve şanzıman soğutucusunun şanzımana veya şanzımanın içine taşındığı belirtildi. Bu sayede daha önce kullanılan kat ve kabloların ortadan kaldırıldığı, alan ve ağırlık avantajı elde edildiği ifade edildi.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan Yeni E-Serisi'nin Türkiye'de satışa sunulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “‘Markanın Kalbi' olarak da kabul edilen ve Türkiye'de büyük ilgiyle karşılanan E-Serisi Sedan, Mercedes-Benz tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkıyor. E-Serisi Sedan ile tüm dünyada yakalanan bu başarıyı, Türkiye'de de önceki yıllarda olduğu gibi sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

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