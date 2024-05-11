Lucid yeni bir elektrikli SUV hazırlıyor

Lucid yeni elektrikli araç hakkında çok fazla ayrıntı vermedi, dolayısı ile teknik özellikleri için biraz daha beklememiz gerekecek ancak genel plan belli. Söz konusu SUV, birden fazla modeli destekleyebilecek yeni bir orta ölçekli platform üzerine inşa edilecek.
Lucid'in yeni SUV aracı Tesla Model Y Performance ve Cadillac Lyriq gibi modellerle rekabet edecek. Rawlinson'a göre aracın fiyatı yaklaşık 48.000 dolardan başlayacak. Üretimin 2026'nın sonlarında başlaması planlanıyor. Lucid CEO'su konuyla ilgili düşüncelerini aktardı.
Suudi Arabistan'da üretilecek
Rawlinson, aracın orta boy sınıfındaki rakiplerinden verimliliği sayesinde ayrılacağına inanıyor. Ayrıca daha verimli bir tasarımla, aynı menzili sunan daha küçük bir batarya kullanılabileceği görüşünde. Bu da elektrikli aracın maliyetini düşürmekte önemli bir faktör.
Rawlinson, bu orta boy SUV'nin oyunun kurallarını değiştireceğini ve kamuoyuna daha fazla bilgi vermek için sabırsızlandığını söylüyor. Yeni aracın üretimi Suudi Arabistan'da başlayacak. Cidde şehrinde bulunan AMP-2 tesisi halihazırda bu üretim için hazırlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.