2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Lucid CEO'su Peter Rawlinson, 2026 yılının sonları itibarıyla AMP-2 tesisinde yeni bir elektrikli SUV üretimine başlayacaklarını söyledi. Deneyimli yöneticiye göre yeni modelin en ilgi çekici yanı başlangıç fiyatının 50.000 doların altında olması olacak.

Yeni Honda Freed tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

Lucid yeni elektrikli araç hakkında çok fazla ayrıntı vermedi, dolayısı ile teknik özellikleri için biraz daha beklememiz gerekecek ancak genel plan belli. Söz konusu SUV, birden fazla modeli destekleyebilecek yeni bir orta ölçekli platform üzerine inşa edilecek.

Lucid'in yeni SUV aracı Tesla Model Y Performance ve Cadillac Lyriq gibi modellerle rekabet edecek. Rawlinson'a göre aracın fiyatı yaklaşık 48.000 dolardan başlayacak. Üretimin 2026'nın sonlarında başlaması planlanıyor. Lucid CEO'su konuyla ilgili düşüncelerini aktardı.

Tam Boyutta Gör

Suudi Arabistan'da üretilecek

Rawlinson, aracın orta boy sınıfındaki rakiplerinden verimliliği sayesinde ayrılacağına inanıyor. Ayrıca daha verimli bir tasarımla, aynı menzili sunan daha küçük bir batarya kullanılabileceği görüşünde. Bu da elektrikli aracın maliyetini düşürmekte önemli bir faktör.

Rawlinson, bu orta boy SUV'nin oyunun kurallarını değiştireceğini ve kamuoyuna daha fazla bilgi vermek için sabırsızlandığını söylüyor. Yeni aracın üretimi Suudi Arabistan'da başlayacak. Cidde şehrinde bulunan AMP-2 tesisi halihazırda bu üretim için hazırlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Lucid yeni bir elektrikli SUV hazırlıyor