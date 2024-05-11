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    Lucid yeni bir elektrikli SUV hazırlıyor

    Lucid, 2026'nın sonundan itibaren yeni bir elektrikli SUV üretmeye başlayacak. Suudi Arabistan'da üretim bandına çıkacak aracın detayları ve başlangıç fiyatı hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı.
    Lucid yeni bir elektrikli SUV hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Lucid CEO'su Peter Rawlinson, 2026 yılının sonları itibarıyla AMP-2 tesisinde yeni bir elektrikli SUV üretimine başlayacaklarını söyledi. Deneyimli yöneticiye göre yeni modelin en ilgi çekici yanı başlangıç fiyatının 50.000 doların altında olması olacak.

    Lucid yeni elektrikli araç hakkında çok fazla ayrıntı vermedi, dolayısı ile teknik özellikleri için biraz daha beklememiz gerekecek ancak genel plan belli. Söz konusu SUV, birden fazla modeli destekleyebilecek yeni bir orta ölçekli platform üzerine inşa edilecek.

    Lucid'in yeni SUV aracı Tesla Model Y Performance ve Cadillac Lyriq gibi modellerle rekabet edecek. Rawlinson'a göre aracın fiyatı yaklaşık 48.000 dolardan başlayacak. Üretimin 2026'nın sonlarında başlaması planlanıyor. Lucid CEO'su konuyla ilgili düşüncelerini aktardı.

    Lucid yeni bir elektrikli SUV hazırlıyor Tam Boyutta Gör

    Suudi Arabistan'da üretilecek

    Rawlinson, aracın orta boy sınıfındaki rakiplerinden verimliliği sayesinde ayrılacağına inanıyor. Ayrıca daha verimli bir tasarımla, aynı menzili sunan daha küçük bir batarya kullanılabileceği görüşünde. Bu da elektrikli aracın maliyetini düşürmekte önemli bir faktör.

    Rawlinson, bu orta boy SUV'nin oyunun kurallarını değiştireceğini ve kamuoyuna daha fazla bilgi vermek için sabırsızlandığını söylüyor. Yeni aracın üretimi Suudi Arabistan'da başlayacak. Cidde şehrinde bulunan AMP-2 tesisi halihazırda bu üretim için hazırlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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